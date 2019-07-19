Украинский боксер объяснил войну в Донбассе личной выгодой Порошенко

Украинский боксер Александр Гвоздик в интервью заявил, что украинцы стали врагами с русскими, потому что экс-президенту страны Петру Порошенко «нужна была дымовая завеса, чтобы спокойно грабить страну».

«Вот почему-то мы с русскими стали врагами. Почему? Потому что, например, нашему президенту нужна была дымовая завеса, чтобы спокойно грабить нашу страну. Как вариант. Я не знаю, какие там тонкости. Но это точно не то, что на нас русские напали, чтобы забрать территории. Я вас умоляю. Это сколько вам должно быть лет, чтобы в это верить?», – заявил спортсмен в интервью Tribuna.com.

Он добавил, что заявления киевских властей про войну с Россией – ложь, поскольку в Крыму «не сделали ни одного выстрела».

«Что, Крым не так важен, как Донецк или Луганск? Думаю, что как стратегический объект он важнее. Я думаю, это все навязано людям, чтоб отвлекать их от основных проблем. Плюс война – это же прибыльное дело», – сказал Гвоздик.

В апреле украинский боксер Александр Усик призвал соотечественников не поддаваться влиянию украинского телевидения, которое их зомбирует.