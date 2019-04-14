Боксер Усик предостерег украинцев от зомбирующего ТВ

Украинский боксер Александр Усик призвал соотечественников не поддаваться влиянию телевидения, которое их зомбирует.

«За последний месяц бой Ломаченко – Кролла это лучшее, что можно было посмотреть по телевизору. Потому что по телевизору сейчас показывают одну жесть. Хоть я и не смотрю его, но на базе, где тренируюсь, я постоянно слышу разговоры. Люди общаются о том, что показывают по телевизору – про дебаты. Тот сказал то. Тот обозвал того. Люди! Мы сходим с ума! Что происходит?» – приводит его слова «Страна».

Он отметил, что украинцам следует перестать смотреть телевизор, который их зомбирует.

«Я прошу людей перестать смотреть этот бред, который нам показывают. Который мы смотрим, и который мы додумываем. Серьезно, это жесть. Перестаньте смотреть этот ящик, который достает оставшиеся мозги из нашей головы и превращает их в непонятную субстанцию, непригодную к использованию в будущем», – сказал боксер.

Он добавил, что если украинцы хотят что-то менять, то нужно делать это молча, никого ни к чему не принуждая.

Заявления боксера ранее вызвали возмущения в украинском Интернет-пространстве.