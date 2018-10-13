Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую Лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать?

В четверг в украинском сегменте интернета началась буквально истерика после признания абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика о готовности защитить Киево-Печерскую лавру от захвата раскольников. Такая позиция прославленного спортсмена явно не понравилась некоторым пользователям, которые начали оскорбительно высказываться в адрес Усика, называя его «ватным витязем» и угрожая «пустить на шаурму». Другие сочли признание спортсмена подтверждением того, что боксеру «не обязательно быть умным».

Есть третья точка зрения, что Усик неумен и что ему все равно следует опасаться за свою жизнь. Эту точку зрения высказал в своем Фейсбуке украинский националист, бывший лидер УНА-УНСО* Дмитрий Корчинский, призвавший тренеров боксера уберечь его от похода в лавру, потому что если он там «нарвется на националистов, может не успеть увернуться от брошенного в голову огнетушителя».

О том, что Усик готов защищать Лавру, боксер заявил накануне вечером в эфире украинского телеканала «112 Украина». Так он отреагировал на ситуацию со святыней, которую хотят отобрать у канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). В рамках этой кампании киевские власти намерены забрать из ведения УПЦ МП и другой важнейший духовный центр – Почаевскую лавру. Сейчас УПЦ МП лидирует по числу приходов на Украине.

Ранее СБУ провела обыск у настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя). Это было расценено как попытка заставить епископов канонической Церкви принять участие в так называемом «объединительном соборе украинской поместной церкви».

По словам Усика, он «встанет на сторону монахов», если раскольники «пойдут захватывать Лавру».

Известно, что боксер исповедует православные ценности и вопрос религии для него очень важен. По его словам, в связи с последними событиями вокруг церкви на Украине духовник отец Павел, живущий на малой родине боксера, в Крыму, посоветовал ему читать Библию и Евангелие. Еще спортсмен признался, что возможное предоставление автокефалии Украине не является для него чем-то ценным, если это не принесет единства православным верующим.

«Если люди станут добрее друг к другу и начнут прощать какие-то обиды, которые сделали по отношению к ним, если они начнут любить своего ближнего так, как Всевышний нас любит, то тогда я за то, чтоб его (томос) давали. Ничего не зависит, дадут томос или не дадут», – сказал Усик.

Боксер считает, что «и церковь, и семью, и любовь, и все остальное» человек должен создавать «внутри себя», и внутри себя же следует искать причины бед.

Угрозы захвата Киево-Печерской лавры в последнее время заметно участились. Радикальные националисты особенно оживились после объявления Константинополем планов по созданию на Украине церкви, независимой от Москвы. Проведение «объединительного собора» намечено на 15 декабря.

Уроженец Крыма Усик не впервые оказывается под шквалом критики. На вопрос «чей Крым» он как-то ответил: «Божий» и «крымчан». Между тем, как передает ФАН, депутат Госдумы, российский боксер Николай Валуев поддержал Усика. «Слава богу, спортсмены способны повлиять по крайней мере на общественное мнение. Он всегда отличался принципиальностью, и я его за это уважаю», – сказал Валуев.

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Бывший глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества, ныне настоятель московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерей Всеволод Чаплин назвал, в беседе с газетой ВЗГЛЯД, слова Усика «ответом христианина и мужчины».

«Православный христианин, мужчина, особенно сильный мужчина, должен защищать свои храмы от поругания и явного беззакония, – считает он. – Это его право и долг защищать свое отечество, семью, святыни. Приравнивание христианства к пацифизму является одной из самых отвратительных дьявольских подмен, которыми богат двадцатый век. Тот, кто христианство к пацифизму приравнивает является либо глупцом, либо сознательным врагом Христа».

Чаплин не видит ничего необычного в том, что Усик оказался одним из немногих украинских мирян, открыто выступивших за Лавру. Он подчеркнул: «Во-первых, он не единственный, были и другие заявления такого рода, допустим, со стороны депутата Верховной рады Вадима Новинского. Во-вторых, многие прихожане придерживаются такого же мнения. Так что

Усик в данном случае не одинок в своем мнении».

А вот медиаэксперт Анатолий Шарий считает, что и украинские, и российские СМИ неправильно интерпретировали слова Усика. По его мнению, боксер всего лишь ответил на то, о чем его спросили и не более того.

«Усику задали вопрос: если будет применено насилие в отношении монахов Лавры, за кого вы будете. Там же ключевое слово-то «насилие». Усик ответил: я буду за монахов. То есть, предполагается, что он будет за слабого. Ну и что здесь такого? Я думаю, если бы его спросили: а если будет применено насилие в отношении, скажем, продавщице в магазине рядом? Он бы то же самое ответил: я буду за слабого», – сказал Шарий в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

«А украинские СМИ это раздули до каких-то ненормальных пределов, – продолжил он. – Постарались всякие ублюдки типа этой мелочи Муждабаева и остальных людей очень «полезных» стране, которые принесли стране чуть-чуть меньше славы, чем Усик принес. Это абсолютный абсурд уже. И российские СМИ преподносят все это так, что Усик сказал: пойду вместе с монахами и возьму какую-нибудь там святую штуку в руку. На самом же деле он сказал то, что сказал».

Муждабаев, о котором так нелестно отозвался журналист, это бывший российский журналист Айдер Муждабаев, эмигрировавший на Украину. В своем Фейсбуке он обрушился на Усика, который, как он выразился, «сказал, что пойдет вместе с ФСБшными попами, русскими диверсантами и нанятой Кремлем титушней защищать «лавры».

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Шарий подчеркнул, что никакой политики в словах Усика не было и на роль какого-то общественного деятеля боксер не претендует. «Никакой политики, никакого разделения на патриархаты. Он даже не знает, что такое томос. Усик в политику точно не собирается», – уверен журналист.

Он считает, что никаких санкций против Усика за его слова не будет. «За то, что он сказал, что защитит людей против которых будет применяться насилие? – уточнил Шарий. – Нет, я думаю, санкций никаких не будет. Единственную санкцию они могут против него сделать: взять свое лицо, размахнуться им очень хорошо, хряснуть об стол, чтоб полетели дебильные сопли. Применить какие-то санкции к абсолютному чемпиону мира? Посмотрим, как это пропиарит эту страну. Я слышал, что отдельные дегенераты, отдельные недавно получившие украинское гражданство граждане, уже понесли заявление в СБУ. Но думаю, что в СБУ не дураки и тоже такими делами заниматься не будут».

И действительно, какой-либо информации о том, что СБУ собирается проводить против Усика какие-либо следственные действия не поступало. По крайней мере пока.