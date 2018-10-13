Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

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14 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 01:57  |  vz.ru
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Украина нацелилась перегнать Европу в ценах на газФото: Александр Демьянчук/РИА «Новости»
Стоимость газа для Украины из Европы выросла до рекордного значения за четыре года – 340 долларов за тысячу кубометров. Тогда как сама Европа покупает у России газ на целых 100 долларов дешевле. Еще более интересный факт – украинская промышленность платит вообще более 500 долларов за тысячу кубометров. В чем причина столь уникальной украинской арифметики?  Подробности...
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Для победы над США Китай решил ударить по Канаде

За конфликт США и Китая приходится платить всему мируФото: Saul Loeb/Pool/Global Look Press
В КНР задержан бывший высокопоставленный канадский дипломат Майкл Ковриг, лишившийся дипстатуса, а значит и неприкосновенности, всего два года назад. Мало кто сомневается, что таков ответ Пекина на арест топ-менеджера Huawei Мэн Ваньчжоу, экстрадиции которой добиваются США. Теперь маски сброшены: игроки мирового рынка перешли к откровенно бандитским действиям. Подробности...
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«Раковый подъезд». Почему москвичи изгнали больных детей из дома

«В России странно: все вроде знают, что много детей страдает, но почему-то у многих мнение, что у этих детей аура плохая»Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
История женщины, которая насмотрелась передач про инопланетян и рептилоидов, решила, что рак – это инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, и начала собирать подписи соседей против сдачи в аренду квартир семьям с больными детьми, осталась бы омерзительным и вызывающим гадливость курьезом, если бы не 40 подписей, собранных ею в поддержку своей людоедской инициативы. Подробности...
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Русские нашли способ борьбы с тотальной «латышизацией»

Протесты живущих в Латвии русских мало помогают, и люди нашли другой способ сохранить свою культуруФото: Сергей Мелконов/РИА Новости
«Как надо ненавидеть наших, русских детей, чтобы жертвовать их развитием и здоровьем во имя «священного» латышского языка?». «Принудительная ассимиляция в чистом виде». Такими словами русские Латвии комментируют тотальное насаждение латышского языка – теперь уже в детских садиках. Однако русскоязычная община страны изобрела мощное противоядие против уничтожения русского самосознания. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Американская мечта – обезьяны и зоопарк

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Открываем список номинантов – 2019... и вуаля! Опять весь этот мышиный клуб. Блин, 21-й век на дворе, полдень, Стругацкие давно в могиле, а Тимберлейк опять номинант – в разделе Best Pop Duo/Group Performance. Да вы смеетесь. Подробности...
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Камикадзе Мэй продолжит самоубийственную политику

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Если Брюссель так выкрутил руки Лондону в данный момент, можно представить, в какую половую тряпку он его превратит и на какие уступки заставит пойти, если британцы приползут обратно и заявят, что хотят остаться в Евросоюзе. Подробности...
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          Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

          В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить Лавру   14 декабря 2018, 00:35
          Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
          Текст: Евгений Романов

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          Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую Лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать?

          В четверг в украинском сегменте интернета началась буквально истерика после признания абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика о готовности защитить Киево-Печерскую лавру от захвата раскольников. Такая позиция прославленного спортсмена явно не понравилась некоторым пользователям, которые начали оскорбительно высказываться в адрес Усика, называя его «ватным витязем» и угрожая «пустить на шаурму». Другие сочли признание спортсмена подтверждением того, что боксеру «не обязательно быть умным».

          Есть третья точка зрения, что Усик неумен и что ему все равно следует опасаться за свою жизнь. Эту точку зрения высказал в своем Фейсбуке украинский националист, бывший лидер УНА-УНСО* Дмитрий Корчинский, призвавший тренеров боксера уберечь его от похода в лавру, потому что если он там «нарвется на националистов, может не успеть увернуться от брошенного в голову огнетушителя». 

          О том, что Усик готов защищать Лавру, боксер заявил накануне вечером в эфире украинского телеканала «112 Украина». Так он отреагировал на ситуацию со святыней, которую хотят отобрать у канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). В рамках этой кампании киевские власти намерены забрать из ведения УПЦ МП и другой важнейший духовный центр – Почаевскую лавру. Сейчас УПЦ МП лидирует по числу приходов на Украине.

          Ранее СБУ провела обыск у настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя). Это было расценено как попытка заставить епископов канонической Церкви принять участие в так называемом «объединительном соборе украинской поместной церкви».

          По словам Усика, он «встанет на сторону монахов», если раскольники «пойдут захватывать Лавру».

          Известно, что боксер исповедует православные ценности и вопрос религии для него очень важен. По его словам, в связи с последними событиями вокруг церкви на Украине духовник отец Павел, живущий на малой родине боксера, в Крыму, посоветовал ему читать Библию и Евангелие. Еще спортсмен признался, что возможное предоставление автокефалии Украине не является для него чем-то ценным, если это не принесет единства православным верующим. 

          «Если люди станут добрее друг к другу и начнут прощать какие-то обиды, которые сделали по отношению к ним, если они начнут любить своего ближнего так, как Всевышний нас любит, то тогда я за то, чтоб его (томос) давали. Ничего не зависит, дадут томос или не дадут», – сказал Усик. 

          Боксер считает, что «и церковь, и семью, и любовь, и все остальное» человек должен создавать «внутри себя», и внутри себя же следует искать причины бед.

          Угрозы захвата Киево-Печерской лавры в последнее время заметно участились. Радикальные националисты особенно оживились после объявления Константинополем планов по созданию на Украине церкви, независимой от Москвы. Проведение «объединительного собора» намечено на 15 декабря.

          Уроженец Крыма Усик не впервые оказывается под шквалом критики. На вопрос «чей Крым» он как-то ответил: «Божий» и «крымчан». Между тем, как передает ФАН, депутат Госдумы, российский боксер Николай Валуев поддержал Усика. «Слава богу, спортсмены способны повлиять по крайней мере на общественное мнение. Он всегда отличался принципиальностью, и я его за это уважаю», – сказал Валуев.

          Бывший глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества, ныне настоятель московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерей Всеволод Чаплин назвал, в беседе с газетой ВЗГЛЯД, слова Усика «ответом христианина и мужчины».

          «Православный христианин, мужчина, особенно сильный мужчина, должен защищать свои храмы от поругания и явного беззакония, – считает он. – Это его право и долг защищать свое отечество, семью, святыни. Приравнивание христианства к пацифизму является одной из самых отвратительных дьявольских подмен, которыми богат двадцатый век. Тот, кто христианство к пацифизму приравнивает является либо глупцом, либо сознательным врагом Христа».

          Чаплин не видит ничего необычного в том, что Усик оказался одним из немногих украинских мирян, открыто выступивших за Лавру. Он подчеркнул: «Во-первых, он не единственный, были и другие заявления такого рода, допустим, со стороны депутата Верховной рады Вадима Новинского. Во-вторых, многие прихожане придерживаются такого же мнения. Так что

          Усик в данном случае не одинок в своем мнении».    

          А вот медиаэксперт Анатолий Шарий считает, что и украинские, и российские СМИ неправильно интерпретировали слова Усика. По его мнению, боксер всего лишь ответил на то, о чем его спросили и не более того.  

          «Усику задали вопрос: если будет применено насилие в отношении монахов Лавры, за кого вы будете. Там же ключевое слово-то «насилие». Усик ответил: я буду за монахов. То есть, предполагается, что он будет за слабого. Ну и что здесь такого? Я думаю, если бы его спросили: а если будет применено насилие в отношении, скажем, продавщице в магазине рядом? Он бы то же самое ответил: я буду за слабого», – сказал Шарий в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

          «А украинские СМИ это раздули до каких-то ненормальных пределов, – продолжил он. – Постарались всякие ублюдки типа этой мелочи Муждабаева и остальных людей очень «полезных» стране, которые принесли стране чуть-чуть меньше славы, чем Усик принес. Это абсолютный абсурд уже. И российские СМИ преподносят все это так, что Усик сказал: пойду вместе с монахами и возьму какую-нибудь там святую штуку в руку. На самом же деле он сказал то, что сказал».

          Муждабаев, о котором так нелестно отозвался журналист, это бывший  российский журналист Айдер Муждабаев, эмигрировавший на Украину. В своем Фейсбуке он обрушился на Усика, который, как он выразился, «сказал, что пойдет вместе с ФСБшными попами, русскими диверсантами и нанятой Кремлем титушней защищать «лавры».

          На ваш взгляд

           
          Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине?




          Обсуждение: 53 комментария
          Шарий подчеркнул, что никакой политики в словах Усика не было и на роль какого-то общественного деятеля боксер не претендует. «Никакой политики, никакого разделения на патриархаты. Он даже не знает, что такое томос. Усик в политику точно не собирается», – уверен журналист.

          Он считает, что никаких санкций против Усика за его слова не будет. «За то, что он сказал, что защитит людей против которых будет применяться насилие? – уточнил Шарий. – Нет, я думаю, санкций никаких не будет. Единственную санкцию они могут против него сделать: взять свое лицо, размахнуться им очень хорошо, хряснуть об стол, чтоб полетели дебильные сопли. Применить какие-то санкции к абсолютному чемпиону мира? Посмотрим, как это пропиарит эту страну. Я слышал, что отдельные дегенераты, отдельные недавно получившие украинское гражданство граждане, уже понесли заявление в СБУ. Но думаю, что в СБУ не дураки и тоже такими делами заниматься не будут».

          И действительно, какой-либо информации о том, что СБУ собирается проводить против Усика какие-либо следственные действия не поступало. По крайней мере пока. 

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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