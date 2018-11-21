Украинцы накинулись на боксера Усика из-за лавры

Украинские пользователи соцсетей набросились на боксера Александра Усика, заявившего о готовности защитить Киево-Печерскую лавру от захвата раскольников.

На сообщение о намерении Усика защищать лавру активно отреагировали украинские пользователи соцсетей. Некоторые из них писали в адрес боксера оскорбительные слова.

«Гнилой ватный витязь», – назвал, в частности, Усика @mihailbragin69.

«Боксеру не обязательно быть умным, и Усик тому подтверждение», – отметил @Grey94168124.

«Мы его теряем... поломался Усик», – написал @nE19HIazVEyDBn4.

«15 лет бокса и никаких последствий, никаких последствий, никаких последствий, а еще у меня есть голова и я в нее ем», – написал @WgoodNB.

Еще один пользователь предположил, что Усик «без гонорара ничего не защищает», а другой посоветовал боксеру молчать.

Между тем депутат Госдумы, российский боксер Николай Валуев поддержал Усика, передает ФАН.

«Слава богу, спортсмены способны повлиять по крайней мере на общественное мнение. Он всегда отличался принципиальностью, и я его за это уважаю», – сказал он.

Ранее в четверг украинский боксер Александр Усик заявил, что «встанет на сторону монахов», если раскольники «пойдут захватывать лавру».

Напомним, на Украине у канонической УПЦ хотят отобрать Почаевскую и Киево-Печерскую лавры – важнейшие духовные центры.