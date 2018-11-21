Усик обещал защищать Лавру от раскольников на Украине

Украинский боксер Александр Усик заявил, что «встанет на сторону монахов», если раскольники «пойдут захватывать Лавру».

Усик рассказал о совете своего духовника. Совет заключается в том, чтобы на вопросы о событиях вокруг церкви, боксер отвечал рекомендацией читать Библию и Евангелие, передает «112 Украина».

«Если люди станут добрее друг к другу и начнут прощать какие-то обиды, которые сделали по отношению к ним, если они начнут любить своего ближнего так, как Всевышний нас любит, то тогда я за то, чтоб его (томос) давали. Ничего не зависит, дадут томос или не дадут», – сказал он.

Боксер считает, что «и церковь, и семью, и любовь, и все остальное» человек должен создавать «внутри себя», и внутри себя же следует искать причины бед.

Напомним, на Украине у УПЦ хотят отобрать Почаевскую и Киево-Печерскую лавры – важнейшие духовные центры.