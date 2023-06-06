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6 июня, вторник  |  Последнее обновление — 11:05  |  vz.ru
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Китайцы агрессивно завоевывают российский авторынок

Китайские автомобили упрочили позиции в России Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press
После провала прошлого года автомобильный рынок в России начал потихоньку приходить в себя. Продажи легковых машин в мае выросли в 2,6 раза. Китайские бренды сильно укрепили свои позиции, тогда как «корейцы» – единственные в топ-10 популярных автомобильных брендов, кто ушел в минус. Лидером по-прежнему остается отечественная Lada. Все это говорит о трансформации рынка и потребительских предпочтениях.  Подробности...
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Первые попытки масштабного наступления ВСУ провалились

ВС России справляются с попытками ВСУ перейти в контрнаступление Константин Михальчевский/РИА Новости
С воскресенья противник оказывает давление на всю линию фронта по дуге от Харьковской области до Приазовья, предприняв попытки перейти в наступление сразу на пяти направлениях. Кроме того, продолжаются атаки Белгородской области. О чем свидетельствует рост интенсивности атак ВСУ, насколько они результативны и какие действия в ответ предпринимают Вооруженные силы России?  Подробности...
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Зачем России две новых армии

Россия активно формирует новые войсковые части и системы управления ими Алексей Куденко/РИА Новости
До конца года Минобороны создаст два военных округа, две армии и Азовский военно-морской район. Постановка таких масштабных задач указывает на то, что Россия готовится к длительному периоду противостояния с НАТО и возникновению новых точек напряженности, выходящих далеко за пределы СВО. В чем заключается специфика создаваемых воинских соединений и какие усилия для этого потребуются?  Подробности...
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России предстоит вернуться к советским практикам борьбы с диверсантами

Украина создала сеть диверсантов в России REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Украина создала в России сеть диверсантов, которым передает беспилотники для терактов. Об этом сообщают зарубежные СМИ. Как может выглядеть такая сеть, какими каналами и маршрутами доставки она пользуется и какие меры следует предпринять российским правоохранителям для ее ликвидации?  Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Русский язык – вопрос национальной безопасности

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Угроза настоящему русскому языку, специальный день которого мы сегодня отмечаем, исходит из тех же кругов, которые агрессивно продвигают якобы новые прогрессивные идеи, причем нагло подменяя понятия. Подробности...

Экономика угля и стали оказалась живучей

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Стал общим местом тезис, что промышленная экономика безнадежно устаревает, на смену ей идет экономика знаний, услуг и еще чего-то нематериального. Логично было думать, что и угледобыча, черная металлургия, тяжелая оборонка, выросшие на востоке УССР, уже теряют свое прежнее главенствующее значение. Но не теряют. Подробности...
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Средневековья и феодализма не будет – их еще надо заслужить

Илья Крамник
Илья Крамник, военный обозреватель
Многим кажется, что делов-то, взять и повторить, просто надо правильно приказать нужным людям – и они все сделают. Как тогда, в ХХ веке. А как тогда не будет. Подробности...
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Выгоды США от конфликта на Украине

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Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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    Китайцы агрессивно завоевывают российский авторынок

    Китайские автомобили побеждают корейские машины в России
    Китайские автомобили упрочили позиции в России
    		  
    6 июня 2023, 11:04
    Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    После провала прошлого года автомобильный рынок в России начал потихоньку приходить в себя. Продажи легковых машин в мае выросли в 2,6 раза. Китайские бренды сильно укрепили свои позиции, тогда как «корейцы» – единственные в топ-10 популярных автомобильных брендов, кто ушел в минус. Лидером по-прежнему остается отечественная Lada. Все это говорит о трансформации рынка и потребительских предпочтениях.

    После провала прошлого года автомобильный рынок в России начал потихоньку приходить в себя. Продажи легковых автомобилей в мае выросли в 2,6 раза, до 72,2 тыс. машин по сравнению с маем прошлого года, подсчитал «Автостат» на основе данных «Электронного паспорта».

    Лидерство на рынке сохраняет отечественная марка Lada, доля которой в мае превысила 30% против менее 25% год назад. За месяц было продано чуть более 22 тыс. новых легковых машин Lada. Второе место и лидерство среди иномарок удерживает китайский бренд Chery, однако его продажи в три раза отстают от отечественной марки (7,4 тыс. штук). Почти столько же продал китайский Haval и немного меньше Geely. Пятерку самых продаваемых автобрендов закрывает корейская Kia, чьи продажи более чем в два раза отстают от «китайцев».

    Любопытно, что в топ-10 автомобильных марок российская Lada и китайские бренды показывают рост продаж по сравнению с маем прошлого года в разы. У китайского бренда Changan продажи выросли вообще почти в 19 раз. Даже у японской Toyota они увеличились – почти вдвое. На этом фоне выделяются корейские марки Kia и Hyundai (на седьмом месте), которые фиксируют, наоборот, падение продаж. В «Австостате» объясняют успех «Лады» и «китайцев» низкой сравнительной базой мая 2022 года, когда западные бренды только-только покинули российский рынок, а «китайцы» еще не успели «заселить» автосалоны.

    Кроме того, в мае предложение новых автомобилей на рынке было существенно выше, чем в апреле. «Общая экспозиция автомобилей в предложениях для клиента была выше более чем на 50% по сравнению с апрелем, без учета тех складов, которые не были показаны на сайтах продавцов. Чем больше выбора автомобилей представлено, тем больше трафик и продажи в штуках – все закономерно и логично», – говорит генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

    На рынке заметна тенденция роста продаж «китайцев».

    «Прошлым летом китайские бренды попали в топ-10 на российском рынке. Haval оказался на шестом месте, а Geely – на восьмом. Теперь «китайцы» заметно укрепили позиции. Haval поднялся на второе место, а Geely – на третье»,

    – говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets. Почему «китайцы» стали выходить вперед и теснить даже «корейцев»?

    Лидер рейтинга по общим продажам по-прежнему – Lada, и он в разы превосходит своих ближайших соперников. Самая продаваемая модель тоже отечественная – Lada Granta. Только в мае было продано почти 16 тыс. таких машин, это почти четверть от общего объема рынка (более 72 тыс. новых машин). Это значит, что цена – по-прежнему главное при выборе автомобиля для многих россиян.

    «Granta – не тот автомобиль, о котором мечтают, его покупают по принципу «лучше, чем ничего» либо «едет – и ладно». Тут сказывается упавшая платежеспособность россиян. Реальные доходы снижаются, закредитованность растет, поэтому большим спросом на рынке начинают пользоваться недорогие и неприхотливые автомобили. Корейские Hundai и Kia воспринимались в России как более комфортная замена отечественному автопрому, но не как премиальная немецкая тройка», – считает Артем Деев.

    Стоимость Lada Granta начинается от 678 300 руб. в кузове седан, и это привлекает покупателей, так как найти на рынке автомобиль дешевле миллиона рублей уже не так просто.

    Рост автокредитования, ожидаемый рейтинговым агентством НКР в 2023 году на 14–16% до 1,4 трлн рублей, также говорит о невысокой платежеспособности покупателей. Это выше показателей 2021 года, однако портфель автокредитов будет расти не за счет покупки большего числа машин, а за счет увеличения среднего чека и роста сроков кредитования.

    Еще одна причина успеха «китайцев» заключается в том, что продавцы и сами производители стали проводить агрессивные маркетинговые кампании. Клиентов привлекают за счет огромных скидок на сам автомобиль, за счет дополнительных подарков и, наконец, привлекательных кредитных программ. «С ростом объемов продаж у китайских производителей появляется все больше программ поддержки и акций», – говорит генеральный директор ГК АвтоСпецЦентр Андрей Терлюкевич.

    «Машины Haval популярны благодаря широкому модельному ряду, надежности, пятилетней официальной гарантии. Автомобили Chery клиенты выбирают за соотношение цена-качество, современные технологии, кредитные программы, рассрочку, гарантию на Chery пять-семь лет в зависимости от модели, а также трейд-ин поддержку для клиентов», – отмечает Алексей Стариков, заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон».

    Еще один важный момент – это наличие запчастей для китайских автомобилей сейчас и гарантия их доступности в будущем.

    «Главное опасение автомобилистов, что не удастся найти нужные детали или придется их долго ждать. Будем честными, у кого есть деньги на «Майбах», тот сможет его обслуживать в условиях любых санкций, а среднему автолюбителю семейный бюджет не позволяет покупать запчасти втридорога»,

    – говорит Деев.

    Постепенно «китайцы» исправляют свою репутацию. «Китайцы» получили репутацию ненадежного ломучего хлама, потому что машины, поставлявшиеся в Россию десять и даже пять лет назад, такими и были. Тогда просто сам автопром Поднебесной не дотягивал – но теперь дотянул. Китайские производители учли собственные ошибки и переняли позитивный опыт мировых концернов, в которых участвует китайский капитал. Поэтому сейчас они предлагают вполне приличные автомобили по довольно демократичным ценам», – считает собеседник.

    Рынок новых машин пока играет вторую скрипку. Ключевую роль в авторетейле страны сейчас играет рынок автомобилей с пробегом, благодаря которому россияне могут получить мобильность по доступным средствам, отмечает Терлюкевич. 

    Как дальше будет меняться рынок новых авто? Резкого роста продаж никто не ожидает, так как лето традиционно – это затишье на автомобильном рынке. Дефицит машин как минимум в этом году сохранится, и роста цен вряд ли удастся избежать. «Китайцы» будут продолжать укреплять свои позиции, пока не будет налажен параллельный импорт западных машин. Доля автомобилей, ввезенных в Россию в обход официальных импортеров, весной доходила до 10%.

    «Ситуация с предложением будет поддерживаться и постепенно улучшаться благодаря развитию логистики по параллельному импорту. При этом дефицит автомобилей будет сохраняться как минимум до конца года. Также можно прогнозировать, что цены на новые автомобили в течение года еще вырастут. Их стоимость, как правило, меняется на фоне колебаний валют по отношению к рублю», – заключает Стариков.

    «В июне ожидается стабильный спрос на уровне мая, но на фоне более низкого сезона это будет позитивный уровень», – говорит Андрей Ольховский из «Автодома». А вот прогноз на весь 2023 год давать сложно из-за неопределенности. «При стабильном экономическом климате, без существенных изменений в части платежных систем и логистических коридоров объем продаж может приблизиться к 1 млн штук. Стоимость автомобилей в дальнейшем будет напрямую коррелировать с курсом валюты и его изменением к моменту покупки», – говорит Ольховский. Это очень оптимистичный прогноз, учитывая, что в прошлом году удалось продать менее 700 тыс. машин.

     
     
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