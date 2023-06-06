Китайцы агрессивно завоевывают российский авторынок

Китайские автомобили побеждают корейские машины в России

После провала прошлого года автомобильный рынок в России начал потихоньку приходить в себя. Продажи легковых машин в мае выросли в 2,6 раза. Китайские бренды сильно укрепили свои позиции, тогда как «корейцы» – единственные в топ-10 популярных автомобильных брендов, кто ушел в минус. Лидером по-прежнему остается отечественная Lada. Все это говорит о трансформации рынка и потребительских предпочтениях.

После провала прошлого года автомобильный рынок в России начал потихоньку приходить в себя. Продажи легковых автомобилей в мае выросли в 2,6 раза, до 72,2 тыс. машин по сравнению с маем прошлого года, подсчитал «Автостат» на основе данных «Электронного паспорта».

Лидерство на рынке сохраняет отечественная марка Lada, доля которой в мае превысила 30% против менее 25% год назад. За месяц было продано чуть более 22 тыс. новых легковых машин Lada. Второе место и лидерство среди иномарок удерживает китайский бренд Chery, однако его продажи в три раза отстают от отечественной марки (7,4 тыс. штук). Почти столько же продал китайский Haval и немного меньше Geely. Пятерку самых продаваемых автобрендов закрывает корейская Kia, чьи продажи более чем в два раза отстают от «китайцев».

Любопытно, что в топ-10 автомобильных марок российская Lada и китайские бренды показывают рост продаж по сравнению с маем прошлого года в разы. У китайского бренда Changan продажи выросли вообще почти в 19 раз. Даже у японской Toyota они увеличились – почти вдвое. На этом фоне выделяются корейские марки Kia и Hyundai (на седьмом месте), которые фиксируют, наоборот, падение продаж. В «Австостате» объясняют успех «Лады» и «китайцев» низкой сравнительной базой мая 2022 года, когда западные бренды только-только покинули российский рынок, а «китайцы» еще не успели «заселить» автосалоны.

Кроме того, в мае предложение новых автомобилей на рынке было существенно выше, чем в апреле. «Общая экспозиция автомобилей в предложениях для клиента была выше более чем на 50% по сравнению с апрелем, без учета тех складов, которые не были показаны на сайтах продавцов. Чем больше выбора автомобилей представлено, тем больше трафик и продажи в штуках – все закономерно и логично», – говорит генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

На рынке заметна тенденция роста продаж «китайцев».

«Прошлым летом китайские бренды попали в топ-10 на российском рынке. Haval оказался на шестом месте, а Geely – на восьмом. Теперь «китайцы» заметно укрепили позиции. Haval поднялся на второе место, а Geely – на третье»,

– говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets. Почему «китайцы» стали выходить вперед и теснить даже «корейцев»?

Лидер рейтинга по общим продажам по-прежнему – Lada, и он в разы превосходит своих ближайших соперников. Самая продаваемая модель тоже отечественная – Lada Granta. Только в мае было продано почти 16 тыс. таких машин, это почти четверть от общего объема рынка (более 72 тыс. новых машин). Это значит, что цена – по-прежнему главное при выборе автомобиля для многих россиян.

«Granta – не тот автомобиль, о котором мечтают, его покупают по принципу «лучше, чем ничего» либо «едет – и ладно». Тут сказывается упавшая платежеспособность россиян. Реальные доходы снижаются, закредитованность растет, поэтому большим спросом на рынке начинают пользоваться недорогие и неприхотливые автомобили. Корейские Hundai и Kia воспринимались в России как более комфортная замена отечественному автопрому, но не как премиальная немецкая тройка», – считает Артем Деев.

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Стоимость Lada Granta начинается от 678 300 руб. в кузове седан, и это привлекает покупателей, так как найти на рынке автомобиль дешевле миллиона рублей уже не так просто.

Рост автокредитования, ожидаемый рейтинговым агентством НКР в 2023 году на 14–16% до 1,4 трлн рублей, также говорит о невысокой платежеспособности покупателей. Это выше показателей 2021 года, однако портфель автокредитов будет расти не за счет покупки большего числа машин, а за счет увеличения среднего чека и роста сроков кредитования.

Еще одна причина успеха «китайцев» заключается в том, что продавцы и сами производители стали проводить агрессивные маркетинговые кампании. Клиентов привлекают за счет огромных скидок на сам автомобиль, за счет дополнительных подарков и, наконец, привлекательных кредитных программ. «С ростом объемов продаж у китайских производителей появляется все больше программ поддержки и акций», – говорит генеральный директор ГК АвтоСпецЦентр Андрей Терлюкевич.

«Машины Haval популярны благодаря широкому модельному ряду, надежности, пятилетней официальной гарантии. Автомобили Chery клиенты выбирают за соотношение цена-качество, современные технологии, кредитные программы, рассрочку, гарантию на Chery пять-семь лет в зависимости от модели, а также трейд-ин поддержку для клиентов», – отмечает Алексей Стариков, заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон».

Еще один важный момент – это наличие запчастей для китайских автомобилей сейчас и гарантия их доступности в будущем.

«Главное опасение автомобилистов, что не удастся найти нужные детали или придется их долго ждать. Будем честными, у кого есть деньги на «Майбах», тот сможет его обслуживать в условиях любых санкций, а среднему автолюбителю семейный бюджет не позволяет покупать запчасти втридорога»,

– говорит Деев.

Постепенно «китайцы» исправляют свою репутацию. «Китайцы» получили репутацию ненадежного ломучего хлама, потому что машины, поставлявшиеся в Россию десять и даже пять лет назад, такими и были. Тогда просто сам автопром Поднебесной не дотягивал – но теперь дотянул. Китайские производители учли собственные ошибки и переняли позитивный опыт мировых концернов, в которых участвует китайский капитал. Поэтому сейчас они предлагают вполне приличные автомобили по довольно демократичным ценам», – считает собеседник.

Рынок новых машин пока играет вторую скрипку. Ключевую роль в авторетейле страны сейчас играет рынок автомобилей с пробегом, благодаря которому россияне могут получить мобильность по доступным средствам, отмечает Терлюкевич.

Как дальше будет меняться рынок новых авто? Резкого роста продаж никто не ожидает, так как лето традиционно – это затишье на автомобильном рынке. Дефицит машин как минимум в этом году сохранится, и роста цен вряд ли удастся избежать. «Китайцы» будут продолжать укреплять свои позиции, пока не будет налажен параллельный импорт западных машин. Доля автомобилей, ввезенных в Россию в обход официальных импортеров, весной доходила до 10%.

«Ситуация с предложением будет поддерживаться и постепенно улучшаться благодаря развитию логистики по параллельному импорту. При этом дефицит автомобилей будет сохраняться как минимум до конца года. Также можно прогнозировать, что цены на новые автомобили в течение года еще вырастут. Их стоимость, как правило, меняется на фоне колебаний валют по отношению к рублю», – заключает Стариков.

«В июне ожидается стабильный спрос на уровне мая, но на фоне более низкого сезона это будет позитивный уровень», – говорит Андрей Ольховский из «Автодома». А вот прогноз на весь 2023 год давать сложно из-за неопределенности. «При стабильном экономическом климате, без существенных изменений в части платежных систем и логистических коридоров объем продаж может приблизиться к 1 млн штук. Стоимость автомобилей в дальнейшем будет напрямую коррелировать с курсом валюты и его изменением к моменту покупки», – говорит Ольховский. Это очень оптимистичный прогноз, учитывая, что в прошлом году удалось продать менее 700 тыс. машин.