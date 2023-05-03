Как Россия пересядет на электромобили

Электромобили могут стать базой для возрождения российского автопрома

Уже через десять с небольшим лет каждый четвертый автомобиль в России будет электрическим. По крайней мере, так ожидают в Минэкономразвития РФ. До последнего времени электрический транспорт не пользовался в нашей стране большой популярностью, однако с принятием серии госпрограмм на наших глазах создается, по сути, целая новая отрасль. Причем целиком отечественная – и приносящая выгоду каждому россиянину.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил перечень дополнительных мер поддержки развития электротранспорта. Это очередной шаг по стимулированию развития электрического транспорта.

Некоторое отставание в развитии электромобилей в России было связано с определенным скепсисом относительно продвигаемой на Западе зеленой повестки, более суровым климатом (что сказывается на работе аккумуляторов) и меньшими финансовыми возможностями российских автомобильных производителей, заставлявших их осторожнее относиться к экспериментальным разработкам. Впрочем, и на Западе флагманом производства стал новый производитель – Tesla Илона Маска, а ведущие автомобильные концерны бросились за ним в погоню, только когда успех электромобилей стал очевиден.

В Россию в первую очередь стали импортироваться электромобили верхнего ценового сегмента, в котором отечественная автопромышленность не имела сильных позиций. А развитие спроса на электромобили массового сегмента сдерживалось отсутствием зарядной инфраструктуры. Кстати, Маску эту проблему тоже пришлось решать.

К 2019 году доля электромобилей в мировом автомобильном экспорте достигла 3,4% (во многом благодаря принятым во многих странах мерам господдержки). Стало понятно, что электромобили пришли в нашу жизнь всерьез и надолго.

Меры господдержки электромобилестроения

В том же 2019 году и в России появилась госпрограмма «Электроавтомобиль и водородный автомобиль». Причем с самого начала речь шла не только о поддержке покупателей «экологичных» электромобилей, но и о создании условий, чтобы использование электротранспорта было удобным и выгодным, а производители электромобилей и электробусов (а также производители зарядных станций) могли рассчитывать на гарантируемую отдачу от инвестиций в новые продукты.

«Сейчас поддержка развития электротранспорта осуществляется по нескольким направлениям, – рассказывает газете ВЗГЛЯД заместитель министра экономического развития РФ Ренат Бекишев – Например, поддержка развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта в пилотных регионах (софинансирование части затрат на установку и технологическое присоединение зарядных станций). В рамках этой меры в прошлом году в 12 пилотных регионах было введено в эксплуатацию 439 быстрых зарядных станций. В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию 639 быстрых зарядных станций еще в 32 регионах».

На Дальнем Востоке и в Сибири основная нагрузка по развитию зарядной инфраструктуры легла на плечи ПАО «РусГидро». Начав с установки 10 зарядных станций в Приморском крае в 2019 году, компания быстро распространила сеть своих ЭЗС на весь Дальний Восток: станции были установлены в Амурской области, на Сахалине, в Хабаровске, на Камчатке и даже в Магадане. В 2021 году была обеспечена зарядная инфраструктура для поездок по маршруту Владивосток – Хабаровск, что стало первым шагом для построения сети ЭЗС далеко за пределами регионов Дальнего Востока.

«Судя по социологическим опросам автомобилистов, – говорит газете ВЗГЛЯД гендиректор АО «ЭЗС РусГидро» Дмитрий Беляев, – четверо из пяти задумывались о переходе на электромобиль при наличии инфраструктуры».

Видя этот потенциал, «РусГидро» реализует масштабный проект «Шелковый путь», в рамках которого зарядная сеть компании соединит Москву с Владивостоком. Сегодня станции компании покрывают уже более 70% этой дороги. До конца года «РусГидро» планирует установить электрозарядки во всех городах и регионах, включенных в «Шелковый путь», станции располагаются равноудаленно друг от друга на расстоянии 100-150 км. Цель компании – до 2035 года довести число быстрых зарядных станций до полутора тысяч.

Предпринимаются усилия и для поддержки российских производителей электрического транспорта. «Минпромторгом России уже реализуется комплекс мер поддержки, способствующих наращиванию объемов производства электротранспорта и локализации необходимых для него компонентов, а также стимулированию спроса на электромобили», – говорит газете ВЗГЛЯД замглавы Минпромторга Альберт Каримов. Он напомнил, что к таким мерам относятся программы льготного автокредитования и лизинга, субсидирование НИОКР, механизм заключения специальных инвестиционных контрактов с производителями, а также действующие программы Фонда развития промышленности.

Больше электромобилей – российских и разных

2022 год стал переломным с точки зрения российского электромобилестроения. В этом году стартовали несколько ключевых российских проектов.

В сентябре состоялся запуск производства электромобилей EVOLUTE на мощностях завода «Моторинвест» в Липецкой области. Также в ноябре был перезапущен завод «Москвич», выпускающий как автомобили с двигателем внутреннего сгорания, так и электромобили. В апреле 2023 года компанией «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» было запущено производство электрогрузомобилей EVM PRO на базе «УАЗ Профи». Кроме того, ожидается запуск производства электромобилей на мощностях заводов АВТОТОР, «Соллерс» и АО «АвтоВАЗ».

В марте 2023 года холдинг «Синара – Транспортные машины» открыл новое производство – Челябинский завод городского электрического транспорта, на котором будут выпускаться современные троллейбусы и электробусы.

Ключевыми отечественными производителями электромобилей и электробусов сегодня являются ПАО «КамАЗ» и Группа «ГАЗ». Группа «ГАЗ» производит на заводе в Ликино низкопольные электробусы ЛиАЗ-6274 (с 2012 года) и ЛиАЗ-6274.20 «e-Citymax 18» (с 2022 года), а на Горьковском автомобильном заводе в Нижнем Новгороде целую линейку коммерческих электромобилей « Газель» e-NN (как в варианте минивэна, так и в варианте легкого грузовика), а также небольшой электробус «Газель» e-City.

Спектр интересов ПАО «КамАЗ» в электромобилестроении еще шире. На сегодняшний день «КамАЗ» только правительству Москвы продал более 1000 городских низкопольных электробусов КамАЗ-6282. В течение 2022–2023 годов этот электробус испытывался также в Белгороде, Казани, Перми, Сочи, Ростове, Уфе и Липецке.

«Планируем принять активное участие в комплексной программе по развитию наземного городского электрического транспорта, в рамках которой в 2023 году планируется поставка порядка 180 электробусов в 10 пилотных регионов», – рассказал газете ВЗГЛЯД директор по инновационным продуктам НТЦ ПАО «КамАЗ» Сергей Назаренко. А рамках развития модельного ряда экологического транспорта «КамАЗ» в 2021–2022 годах в Москве успешно испытывался электробус особо большого класса КамАЗ-6292. «Мы готовы предложить новый продукт Москве и ее жителям в начале 2024 года», – обещает Сергей Назаренко.

В сегменте электромобилей «КамАЗ» участвует в реализации проекта сборки электромобилей совместно с заводом «Москвич», где планируется в этом году выпустить около 10 000 электромобилей.

Кроме того, «КамАЗ» вместе с другими инвесторами также участвовал в запуске стартапа АТОМ по созданию городского электромобиля для современного поколения людей и современных сервисов мобильности. Проект с момента осуществления инвестиции «КамАЗом» вырос из венчурного в крупный технологический. Развитием проекта занимается команда АТОМ (компания АО «КАМА»), состоящая из 450 специалистов из России и Китая с опытом участия в крупнейших мировых проектах в ИТ и автомобильной индустрии. В планах команды – запустить продажи инновационного отечественного продукта в 2025 году. Идет процесс проработки индустриализации проекта. «КамАЗ» производит также электрические мусоровозы и другую коммунальную технику на электрошасси (снижение шума при ночном вывозе мусора – очень важный фактор).

Значительное увеличение подвижного состава «КамАЗа», эксплуатируемого Москвой, в том числе и коммунальной техники, рождает потребность в организации централизованного центра сервисного обслуживания, а также ремонта техники «КамАЗа», в том числе электромобилей и электробусов. В настоящий момент ведется проработка проекта строительства завода на территории поселка Красная Пахра, в строительство которого ПАО «КамАЗ» планирует инвестировать порядка 1,4 млрд рублей.

Стоимость владения

Пока электромобили/электробусы как минимум не дешевле (а чаще всего несколько дороже), чем автомобили на двигателях внутреннего сгорания. Но если для мегаполисов важна экологичность общественного транспорта, то для покупателей легковых машин должно быть четко сформулировано их преимущество перед бензиновыми/дизельными.

Сейчас, по словам заместителя министра экономического развития Рената Бекишева, в России действуют программы субсидирования спроса: льготное автокредитование и автолизинг (скидка в размере 625 тыс. рублей предоставляется при приобретении электромобиля в кредит или лизинг). С 1 марта владельцы электрокаров получили право бесплатного проезда по платным федеральным дорогам. Эксперимент проводится до 31 декабря 2023 года. За период с 1 марта по 16 апреля к эксперименту подключилось 1418 пользователей.

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Регионы тоже берут ряд обязательств по стимулированию спроса у себя на электрический автомобильный транспорт и поддержке развития зарядной инфраструктуры. Например, пилотные регионы включают механизмы дополнительного стимулирования спроса на электромобили, предусматривающие льготные условия их пользования (в части транспортного налога, бесплатной парковки и др.). Ряд регионов применяют дополнительную скидку на электромобили к скидке по федеральным программам стимулирования спроса.

«В России рынок электромобилей развивается хорошими темпами, – рассказывает генеральный директор АО «ЭЗС РусГидро» Дмитрий Беляев. – Наряду с мерами поддержки в ряде регионов (нулевой транспортный налог, бесплатные парковки) электромобиль – это возможность заметно экономить: больше не нужно раз в неделю посещать заправку и оставлять там 3000 рублей, затраты на автосервис падают в разы. Домохозяйства традиционно получают электроэнергию по льготному тарифу, многие общественные зарядные станции работают и будут работать бесплатно, поэтому эффективная стоимость пробега на электромобиле в ближайшие годы будет сохраняться на уровне 1-2 рубля/км, в то время как для бензиновых машин от 5-6 рублей и выше».

Макроэкономический эффект

Когда создавалась концепция развития производства и использования электротранспорта в России, в нее в качестве целевого показателя объемов производства электромобилей на 2023 год была заложена цифра 7,4 тыс. штук. Сейчас в Минпромторге уверены, что этот показатель будет значительно превзойден. К 2035 году, как ожидают в министерстве, доля электромобилей на российском рынке может достигнуть 25%.

В документах госпрограммы «Электроавтомобиль и водородный автомобиль» приводится оценка общего количества создаваемых при ее реализации новых рабочих мест – не менее 39 тысяч. При этом, по оценке Минэкономразвития, в отрасль придет не менее 498 млрд рублей частных инвестиций.

В министерстве рассчитывают, что электромобили могут стать базой для возрождения российского автопрома полного цикла: от разработки до производства комплектующих и создания инфраструктуры. Это, в свою очередь, даст толчок развитию целого блока сопутствующих технологий и отраслей: от рециклинга аккумуляторных систем и обеспечения ИТ-инфраструктуры до модернизации отрасли автосервисов под специфику работы с электромобилями. Масштабная программа по субсидированию произведенных в России ультрабыстрых ЭЗС создаст условия для возникновения новой подотрасли энергетического машиностроения.