Автоэксперт оценил перспективы возрождения «Москвича»

«Я допускаю, что на территорию завода зайдет какой-то китайский бренд и под маркой «Москвич» будет выпускать свои автомобили», – заявил газете ВЗГЛЯД автомобильный эксперт Вячеслав Субботин. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о возобновлении производства автомобиля «Москвич».

«Я допускаю, что на территорию завода зайдет какой-то китайский бренд и под маркой «Москвич» будет выпускать свои автомобили. Специалисты из «КамАЗа» могут помочь с оборудованием и компетенциями, а легковую модель нужно будет найти на китайском рынке», – рассказал основатель гоночной команды «ГАЗ Рейд Спорт», автоэксперт Вячеслав Субботин.

Обсуждая перспективы «Москвича», эксперт заявил, что в первую очередь это должен быть современный электромобиль. «Возрождать его в прежнем виде невозможно и не нужно. Машина с такими параметрами в условиях сегодняшнего дня – это просто телега», – подчеркнул он.

Субботин также оценил роль «КамАЗа» в судьбе нового «Москвича». «На первом этапе «КамАЗ» может помочь техническими специалистами и подходящим оборудованием», – разъяснил эксперт. «Но у «КамАЗа» нет легковой линейки, поэтому нельзя говорить о какой-то масштабной помощи в данном проекте», – добавил он.

«Сам «КамАЗ» никогда не делал хороших легковых автомобилей. Качество оставляло желать лучшего, поэтому продавались они исключительно на внутреннем рынке. «КамАЗ» начинал сотрудничать с Mercedes-Benz, но, к сожалению, начинание не увенчалось успехом», – продолжил собеседник.

Эксперт также рассказал о том, как сделать «Москвич» мечты силами отечественного автопрома. «Начинать, конечно, нужно с людей, которые будут разрабатывать проект автомобиля. Самые лучшие в России специалисты сейчас работают на «ГАЗе», – заметил Субботин.

«Группа «ГАЗ» – единственная, кто в данной ситуации может помочь и специалистами, и оборудованием. Они выпускают очень конкурентную линейку на платформе next, а также легковой автомобиль – фургон «Соболь» в двух вариациях: «4х2» и «4х4», – рассказал он.

«Вместе с тем «ГАЗ» уже давно и успешно выпускает электромобили и продает их в Австрии. Мало того, они делают и автомобили-беспилотники. У предприятия есть всё необходимое для отечественного автомобилестроения, хоть оно и разработано на лучших образцах мирового автопрома», – добавил эксперт.

Субботин обратил внимание и на тот факт, что предприятие давно находится под санкционным давлением, поэтому они успели перестроиться и наладить производство внутри России. «Теоретически и практически создать что-то новое в России сегодня может только «ГАЗ». Но, тем не менее, это мгновенно сделать нельзя. Потребуются годы», – резюмировал собеседник.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на московском заводе Renault будет выпускаться автомобиль под историческим брендом «Москвич». Такое решение было принято после заявления компании Renault о передаче своих активов в России в собственность государства.

100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций «АвтоВАЗа» переходят в собственность РФ в лице ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции автоконцерна сохранит ГК «Ростех».

Сообщается, что основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода «Москвич» станет «КамАЗ». На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобилей.