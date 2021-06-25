Лукашенко придумал нестандартный способ мести Литве

Похоже, Белоруссия нашла новый - и весьма неожиданный - способ давления на своих главных противников, ЕС в целом и Литву в частности. В последние месяцы Литва столкнулась с невиданным прежде нашествием нелегальных мигрантов из стран третьего мира. Почему это стало такой проблемой для Вильнюса и причем здесь месть Лукашенко?

Жители неблагополучных стран третьего мира (Ирак, Афганистан и т. д.) отчаянно стремятся в Западную Европу, представляющуюся им если не раем, то его преддверием. А страны Прибалтики рассматриваются ими как транзитная остановка на пути в этот рай. Нелегальные мигранты издавна пытаются штурмовать Прибалтику со стороны Белоруссии.

До поры до времени белорусы сами справлялись с этими гостями, «заворачивая» их при попытках штурма евросоюзовской границы. Однако еще несколько месяцев назад в Литве заметили, что количество задерживаемых их пограничниками нелегалов возросло в разы. В этом году в Литву нелегально через границу с Белоруссией прибыло уже свыше 500 мигрантов. Это почти в шесть раз больше, чем за весь 2020 год. Из этого в Вильнюсе сделали вывод, что белорусы перестали ловить мигрантов собственными силами – а, возможно, даже специально поощряют их к тому, чтобы пробираться к соседям.

Асимметричный ответ

«Очевидно, что против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция – одно из средств. За минувшие сутки мы задержали 52 нелегальных мигрантов. За последние 5 месяцев количество нелегальных мигрантов увеличилось в два раза, если сравнивать с данными за прошлый год. Для защиты границы у нас есть все необходимые средства... Мы готовы к возможным вызовам», – отметила 6 июня министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Первоначально начальник первого главного управления Госпогранкомитета Белоруссии Андрей Филатов назвал обвинения Литвы в адрес Минска о недобросовестной охране госграницы лживыми.

Но еще 26 мая президент республики Александр Лукашенко, выступая в парламенте, зловеще намекнул: «Мы остановили наркотики и мигрантов – теперь будете сами их есть и ловить». А 22 июня Лукашенко недвусмысленно пригрозил, что Белоруссия в условиях усиливающегося давления на себя со стороны ЕС не будет больше защищать Европу от нелегальной миграции, наркотрафика и контрабанды.

«И сегодня они (Запад – прим. ВЗГЛЯД) взвыли. Ах, белорусы их не защищают… В Литву, Латвию и в Польшу ринулись тысячи и тысячи нелегальных мигрантов. Они требуют от нас защитить их от контрабанды, от наркотиков. Аж из-за Атлантики слышен сигнал: помогите, как это было прежде, задержите ядерные материалы, чтобы они не попали в Европу. Так и хочется спросить: вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете, чтобы мы вас защищали, как и прежде?», – сказал Лукашенко в Брестской крепости на церемонии, посвящённой 80-летию начала Великой Отечественной войны.

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Особенно часто «гости» пытаются попасть в Литву через Игналинский район – там ловят одну группу за другой. «Потоки нелегальных мигрантов связаны с четырьмя еженедельными рейсами коммерческих авиакомпаний из Багдада и Стамбула в Минск. Можно смоделировать, что худшее количество мигрантов из Ирака и Сирии может достигать 200-300 человек в неделю», – заявил по итогам инспекции госграницы глава парламентского комитета национальной безопасности и обороны Лауринас Кащюнас.

Заместитель главы Службы охраны госграницы Литвы Видас Мачайтис тоже связывает наплыв мигрантов с пассажирскими авиаперевозками по маршруту Багдад-Минск. Именно после этих рейсов литовские пограничники задерживают очередные партии нелегалов. Причем Мачайтис утверждает, что его служба ощутила усиление напряженности на границе в конкретный день – 25 мая. А за два дня до этого, 23 мая произошла история с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, ознаменовавшая эскалацию конфликта Белоруссии со странами ЕС.

Вспышка гнева

У задержанных в Литве мигрантов берут тесты на Covid-19 – а затем новоприбывших необходимо как-то размещать. 9 июня в городе Пабраде на территории Центра регистрации иностранцев (ЦРИ) началось возведение палаточного городка на 350 человек. Но это не очень-то помогло. Нарыв окончательно прорвался 23 июня – когда в Центре регистрации иностранцев вспыхнули беспорядки. Группа размещенных там нелегалов начала активно выражать недовольство своим правовым статусом.

«Несколько десятков собравшихся иностранцев стали вести себя агрессивно, шуметь, пытались выйти с территории Центра регистрации и не подчинялись требованиям пограничников», – оповестили в литовской Службе охраны государственной границы (VSAT). На территорию учреждения немедля прибыли члены спецгруппы VSAT, пограничники с ближайших застав, полицейские и сотрудники Службы общественной безопасности. Дабы усмирить бунтовщиков, силовики применили слезоточивый газ и произвели два выстрела в воздух резиновыми пулями. Устрашенные иностранцы вернулись в палатки, ситуация нормализовалась.

К слову, это не в первый раз, когда нелегальных мигрантов усмиряют в Литве слезоточивым газом – подобный же случай произошел около шести лет назад, в сентябре 2015 года. Тогда трое вьетнамцев, содержащихся в том же самом центре в Пабраде, попытались тайком его покинуть, спустив из окна общежития веревку, связанную из выданных им постельных принадлежностей. Бдительные охранники сделали предупредительные выстрелы в воздух. Беглецы на это не отреагировали и оказали сопротивление подоспевшим пограничникам, которые, в итоге, применили газ. Серьезные беспорядки с участием вьетнамцев имели место в этом же центре и в конце июня 2015-го. Для их устранения пришлось тогда вызывать подкрепление с Игналинской пограничной заставы, кинологов с собаками и спецназ из Вильнюса.

Сейчас литовцы, живущие в окрестностях Пабраде, делятся своими опасениями. Жительница города Жанна (чей дом находится неподалеку от ЦРИ) сказала журналистам канала LNK, что не чувствует себя в полной безопасности и днем, а по ночам – тем более.

Она считает, что нелегалы при желании всегда могут покинуть территорию Центра регистрации иностранцев. «Забор небольшой, поэтому они всегда могут сбежать», – прибавил друг Жанны Веслав. Они сообщили, что недавно ночью очень перепугались – с территории ЦРИ доносились звуки выстрелов, взрывов, был виден дым. «Мне звонили соседи и спрашивали, что происходит. Я сказала, что ничего не знаю. Вышла, вижу, съезжаются машины, полиция. Были какие-то взрывы, дым, мне так сказали», – пояснила Жанна.

Сотрудники учреждения поделились подробностями инцидента. «Они кричали, толкали охранников, демонстрировали неуважение. Когда из-за их действий возникла угроза охране и окружающим, было применено гладкоствольное ружье и резиновые пули, стреляли в воздух дважды. Применяли и слезоточивый газ», – сказал глава ЦРИ Александр Кислов. Всего в беспорядках участвовали около 70 человек. Усмирить бунтовщиков удалось в течение полутора часов, были выявлены и изолированы восемь зачинщиков. Большинство из них – граждане Ирака. «Эти люди разочарованы. Они недовольны не только условиями размещения. Они недовольны тем, что им не дают беспрепятственно уехать в Западную Европу. Так сказать, в землю обетованную», – сказал глава литовским пограничников Рустам Любаев.

Агне Билотайте возложила ответственность за инцидент непосредственно на Лукашенко. В настоящее время в Литве составляют планы на случай дальнейшего ухудшения ситуации. «Нами составлен определенный план на случаи, если, скажем, эти потоки будут до 500 человек в сутки, до 1000 человек и до десяти тысяч человек...», – пояснила Агне Билотайте. Помимо возведения новых палаточных городков, МВД Литвы рассматривает вариант аренды модульных домов.

В лихорадочных поисках выхода

В свою очередь, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, находясь в Брюсселе, попросил помощи у своего иракского коллеги Фуада Хуссейна. Ландсбергис обсудил с Хуссейном возможности делегирования Ираком консульского сотрудника в Литву – дабы тот помогал с установлением личностей, приехавших в страну, занимался оформлением документов для их возвращения на родину. Ландсбергис также попросил принять в аэропорт Багдада сотрудника литовской пограничной службы – для «улучшения контроля» вылетающих в Минск иракцев. Кроме того, литовский министр предложил в ближайшее время договориться о «реальных возможностях» возвращения иракцев в страну происхождения. Однако у Литвы и Ирака не подписан двусторонний договор о реадмиссии, она предусмотрена только в соглашении о политическом сотрудничестве между Евросоюзом и Багдадом.

Проблема осложняется тем, что Литва не держит в Ираке своего посольства. По словам Ландсбергиса, Литва сейчас рассматривает возможность аккредитовать работающего в какой-нибудь стране региона литовского посла и для Ирака. Глава МИДа также сказал, что рассматривает возможность самолично посетить Багдад с делегацией специалистов по миграции, пограничников и представителей других ведомств.

Литовцы утроили силы, несущие охрану границы.

«К сотрудникам пограничной охраны, личный состав которых на границе с Белоруссией усиливается за счет резерва, присоединяются должностные лица Службы охраны общественного порядка, Союза стрелков (добровольческая военизированная организация, интегрированная в систему литовского Минобороны – ВЗГЛЯД)», – сказал глава VSAT Рустем Любаев. Литва подняла на ноги и свои вооруженные силы – армия готова выдвинуться к границе. Также, Вильнюс обсудил с Европейским агентством пограничной и береговой охраны (Frontex) возможность разместить у литовско-белорусской границы сотрудников погранохраны Евросоюза.

Тридцать сотрудников Frontex должны приступить к работе на этом участке с 1 июля. Кроме того, Министерство внутренних дел Литвы обратилось в Генпрокуратуру с просьбой начать расследование по факту организации незаконного перемещения людей через границу. Глава ведомства Агне Билотайте считает, что белорусские чиновники сознательно способствуют наплыву мигрантов. «Вот уже несколько недель иммигранты из третьих стран незаконно пересекают границу, и мы видим признаки того, что это может носить организованный характер», – вновь повторила она. Как пишет политолог Алексей Ильяшевич, раскручивая тему «рукотворного» миграционного кризиса, прибалтийская республика наверняка попытается получить практические дивиденды.

«Расследование Генеральной прокуратуры Литвы против белорусских чиновников и последующий заочный приговор суда могли бы стать основанием для введения против Лукашенко новых европейских санкций. Пусть даже персональных – для Вильнюса это все равно будет большая дипломатическая победа.

Не менее важна и финансовая сторона вопроса. Эффективная борьба с нелегальной миграцией, которую Лукашенко якобы использует в качестве "гибридного оружия", сопряжена с большими расходами. Поэтому прибалтийская республика будет просить деньги у Брюсселя. Она ведь защищает не только себя, но и весь Евросоюз. В том числе экономические развитые западные страны, в которые стремятся попасть мигранты».