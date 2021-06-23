Белоруссия пообещала Западу ответ на санкции Белоруссия отказалась защищать ЕС 23 июня 2021, 00:28

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Белоруссия не станет защищать, «как прежде», Евросоюз от нелегальной миграции, контрабанды и наркотиков, заявил президент страны Александр Лукашенко. По его словам, «очумелые, там, рядом, ждут помощи» от Белоруссии. Он заявил, что тысячи мигрантов направились «через границу из тех разрушенных стран, которые они пытались поставить на колени, а, поставив, начали уничтожать». Мигранты «ринулись через Центральную Азию, Россию на толерантный Запад». Лукашенко заявил, что из-за этого на Западе «взвыли»: «Ах, белорусы их не защищают». Он сказал, что в Литву, Латвию и Польшу «ринулись тысячи и тысячи нелегальных мигрантов». По его словам, от Белоруссии требуют «защитить» страны ЕС «от контрабанды, от наркотиков», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1». «Так и хочется спросить, вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете, чтобы мы вас защищали, как и прежде?» – заявил президент, обвинив Запад в том, что тот Белоруссию «информационно душит, методично и коллективно», пытается «убить» ее экономику. Лукашенко сказал: «Только безумцы могут так думать и рассчитывать на нашу поддержку. Боремся против этого зла, как можем. Хотите, чтобы мы как прежде боролись, делайте в этом направлении шаги, а не пытайтесь нас задушить. Это бесперспективно». В понедельник Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, в список добавлены 78 физлиц и восемь организаций. Также санкции против республики объявили США, Британия и Канада. Посол России в Минске Евгений Лукьянов заявил, что Москва окажет Минску поддержку.

ЕС и США ввели в действие новые санкции против Белоруссии 21 июня 2021, 17:25

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, в список добавлены 78 физлиц и восемь организаций. Также санкции против республики объявили США. «Сегодня Совет принял решение ввести ограничительные меры в отношении 78 белорусских физических и восьми юридических лиц. Это решение было принято в связи с эскалацией серьезных нарушений прав человека в Белоруссии и жестокими репрессиями в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов», – говорится в заявлении Совета ЕС, сообщает РИА «Новости». Отмечается, что «семь физических и одно юридическое лицо подпали под новые санкции в связи с вынужденной и незаконной посадкой рейса Ryanair в Минске 23 мая 2021 года, что поставило под угрозу безопасность полетов, и задержанием белорусскими властями журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги». Совет ЕС уточнил, что в список попали «несколько видных бизнесменов, которые поддерживают режим Лукашенко и получают от него выгоду». Кроме того, в санкционный список ЕС включена Белаэронавигация, ее считают причастной к посадке самолета в Минске. Санкции ЕС из-за посадки самолета распространяются также на главу минтранса Белоруссии Алексея Авраменко и директора департамента по авиации минтранса Артема Сикорского. В заявлении указано, что ограничительные меры ЕС в отношении Белоруссии в настоящее время распространяются в общей сложности на 166 физических и 15 юридических лиц. Их активы в ЕС подлежат замораживанию, а европейским гражданам и компаниям запрещается предоставлять им средства, также на физических лиц распространяется запрет на поездки через страны ЕС. Также санкции Евросоюза распространяются на министра обороны Виктора Хренина, главы СК Дмитрия Горы, предпринимателя Алексея Олексина [его бизнес связан с оптовой торговлей нефтепродуктами, сигаретами и электронными сигаретами «Табакерка»], экс-командира Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД страны Николая Карпенкова, пресс-секретаря МВД Ольгу Чемоданову. В список включены и члены семьи президента Белоруссии Александра Лукашенко: жена старшего сына президента Белоруссии Лилия Лукашенко (связана с рядом компаний, включая Dana Holdings / Dana Astra, концерн «Белхудожпромыслы» и Eastleigh Trading Ltd), глава президентского спортклуба, средний сын президента Дмитрий Лукашенко. Глава чешской дипломатии Якуб Кулганек на полях заседания Совмина МИД ЕС заявил, что «меры приняты широкомасштабные и весьма жесткие». «Новые санкции, одобренные сегодня, направлены на несколько конкретных сфер белорусской экономики. В санкционный список дополнительно включены около 80 белорусских деятелей и несколько экономических субъектов. В целом меры приняты широкомасштабные и весьма жесткие. Кроме прочего, они должны коснуться банковской сферы, переработки нефти и газа, а также оборонной промышленности», – сказал Кулганек. Он отметил, что ЕС предложил Лукашенко экономическую помощь в размере около 3 млрд евро, которая обусловлена прекращением репрессий в отношении оппозиции и проведением демократических выборов. По словам Кулганека, на техническую подготовку санкций уйдет несколько недель. Вместе с тем ТАСС сообщил, что новые санкции против Белоруссии ввели в США. В американский список ограничений вошли КГБ Белоруссии, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии, внутренние войска МВД, УВД Брестоблисполкома, минский центр изоляции правонарушителей на Окрестина. Также под новые санкции США попали пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова, командир спецподразделения КГБ Белоруссии «Альфа» Сергей Зубков, начальник милиции Минска Михаил Гриб, замминистра юстиции Белоруссии Сергей Калиновский, а также генпрокурор Белоруссии Андрей Швед. Ранее Евросоюз согласовал санкции против Белоруссии в сфере нефти, телекоммуникаций, калийного производства и табачной продукции. Кроме того, ЕС официально запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство ЕС. Санкции последовали после инцидента с бортом Ryanair в Минске. Между тем Минск решил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Европа начала скупать российские товары на фоне пандемии 20 июня 2021, 14:50 Текст: Елена Мирошниченко

Взаимный торговый оборот России и Европы за первые четыре месяца 2021 года составил 70,3 млрд евро, так, Россия стала одним из главных поставщиков товаров для стран ЕС, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС). Отмечается, что ЕС традиционно остается основным торговым партнером России. На его долю в первом квартале пришлось 35,5% внешнего товарооборота. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФТС. Как сообщает ФТС, преимущественно ЕС покупает продукцию топливно-энергетического комплекса, поставки природного газа на фоне аномально холодной и затяжной зимы значительно выросли. «Газпром» отмечает, что за три месяца этот показатель увеличился на 30,7% в годовом исчислении. В свою очередь Россия получает технологии, комплектующие, исходники для аграрного сектора. Ранее сообщалось, что оборот торговли между Россией и Украиной вырос в январе-апреле и составил 3,292 миллиарда долларов, увеличившись на 1,4% в годовом выражении. Маас назвал цель новых санкций ЕС против Белоруссии 21 июня 2021, 18:11

Фото: Tobias Schwarz/МР/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Очередные европейские санкции против Белоруссии направлены на государственные и монопольные предприятия страны, они нужны, чтобы лишить руководство республики финансирования, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. «Цель секторальных санкций – это, конечно, предприятия, в Белоруссии это государственные, монопольные предприятия, есть предприятия, через которые режим [президента Александра] Лукашенко получает финансирование, и эти источники финансирования будут шаг за шагом засушаться», – цитирует Мааса РИА «Новости». По его словам, санкции ЕС – это реакция на нарушение прав человека в Белоруссии. Требования Евросоюза остаются прежними: освобождение политзаключенных, начало инклюзивного диалога с оппозицией и проведение свободных и честных выборов. В понедельник Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, в список добавлены 78 физлиц и восемь организаций. Также санкции против республики объявили США. ЕС включил в список санкций против Белоруссии российского бизнесмена 21 июня 2021, 17:58 Текст: Елена Мирошниченко

Российский бизнесмен Михаил Гуцериев включен в санкционный список ЕС по Белоруссии за поддержку белорусского президента Александра Лукашенко, говорится в документе, обнародованном в официальном журнале ЕС. В мотивационной части документа говорится о том, что Гуцериев «имеет значительные интересы в Белоруссии, особенно в энергетическом секторе, является крупным инвестором и личным другом президента Белоруссии». «Михаил Гуцериев извлекает выгоду из режима Лукашенко и поддерживает его», – уточняется в документе. Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, в список добавлены 78 физлиц и восемь организаций. Также санкции против республики объявили США. Санкции последовали после инцидента с бортом Ryanair в Минске. Между тем Минск решил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Путин призвал немцев к восстановлению всеобъемлющего партнерства России и Европы 22 июня 2021, 11:33

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое» по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны указал, что мир сталкивается с новыми вызовами и угрозами, и призвал к восстановлению всеобъемлющего партнерства России и Европы. «Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнерства с Европой. У нас много тем, представляющих взаимный интерес. Это безопасность и стратегическая стабильность, здравоохранение и образование, цифровизация, энергетика, культура, наука и технологии, решение климатических и экологических проблем», – написал Путин в статье, опубликованной на сайте Кремля. Президент добавил, что мир динамично развивается, сталкивается с новыми вызовами и угрозами. «Мы просто не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок. Груз, который будет мешать нам сосредоточиться на решении актуаль­ных проблем. Убеждены, что нам всем надо признать эти ошибки и исправить их. Наша общая и бесспорная цель – обеспечить континентальную безопасность без разделительных линий, единое пространство равноправного сотрудничества и всеобщего развития во имя процветания Европы и мира в целом», – заключил он. В той же статье Путин указал, что рсширение Североатлантического альянса на восток и вступление в НАТО ряда бывших советских республик похоронило надежды на континент без разделительных линий, а госпереворот на Украине в 2014 году, результатом которого стал раскол страны и выход из ее состава Крыма, был организован Вашингтоном и поддержан европейскими странами. Статья президента к 80-летию начала Великой Отечественной войны «Быть открытыми, несмотря на прошлое» опубликована на сайте Кремля во вторник, в День памяти и скорби. Статья также должна появиться во вторник в немецком интернет-издании Zeit Online, а в четверг – в еженедельной газете Die Zeit в разделе «Мнения». Публикация статьи на немецком языке не случайна, ведь Германия стала первой жертвой нацизма, «была инфицирована нацизмом и напала тогда на СССР». По мнению Кремля, эта тема очень важна и для немцев, и для россиян. Белоруссия пообещала Западу ответ на санкции 22 июня 2021, 17:31

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Белоруссия примет ответные меры в отношении стран, которые ввели новые санкции против белорусских организаций и граждан, заявил премьер-министр республики Роман Головченко. «Мы предупреждали о том, что санкции без ответа не останутся. Сейчас соответствующая служба изучает текст санкций в отношении наших граждан и предприятий. Выбираем наиболее адекватные меры реагирования из того набора, который мы выработали и о котором доводили сигнал нашим партнерам», – цитирует БелТА белорусского премьера. По его словам, «не за горами то время», когда Белоруссия эти решения примет. В понедельник Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, в список добавлены 78 физлиц и восемь организаций. Также санкции против республики объявили США, Британия и Канада. Посол России в Минске Евгений Лукьянов заявил, что Москва окажет Минску поддержку на фоне санкций, которые ЕС ввел против Белоруссии. Мининформ Белоруссии решил не выдавать новое разрешение на трансляцию RTVI 21 июня 2021, 21:45 Текст: Елизавета Булкина

Мининформ Белоруссии не будет выдавать новое разрешение на трансляцию телеканала RTVI в стране из-за «несоответствия действительности сведений в заявлении от оператора». Оператор электросвязи «Космос ТВ» ранее сообщал, что 27 июня 2021 года истекает срок действия разрешения на распространение телепрограммы RTVI» на территории Белоруссии, который выдает Мининформ. По данным компании, ретрансляция RTVI будет прекращена после 26 июня 2021 года, передает РИА «Новости». «Двадцать первого июня 2021 года министерством информации принято решение об отказе в выдаче нового разрешения на распространение в Республике Беларусь иностранной телепрограммы RTVI. Основанием для отказа стало несоответствие действительности сведений, указанных в заявлении, поданном оператором электросвязи», – сообщили в белорусском ведомстве. В Мининформе пояснили, что срок действия разрешения, выданного министерством в 2018 году, указанной телепрограмме истекает 27 июня 2021 года. RTVI – международное медиа, охватывающее аудиторию более чем в 30 странах по всему миру. Офис находится в Москве. Россия обещала не бросать Белоруссию 22 июня 2021, 07:42 Текст: Антон Антонов

Москва окажет Минску поддержку на фоне санкций, которые ЕС ввел против Белоруссии, заявил посол России в Минске Евгений Лукьянов. «Мы не бросим Беларусь», – сказал он, заверив, что российская сторона будет оказывать поддержку Белоруссии «до самых критических обстоятельств». Лукьянов подчеркнул, что «мы союзники», а «союзники друг друга не предают». «Я уж не говорю о том, что мы два братских славянских народа», – заявил он. Посол отметил, что «есть оптимистический сценарий, и есть пессимистический сценарий», передает РИА «Новости». В понедельник Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, в список добавлены 78 физлиц и восемь организаций. Также санкции против республики объявили США, Британия и Канада. Небо для перевозчиков Белоруссии закрыли еще семь стран 21 июня 2021, 15:15 Текст: Алина Назарова

Семь не входящих в Евросоюз государств присоединились к решению Брюсселя закрыть небо для белорусских перевозчиков, говорится в заявлении пресс-службы Совета ЕС. «4 июня 2021 года Совет (ЕС) принял решение о введении запрета на полеты в воздушном пространстве ЕС и доступа в аэропорты ЕС для всех видов воздушных перевозчиков Белоруссии. Страны-кандидаты (на вступление) Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, а также страны европейской зоны свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к этому решению Совета ЕС», – говорится в заявлении. Эти страны обязались ввести аналогичные ограничения в отношении Белоруссии, и Евросоюз приветствует это, отмечается в документе, передает ТАСС. Ранее в понедельник Совет ЕС на уровне глав МИД принял четвертый пакет индивидуальных санкций против 86 белорусских физических и юридических лиц, а также достиг договоренности о введении экономических санкций против семи секторов экономики этой страны, включая экспорт калия и нефтехимической продукции, а также финансовый сектор. Экономические санкции должны быть окончательно утверждены на саммите ЕС 24-25 июня и вступят в силу после него. ЕС утвердит новые санкции против Белоруссии 21 июня 2021, 09:56 Текст: Алина Назарова

Совет ЕС на уровне министров иностранных дел утвердит четвертый пакет санкций против Белоруссии в отношении 86 лиц и компаний, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД ЕС. «Мы согласуем сегодня четвертый пакет санкций против Белоруссии. Новые санкции коснутся 86 физических лиц и компаний», – сообщил он, передает ТАСС. В свою очередь глава МИД Финляндии Пекка Хаависто по прибытии на встречу пояснил, что ЕС примет санкции за «нарушения прав человека и давление на оппозицию», а также дополнительные санкции за принуждение к посадке самолета Ryanair. Ранее Евросоюз согласовал санкции против Белоруссии в сфере нефти, телекоммуникаций, калийного производства и табачной продукции. Кроме того, ЕС официально запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство ЕС. Санкции последовали после инцидента с бортом Ryanair в Минске. Между тем Минск решил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Боррель: ЕС продолжит поддерживать оппозицию Белоруссии 21 июня 2021, 19:18 Текст: Елена Мирошниченко

Евросоюз и дальше будет поддерживать так называемую будущую демократическую Белоруссию в рамках плана помощи оппозиции в 3 млрд евро, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге. «Мы встретились со Светланой Тихановской (экс-кандидат в президенты Белоруссии), внимательно послушали ее и ее призыв к ЕС сохранять свою решительную позицию. ЕС готов поддерживать будущую демократическую Белоруссию в рамках пакета помощи в 3 млрд евро», – цитирует его ТАСС. Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, в список добавлены 78 физлиц и восемь организаций. Также санкции против республики объявили США. При этом ЕС предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко экономическую помощь в размере около 3 млрд евро, которая обусловлена прекращением репрессий в отношении оппозиции и проведением демократических выборов. В ЕС допустили подготовку пятого пакета санкций против Белоруссии 21 июня 2021, 19:40 Текст: Елизавета Булкина

Евросоюз не исключает подготовку пятого пакета санкций против Белоруссии, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Это был уже четвертый пакет санкций. Я не исключаю, что будет и пятый. Все будет завесить от действий ответственных за ситуацию в этой стране», – передает его слова РИА «Новости». Боррель заявил, что уверен, что новые санкции окажут влияние на ситуацию в Белоруссии, учитывая, что пострадает экономика всей страны. Напомним, в понедельник Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, в список добавлены 78 физлиц и восемь организаций. Также санкции против республики объявили США, Британия и Канада. Британия и Канада объявили о санкциях против Белоруссии 21 июня 2021, 18:37 Текст: Алексей Дегтярев

Британия заявила о введении санкций в отношении белорусского предприятия по аэронавигационному обслуживанию «Белаэронавигация» и Белорусской нефтяной компании (БНК), заявили в британском правительстве. Санкции вводятся в ответ на задержание Романа Протасевича и Софьи Сапеги после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске, они предусматривают заморозку активов и запрет на поездки, передает РИА «Новости». Также о санкциях против Белоруссии объявила Канада. Североамериканская страна ввела санкции против 17 физлиц и пяти белорусских компаний из-за якобы систематических нарушений прав человека после инцидента с самолетом в Ryanair. В канадский список также включили Белаэронавигацию», автопроизводителей МАЗ и БЕЛАЗ, «Новую нефтяную компанию» и Bremino Group. В понедельник Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, в список добавлены 78 физлиц и восемь организаций. Также санкции против республики объявили США. ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя 21 июня 2021, 11:42 Текст: Алина Назарова

Европейский союз на год, до 23 июня 2022 года, продлил санкции «за незаконную аннексию Крыма и Севастополя», говорится в заявлении ЕС. «Сегодня Совет ЕС решил обновить еще на один год до 23 июня 2022 года санкции, введенные в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя», – указывается в документе, передает РИА «Новости». Решение вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС. Санкции предполагают ограничение экономических отношений Евросоюза с этими российскими регионами. Последний раз они продлевались год назад до 23 июня 2021 года. В частности, физлицам и организациям в ЕС запрещено импортировать продукцию из Крыма и Севастополя. Ограничения также касаются торговли, туристического сектора, инвестиций в ряд экономических секторов региона. Помимо «крымских» санкций ЕС против россиян были введены персональные санкции «за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины», действуют также экономические секторальные антироссийские санкции (увязаны с полным выполнением минских соглашений, действуют до 31 июля 2021 года). Боррель назвал новые санкции «сигналом поддержки» белорусов 21 июня 2021, 14:34 Текст: Елизавета Булкина

Очередной пакет санкций ЕС против Белоруссии является сигналом «сигналом поддержки» белорусского народа, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель. Четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии в понедельник будет опубликован в официальном журнале Евросоюза, после чего он вступит в силу. «Сегодня ЕС посылает еще один сильный сигнал поддержки белорусскому народу, вводя новые ограничительные меры», – передает заявление Мишеля РИА «Новости». По его словам, Евросоюз также призывает Минск «освободить политических заключенных, прекратить репрессии и начать инклюзивный национальный диалог». Ранее сообщалось, что Совет ЕС на уровне министров иностранных дел утвердит четвертый пакет санкций против Белоруссии в отношении 86 лиц и компаний. Ранее Евросоюз согласовал санкции против Белоруссии в сфере нефти, телекоммуникаций, калийного производства и табачной продукции. Кроме того, ЕС официально запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство ЕС. Санкции последовали после инцидента с бортом Ryanair в Минске. Между тем Минск решил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами.