Цена газа для европейских домохозяйств снизилась на 8% в 2025 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, в первой половине 2025 года средняя цена газа для домашних хозяйств в странах Евросоюза снизилась на восемь процентов и составила 0,1143 евро за киловатт-час, после достижения максимальной отметки во второй половине 2024 года. Евростат отмечает, что снижение стоимости энергии привело к возвращению характерной для докризисного периода зигзагообразной динамики цен.

По данным ведомства, доля налогов в стоимости газа увеличилась до 31,1%, что связано с сокращением субсидий, введенных странами ЕС в 2022 году для поддержки населения при высоких ценах на энергоресурсы.

Самые высокие тарифы для населения зафиксированы в Швеции – 0,2128 евро за киловатт-час, в Нидерландах – 0,1617 евро и Дании – 0,1306 евро. В то же время наиболее низкие цены зафиксированы в Венгрии (0,0307 евро), Хорватии (0,0461 евро) и Румынии (0,0559 евро). Таким образом, стоимость газа для домашних хозяйств в Швеции оказалась в шесть раз выше, чем в Венгрии, и на 86% превышала средний показатель по ЕС.

За рассматриваемый период увеличение цен на газ произошло в 13 из 23 стран ЕС, по которым предоставлены данные, при этом в двух странах тарифы практически не изменились, а в восьми – снизились. Наибольший рост тарифов отмечен в Эстонии (23,9%), Болгарии (23,6%) и Швеции (20,94%).

Для промышленных потребителей цена газа с учетом налогов составила 0,0661 евро за киловатт-час, что немного выше уровня конца 2024 года. Высочайшие промышленные тарифы были отмечены в Швеции, Финляндии и Нидерландах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз обрек себя на серьезный энергетический кризис. Страны ЕС достигли договоренности о полном отказе от российского газа.