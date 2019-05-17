Германия сообщила НАТО о крупном увеличении расходов на оборону

Германия уведомила Североатлантический альянс о крупнейшем со времен окончания холодной войны увеличении расходов на оборону, сообщает агентство dpa со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении данные.

Так, правительство Германии рассчитывает, что в текущем году имеющие особую важность для НАТО военные расходы страны составят 47,32 млрд евро, что на 5% больше, чем в прошлом.

Таким образом затраты Берлина на оборону достигнут 1,35% ВВП. Это будет означать крупнейший рост военного бюджета Германии со времен окончания холодной войны, передает Deutsche Welle.

В 2020 году ассигнования Германии на военные нужды увеличатся до 49,67 млрд евро, что будет соответствовать 1,38% ВВП. В 2018 году этот показатель, согласно последним данным, составлял лишь 1,23% ВВП.

По мнению экспертов, правительство Германии, передав НАТО данную информацию, по всей видимости, надеется хотя бы временно разрядить конфликт в альянсе по поводу расходов на оборону. Президент США Дональд Трамп уже давно выражает недовольство, с его точки зрения, несправедливым распределением финансового бремени в альянсе и критикует Германию за сравнительно низкую долю расходов на военные нужды в ее бюджете.

В феврале американский посол в Германии Ричард Гренелл заявил, что Берлин не должен экономить на обороне, так как «Россия стоит на пороге».

Гренелл также раскритиковал министра финансов Германии Олафа Шольца, который представил бюджетный план страны на ближайшие несколько лет. В частности, Гренеллу не понравилось, что финансовое планирование Германии далеко от цели НАТО тратить 2% ВВП на оборону. В ответ вице-председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП) Вольфганг Кубицки призвал главу МИД Хайко Мааса выслать из страны американского посла.

В начале февраля правительство Германии пообещало НАТО увеличить военные расходы до 1,5% от ВВП страны к 2024 году.