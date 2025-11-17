Панда-облигации открывают новую главу финансовой истории России

Анонсированное Минфином РФ размещение первых облигаций федерального займа в китайских юанях – событие непроходное. Россия официально диверсифицирует свой государственный долг за пределы традиционных западных валют и делает это из вполне прагматичного расчета. Панда-бонды в российском финансовом контуре отражают принципиальный сдвиг, который сложно было себе представить еще пару-тройку лет назад.
Номинирование государственного долга в юанях напрямую отражает изменившуюся структуру российской внешней торговли. Китай уже несколько лет остается крупнейшим торговым партнером России, а доля юаня в расчетах по экспорту и импорту выросла кратно. Российские компании, продающие энергоресурсы, металлы и другие товары в Китай, накапливают значительные юаневые остатки. Раньше эти деньги либо конвертировались в рубли, либо и вовсе не заводились в страну, оставаясь на зарубежных счетах компаний.
Теперь появляется надежный и ликвидный инструмент, позволяющий «российским юаням» не лежать без дела: гособлигации с государственной гарантией, понятным сроком и купонным доходом. Для экспортеров это способ разместить валютную выручку с минимальным риском, для Минфина – возможность привлечь средства в той валюте, в которой страна реально ведет расчеты, для частных инвесторов – дополнительная опция сохранения капитала.
История российских заимствований в иностранной валюте уходит корнями в девяностые и нулевые годы, когда мир жил в безальтернативной долларовой системе международных расчетов. Россия регулярно размещала еврооблигации в долларах и евро: именно в этих валютах велась глобальная торговля, именно эти активы считались эталоном надежности для инвесторов. Долларовые и евровые ОФЗ позволяли привлекать капитал из-за рубежа, демонстрировать открытость экономики и интегрироваться в мировые финансовые потоки. Последний классический выпуск еврооблигаций Минфин провел в мае 2021 года – до того, как геополитическая турбулентность закрыла доступ к западным рынкам капитала.
Попытки же разместить ОФЗ в юанях предпринимались еще десять лет назад. В 2015 году в России обсуждалась возможность размещения так называемых панда-бондов, а осенью 2016-го Минфин даже анонсировал первый выпуск в эквиваленте миллиарда долларов. Однако сделка не состоялась из-за регуляторных ограничений Китая и недостаточно развитой инфраструктуры. Потребовалось почти десятилетие, чтобы созрели условия: выросли объемы торговли, усложнилась геополитическая обстановка, окрепла финансовая инфраструктура обеих стран.
Сегодня большинство крупных незападных стран ищут способы развивать расчеты в национальных валютах, снижая зависимость от доллара и евро. Россия в этом процессе не одинока: от Индии до Бразилии, от Саудовской Аравии до Индонезии идут эксперименты с двусторонними соглашениями, валютными свопами, созданием платежных механизмов вне западного контроля. Выпуск юаневых ОФЗ вписывается в эту глобальную тенденцию и развивает ее.
- Мир переживает лучший для золота год за полвека
- В Европе нашелся сильный защитник российских активов
- Китай готов изменить мировые центры хранения золота
Народный банк Китая также активно развивает рынок государственных юаневых облигаций, доступных нерезидентам. Пекин последовательно открывает свой долговой рынок для иностранных инвесторов, упрощает процедуры доступа и стимулирует интерес к юаню как к резервной валюте. Для России это означает, что юаневые ОФЗ не висят в вакууме: они встраиваются в более широкую экосистему, где китайская валюта постепенно обретает черты полноценного инструмента международных расчетов и накоплений.
В свою очередь российские инвесторы получают возможность диверсифицировать портфели в валюте крупнейшего торгового партнера, что дает дополнительную устойчивость финансовой системе. Хороший спрос на корпоративные бумаги, выпущенные в юанях такими первопроходцами, как «Полюс», «Русал», «Металлоинвест», пользовались на рынке хорошим спросом. И все же маркером тренда является выпуск облигаций федерального займа, номинированных в этой валюте.
Юаневые облигации стоит рассматривать в контексте развития альтернативных институтов расчетов, которые выстраивают евразийские государства и страны Глобального Юга. БРИКС обсуждает создание собственных платежных механизмов, Евразийский экономический союз развивает трансграничные расчеты в национальных валютах, появляются двусторонние соглашения между десятками стран. В этой пестрой картине юань естественным образом занимает приоритетную позицию благодаря масштабу китайской экономики и объемам торговли. Однако это не единственная валюта будущего.
Российский рубль, индийская рупия, турецкая лира, саудовский риал, бразильский реал – все они могут играть роль в региональных расчетах. Ряд стран СНГ и дружественных государств согласны вести торговлю в рублях. Тем более Центральному банку России в последний год удается удерживать рубль на стабильных отметках, несмотря на геополитическую неопределенность и даже новые санкции.
В более широком смысле выпуск юаневых ОФЗ – это шаг к многополярному финансовому миру, где ни одна валюта не обладает абсолютной монополией, а страны свободно выбирают инструменты расчетов исходя из практической целесообразности. Россия демонстрирует, что способна адаптироваться к новым реалиям не через конфронтацию, а через созидание: создавать рынки, предлагать продукты, выстраивать доверие. Бонды в валютах дружественных стран – это своего рода мост между российской финансовой системой и растущей ролью Азии в глобальной экономике.