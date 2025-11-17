Панда-облигации открывают новую главу финансовой истории России

Анонсированное Минфином РФ размещение первых облигаций федерального займа в китайских юанях – событие непроходное. Россия официально диверсифицирует свой государственный долг за пределы традиционных западных валют и делает это из вполне прагматичного расчета. Панда-бонды в российском финансовом контуре отражают принципиальный сдвиг, который сложно было себе представить еще пару-тройку лет назад.

Номинирование государственного долга в юанях напрямую отражает изменившуюся структуру российской внешней торговли. Китай уже несколько лет остается крупнейшим торговым партнером России, а доля юаня в расчетах по экспорту и импорту выросла кратно. Российские компании, продающие энергоресурсы, металлы и другие товары в Китай, накапливают значительные юаневые остатки. Раньше эти деньги либо конвертировались в рубли, либо и вовсе не заводились в страну, оставаясь на зарубежных счетах компаний.

Теперь появляется надежный и ликвидный инструмент, позволяющий «российским юаням» не лежать без дела: гособлигации с государственной гарантией, понятным сроком и купонным доходом. Для экспортеров это способ разместить валютную выручку с минимальным риском, для Минфина – возможность привлечь средства в той валюте, в которой страна реально ведет расчеты, для частных инвесторов – дополнительная опция сохранения капитала.

История российских заимствований в иностранной валюте уходит корнями в девяностые и нулевые годы, когда мир жил в безальтернативной долларовой системе международных расчетов. Россия регулярно размещала еврооблигации в долларах и евро: именно в этих валютах велась глобальная торговля, именно эти активы считались эталоном надежности для инвесторов. Долларовые и евровые ОФЗ позволяли привлекать капитал из-за рубежа, демонстрировать открытость экономики и интегрироваться в мировые финансовые потоки. Последний классический выпуск еврооблигаций Минфин провел в мае 2021 года – до того, как геополитическая турбулентность закрыла доступ к западным рынкам капитала.

Попытки же разместить ОФЗ в юанях предпринимались еще десять лет назад. В 2015 году в России обсуждалась возможность размещения так называемых панда-бондов, а осенью 2016-го Минфин даже анонсировал первый выпуск в эквиваленте миллиарда долларов. Однако сделка не состоялась из-за регуляторных ограничений Китая и недостаточно развитой инфраструктуры. Потребовалось почти десятилетие, чтобы созрели условия: выросли объемы торговли, усложнилась геополитическая обстановка, окрепла финансовая инфраструктура обеих стран.

Сегодня большинство крупных незападных стран ищут способы развивать расчеты в национальных валютах, снижая зависимость от доллара и евро. Россия в этом процессе не одинока: от Индии до Бразилии, от Саудовской Аравии до Индонезии идут эксперименты с двусторонними соглашениями, валютными свопами, созданием платежных механизмов вне западного контроля. Выпуск юаневых ОФЗ вписывается в эту глобальную тенденцию и развивает ее.

Народный банк Китая также активно развивает рынок государственных юаневых облигаций, доступных нерезидентам. Пекин последовательно открывает свой долговой рынок для иностранных инвесторов, упрощает процедуры доступа и стимулирует интерес к юаню как к резервной валюте. Для России это означает, что юаневые ОФЗ не висят в вакууме: они встраиваются в более широкую экосистему, где китайская валюта постепенно обретает черты полноценного инструмента международных расчетов и накоплений.

В свою очередь российские инвесторы получают возможность диверсифицировать портфели в валюте крупнейшего торгового партнера, что дает дополнительную устойчивость финансовой системе. Хороший спрос на корпоративные бумаги, выпущенные в юанях такими первопроходцами, как «Полюс», «Русал», «Металлоинвест», пользовались на рынке хорошим спросом. И все же маркером тренда является выпуск облигаций федерального займа, номинированных в этой валюте.

Юаневые облигации стоит рассматривать в контексте развития альтернативных институтов расчетов, которые выстраивают евразийские государства и страны Глобального Юга. БРИКС обсуждает создание собственных платежных механизмов, Евразийский экономический союз развивает трансграничные расчеты в национальных валютах, появляются двусторонние соглашения между десятками стран. В этой пестрой картине юань естественным образом занимает приоритетную позицию благодаря масштабу китайской экономики и объемам торговли. Однако это не единственная валюта будущего.

Российский рубль, индийская рупия, турецкая лира, саудовский риал, бразильский реал – все они могут играть роль в региональных расчетах. Ряд стран СНГ и дружественных государств согласны вести торговлю в рублях. Тем более Центральному банку России в последний год удается удерживать рубль на стабильных отметках, несмотря на геополитическую неопределенность и даже новые санкции.

В более широком смысле выпуск юаневых ОФЗ – это шаг к многополярному финансовому миру, где ни одна валюта не обладает абсолютной монополией, а страны свободно выбирают инструменты расчетов исходя из практической целесообразности. Россия демонстрирует, что способна адаптироваться к новым реалиям не через конфронтацию, а через созидание: создавать рынки, предлагать продукты, выстраивать доверие. Бонды в валютах дружественных стран – это своего рода мост между российской финансовой системой и растущей ролью Азии в глобальной экономике.



