Массовые отключения света в Берлине из-за диверсии продлили до 8 января

Tекст: Дмитрий Зубарев

Массовые отключения электроэнергии в Берлине, вызванные диверсией на энергосетях, продлятся до 8 января, сообщает BZ-Berlin. Более 30 тыс. домохозяйств и 2 тыс. компаний в юго-западной части города остаются без света уже третий день после атаки леворадикальной группировки «Вулкан» на столичную энергосистему.

В настоящее время специалисты работают в круглосуточном режиме на глубине четырех метров в районе Целендорф, чтобы установить временные кабельные соединения и восстановить электроснабжение. По словам представителя Stromnetz Berlin Хенрика Бойстера, «мы в графике и уже освободили два кабеля, которые планируем соединить в ближайшие дни, чтобы создать новую линию и обеспечить подачу электричества». Он пообещал: «В четверг мы закончим», ради этого работы продолжаются даже ночью при минусовых температурах.

Рабочие вынуждены защищаться от холода многослойной одеждой, однако еще больше страдают от мороза сами кабели, которые нельзя перегибать на морозе. Для этого над котлованом устанавливают шатры и обогревают их генераторами, чтобы поддерживать плюсовую температуру.

Ремонт идет не только в Целендорфе – на месте поджога у кабельного моста на Телтов-канале также устраивают временные соединения. Бойстер выразил надежду, что и там электроснабжение будет восстановлено к четвергу.

Диверсия произошла в ночь на субботу: из-за умышленного поджога были уничтожены пять высоковольтных кабелей на 110 тыс. вольт и десять кабелей среднего напряжения по 10 тыс. вольт, что вызвало массовые короткие замыкания и оставило тысячи жителей без света и тепла.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Берлина объявили чрезвычайную ситуацию из-за масштабного отключения электричества. Группировка «Вулкан» взяла на себя ответственность за поджог, приведший к перебоям с энергоснабжением.