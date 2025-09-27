В Европе нашелся сильный защитник российских активов

На защиту замороженных российских активов в Европе встал весомый игрок

Tекст: Ольга Самофалова

Премьер Бельгии Барт де Вевер выступил категорически против идеи канцлера ФРГ Фридриха Мерца о кредите Украине под замороженные российские активы. В четверг Мерц предложил предоставить Киеву беспроцентный кредит на сумму около 140 млрд евро за счет активов РФ.

«Взять деньги и оставить риски на нас. Этого не будет, позвольте мне совершенно ясно это обозначить. Это никогда не произойдет», – заявил бельгийский премьер на полях Генассамблеи ООН, его процитировало агентство Belga. Он добавил, что его раздражает желание европейских политиков постоянно делиться своим мнением.

По словам Вевера, изъятие активов ЦБ третьей страной создаст опасный прецедент не только для Бельгии, но и для ЕС в целом.

«Если страны увидят, что деньги Центробанков могут исчезнуть в случае, если европейские политики сочтут это нужным, они могут решить вывести свои резервы из еврозоны», – указал Вевер.

Эксперты абсолютно согласны с бельгийским премьером. Это создает юридические, политические и экономические негативные последствия.

«Выдача Украине беспроцентного кредита под замороженные российские активы создает крайне рискованный прецедент. По сути, это превращает институт заморозки (как временной меры давления) в инструмент фактической экспроприации чужих суверенных резервов. Если хотя бы частично реализовать идею канцлера ФРГ Фридриха Мерца, доверие к ЕС как к надежной юрисдикции для хранения золотовалютных резервов будет подорвано. Центральные банки третьих стран начнут задумываться о том, что завтра их деньги могут быть использованы для финансирования чужих политических решений», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

«Согласно международному финансовому праву, активы центральных банков, в данном случае ЦБ России, обладают иммунитетом от конфискации или использования третьими сторонами, и без согласия государства-владельца ими невозможно пользоваться. Это подрывает доверие к международной финансовой системе, одной из гарантов которых и выступает ЕС», – говорит Юлия Давыдова, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов, директор Центра социально-политических исследований РЭУ им. Плеханова.

В качестве экономических рисков экономисты называют ускорение дедолларизации и подрыв доверия к евро. «Такие крупные страны БРИКС как Китай, Индия и Бразилия могут отказаться от хранения резервов в западных банках, что ударит не только по их престижу, но и по финансовому могуществу. Это может усугубить экономическую нестабильность не только в ЕС, но и во всем мире», – говорит Давыдова.

Надо понимать, что в европейских банках хранятся огромные средства международных резервов и золота, особенно в банках Великобритании, Германии, Франции и Швейцарии. «Основными их клиентами являются центробанки разных стран, международные организации и крупные частные инвесторы. Например, общие резервы Китая в Европе – 3,2 трлн долларов. Также в европейских банках хранят свои резервы Саудовская Аравия, ОАЭ, Сингапур и другие. А Турция, Индия и Бразилия хранят золото в Лондоне и Цюрихе. По разным оценкам, речь идет от нескольких сотен до тысячи тонн золотых слитков», – отмечает Давыдова.

Публичных данных о том, какие страны и сколько хранят в ЕС нет, но масштаб понятен по самим российским активам, отмечает Чернов.

В Европе «застряли» около 210 млрд евро активов РФ, из них львиная доля в брюссельском Euroclear – порядка 185–194 млрд евро, причем «кэшевый» остаток растет по мере погашения бумаг, только за первое полугодие 2025 Euroclear начислил 2,7 млрд евро процентов. «Если из-за потери доверия даже небольшая доля глобальных резервов в евро из примерно 12,4 трлн долларов совокупных резервов уйдет из ЕС, речь может идти о сотнях миллиардов евро экзитов (выходов)», – говорит Чернов.

«Самый опасный экономический эффект – это эрозия статуса евро как мировой резервной валюты. Если центральные банки начнут сокращать долю евро, это ударит по глубине рынка госбумаг еврозоны и удорожит заимствования. Доля евро в мировых резервах сегодня около 20%, поэтому пространство для оттока есть и оно чувствительное», – констатирует собеседник.