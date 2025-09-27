  • Новость часаМПК восстановил статус Паралимпийского комитета России
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Остров Эпштейна – это часть колониальной истории Запада

    Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Россия создала первый Евросоюз и почему он не получился

    Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бессмысленный визовый удар ЕС по России

    Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

    27 сентября 2025, 09:22 • Экономика

    В Европе нашелся сильный защитник российских активов
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Бельгия выступила резко против инициативы Германии выдать Украине кредит под залог российских замороженных резервов. Там жестко дали понять, что этого никогда не произойдет. Почему такая небольшая европейская страна вступилась за российские активы, и сможет ли она противостоять куда более мощной Германии?

    Премьер Бельгии Барт де Вевер выступил категорически против идеи канцлера ФРГ Фридриха Мерца о кредите Украине под замороженные российские активы. В четверг Мерц предложил предоставить Киеву беспроцентный кредит на сумму около 140 млрд евро за счет активов РФ.

    «Взять деньги и оставить риски на нас. Этого не будет, позвольте мне совершенно ясно это обозначить. Это никогда не произойдет», – заявил бельгийский премьер на полях Генассамблеи ООН, его процитировало агентство Belga. Он добавил, что его раздражает желание европейских политиков постоянно делиться своим мнением.

    По словам Вевера, изъятие активов ЦБ третьей страной создаст опасный прецедент не только для Бельгии, но и для ЕС в целом.

    «Если страны увидят, что деньги Центробанков могут исчезнуть в случае, если европейские политики сочтут это нужным, они могут решить вывести свои резервы из еврозоны», – указал Вевер.

    Эксперты абсолютно согласны с бельгийским премьером. Это создает юридические, политические и экономические негативные последствия.

    «Выдача Украине беспроцентного кредита под замороженные российские активы создает крайне рискованный прецедент. По сути, это превращает институт заморозки (как временной меры давления) в инструмент фактической экспроприации чужих суверенных резервов. Если хотя бы частично реализовать идею канцлера ФРГ Фридриха Мерца, доверие к ЕС как к надежной юрисдикции для хранения золотовалютных резервов будет подорвано. Центральные банки третьих стран начнут задумываться о том, что завтра их деньги могут быть использованы для финансирования чужих политических решений», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    «Согласно международному финансовому праву, активы центральных банков, в данном случае ЦБ России, обладают иммунитетом от конфискации или использования третьими сторонами, и без согласия государства-владельца ими невозможно пользоваться. Это подрывает доверие к международной финансовой системе, одной из гарантов которых и выступает ЕС», – говорит Юлия Давыдова, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов, директор Центра социально-политических исследований РЭУ им. Плеханова.

     В качестве экономических рисков экономисты называют ускорение дедолларизации и подрыв доверия к евро. «Такие крупные страны БРИКС как Китай, Индия и Бразилия могут отказаться от хранения резервов в западных банках, что ударит не только по их престижу, но и по финансовому могуществу. Это может усугубить экономическую нестабильность не только в ЕС, но и во всем мире», – говорит Давыдова.

    Надо понимать, что в европейских банках хранятся огромные средства международных резервов и золота, особенно в банках Великобритании, Германии, Франции и Швейцарии. «Основными их клиентами являются центробанки разных стран, международные организации и крупные частные инвесторы. Например,

    общие резервы Китая в Европе – 3,2 трлн долларов. Также в европейских банках хранят свои резервы Саудовская Аравия, ОАЭ, Сингапур и другие. А Турция, Индия и Бразилия хранят золото в Лондоне и Цюрихе. По разным оценкам, речь идет от нескольких сотен до тысячи тонн золотых слитков»,

    – отмечает Давыдова.

    Публичных данных о том, какие страны и сколько хранят в ЕС нет, но масштаб понятен по самим российским активам, отмечает Чернов.

    В Европе «застряли» около 210 млрд евро активов РФ, из них львиная доля в брюссельском Euroclear – порядка 185–194 млрд евро, причем «кэшевый» остаток растет по мере погашения бумаг, только за первое полугодие 2025 Euroclear начислил 2,7 млрд евро процентов. «Если из-за потери доверия даже небольшая доля глобальных резервов в евро из примерно 12,4 трлн долларов совокупных резервов уйдет из ЕС, речь может идти о сотнях миллиардов евро экзитов (выходов)», – говорит Чернов.

    «Самый опасный экономический эффект – это эрозия статуса евро как мировой резервной валюты. Если центральные банки начнут сокращать долю евро, это ударит по глубине рынка госбумаг еврозоны и удорожит заимствования. Доля евро в мировых резервах сегодня около 20%, поэтому пространство для оттока есть и оно чувствительное», – констатирует собеседник.

    Ко всему прочему есть еще и политические риски от решения ЕС выдать кредит Украине под залог российских ЗВР. «Политические риски заключаются в углублении раскола в среде ЕС, в котором и так нет единой позиции по вопросу украинского кризиса. Если активы можно использовать без решения суда, это может быть использовано в будущем против других государств – в том числе союзников», – говорит Юлия Давыдова.

    Самое главное, что Бельгия имеет серьезный вес в решении этого вопроса, потому что российские активы, о которых идет речь, хранятся именно в бельгийском депозитарии, который по юрисдикции подчиняется правительству Бельгии,

    говорит Давыдова. И нежелание Бельгии в угоду Германии портить финансовую репутацию и лишать себя значительной прибыли вполне понятно.

    Без политического согласия Бельгии и с учетом ее публичного несогласия продавливать схему Берлина будет крайне сложно, согласен Чернов.

    «Шансы на выдачу такого кредита Украине, на мой взгляд, ниже 50%. Аргументы «за» – это инициатива Берлина и союзников. Аргументы «против» – жесткая позиция Бельгии, юридические риски, опасения ЕЦБ за доверие к евро. Базовый сценарий – это продолжение уже одобренной модели использования процентных доходов с замороженных активов (несколько миллиардов евро в год) вместо залога либо кредита на тело активов», – заключает собеседник.

    Бельгия выступила резко против инициативы Германии выдать Украине кредит под залог российских замороженных резервов. Там жестко дали понять, что этого никогда не произойдет. Почему такая небольшая европейская страна вступилась за российские активы, и сможет ли она противостоять куда более мощной Германии?

    Вашингтон подталкивает Турцию к пересмотру контрактов с Москвой

    «Мы могли бы легко заключить сделку с Турцией по F-35, возможно, и сделаем это, но Эрдоган сначала сделает кое-что для нас», – заявил президент США Дональд Трамп, предварительно указав на необходимость для турок отказаться от российских нефти и газа. Сам Эрдоган требование пока не комментировал, но эксперты сомневаются, что Анкара так просто откажется от энергоносителей Москвы. И на то есть целый ряд причин. Подробности

    Россия находит ответ против украинской «Бабы-яги»

    Российские войска установили с ВСУ паритет по выпуску и применению тяжелых ударных беспилотников, самым знаменитым образцом которого является украинская «Баба-яга». В чем особенности аппаратов данного класса, почему эксперты считают, что такие БПЛА могут даже заменить бомбардировочную авиацию – и какие подобные беспилотники Россия применяет сегодня в зоне спецоперации? Подробности

    Как советский МиГ-21 стал легендой для Индии

    Поистине эпохальное событие произошло в Индии – на авиабазе Чандигарх прошла торжественная церемония прощания с прослужившим в ВВС страны более шестидесяти лет истребителем МиГ-21. Как эта машина превзошла американского конкурента, какую роль сыграла для Вьетнама и Индии – и почему ее история до сих пор актуальна? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

