The Times: Пошлины Трампа укрепили союз России и Индии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом в отношении Индии, а также давление на Нью-Дели лишь усилили сближение между Индией и Россией, передает Gazeta.ru. Согласно публикации, после решения о 50% пошлинах в индийском обществе заметно выросли пророссийские настроения и усилилось влияние соответствующего лобби.

Газета ссылается на мнение профессора Школы международных исследований Университета Джавахарлала Неру Раджана Кумара, который заявил: «Дефицит доверия в настоящее время является серьезной проблемой между Индией и Соединенными Штатами. Это укрепило позиции России в отношениях с Индией».

Аналитики считают, что пока Трамп занимает пост президента, взаимное доверие между Вашингтоном и Нью-Дели восстановить не получится. Эксперты подчеркивают, что такая ситуация открывает для России новые возможности на фоне охлаждения диалога между Индией и США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить закупки российской нефти. Bloomberg предсказывало полное обнуление поставок российской нефти в Индию. Власти Индии заявили, что не будут заключать нефтяные сделки «под дулом пистолета».