    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как Европа будет воевать с Россией, если будет

    По Европе бродит призрак войны с Россией, и даже называется время ее начала – 2030 год. Но что может измениться к этому времени? Во-первых, французы и англичане могут попытаться обзавестись тактическим ядерным оружием, чтобы попытаться реализовать сомнительную идею «ограниченной ядерной войны».

    0 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов США пытаются завоевать Венесуэлу без войны

    Трамп не может игнорировать возможную реакцию России и Китая, которая обязательно будет, учитывая их интересы в Венесуэле и вложенные в нее суммы. Разумеется, ни Москва, ни Пекин не будут воевать за Венесуэлу напрямую, но ведь и в Корее, и во Вьетнаме напрямую не воевали.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Декабристам не хватило компетентности

    Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.

    15 комментариев
    15 декабря 2025, 13:21 • Новости дня

    Песков сообщил о предстоящей встрече Путина с Якушевым в Кремле

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир ПУтин проведет открытую для СМИ встречу с секретарем генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым в Кремле, где планируется обсудить вопросы партийной повестки.

    Президент России Владимир Путин проведет сегодня в Кремле встречу с секретарем генерального совета партии «Единая Россия» Владимиром Якушевым, сообщает ТАСС. О предстоящем мероприятии сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, встреча пройдет в открытом для СМИ формате. «Будет на приеме у президента сегодня секретарь генерального совета "Единой России" Владимир Якушев. Это будет открытое для СМИ мероприятие», – подчеркнул представитель Кремля.

    В ходе встречи, как ожидается, будут обсуждаться актуальные вопросы деятельности партии, а также перспективы ее участия в политической жизни страны. Подробности переговоров станут известны позднее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Турции провели встречу в Ашхабаде 12 декабря.

    12 декабря 2025, 16:50 • Новости дня
    «Единая Россия» начинает сбор предложений в Народную программу
    «Единая Россия» начинает сбор предложений в Народную программу
    @ Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» объявила о начале сбора предложений для формирования Народной программы к предстоящим выборам в Госдуму.

    Руководство партии обратилось к членам, сторонникам и всем гражданам страны с призывом участвовать в обсуждении будущего России и делиться своими идеями, а также обозначать проблемы, которые требуют решения, сообщается в Telegram-канале «Единой России».

    В заявлении подчеркивается, что все усилия партии объединены вокруг президента Владимира Путина. Представители партии активно поддерживают российских военных: оказывают помощь на передовой, доставляют гуманитарные грузы на прифронтовую территорию, а также содействуют восстановлению военнослужащих и поддержке их семей.

    «Власть должна принадлежать тем, кто не мыслит себя, а также будущее свое и своих детей без России, – вам, сограждане!» – говорится в обращении. В партии считают, что доверие к героям-участникам спецоперации способствует их избранию депутатами, после чего они продолжают служить стране уже в новом качестве.

    По словам представителей «Единой России», Народная программа будет реализовываться через конкретные проекты и решения, каждое из которых приблизит страну к победе и обеспечит благополучие граждан. Партия заявляет, что не просто добивается поддержки, но и работает над тем, чтобы полностью оправдать оказанное доверие обществом.

    «Народная программа, с которой мы пойдем на выборы в Государственную Думу, – не «набор обещаний». Она – план построения будущего, который составят из предложений миллионов людей со всей страны. Который рождается в прямом разговоре с вами, сограждане», – подчеркивается в обращении.

    В своем выступлении на Генсовете партии в пятницу председатель ЕР Дмитрий Медведев отметил, что «Единая Россия»  практически завершила выполнение народной программы, с которой победила на выборах в Госдуму в 2021 году.  «Только в этом году фракция партии внесла в ГД 248 законодательные инициативы, большинство из которых связаны с ее выполнением. Партия добилась увеличения финансирования на реализацию положений программы», – подчеркнул Медвевев, говоря о реализации народной программы ЕР.

    Дополнительные средства, отметил он, направят на капитальный ремонт школ, обновление научной инфраструктуры, лечение редких и тяжелых заболеваний, социальную газификацию, развитие сельских территорий и строительство дорог. Отдельной строкой обозначена поддержка фонда «Защитники Отечества».

    Контроль за исполнением народной программы, по словам руководства партии, обеспечивается участием граждан. «Один из примеров – проект «Партийный десант», в котором приняли участие более миллиона граждан. Они контролировали соблюдение сроков строительства и ремонта школ и детских садов, благоустройства общественных и дворовых территорий», – подчеркнул председатель партии.

    Ранее сообщалось, что впервые в народную программу «Единой России» решили добавить технологический блок.

    Комментарии (3)
    13 декабря 2025, 11:33 • Новости дня
    Якушев рассказал о ключевых достижениях «Единой России» в 2025 году

    Секретарь генерального совета «Единой России Владимир Якушев представил итоги работы партии в 2025 году, по его словам, партия добилась среднего результата 60,5% на выборах в заксобрания субъектов Федерации, что значительно выше показателей 2020 года.

    В административных центрах средний результат составил 54,7%. Особые успехи отмечены в Новосибирской и Челябинской областях, Ижевске, Тамбове и Томске. Якушев сообщил, что в рядах партии число участников специальной военной операции достигло 890 и продолжает увеличиваться. «Особое внимание уделим представительству участников СВО в Госдуме. Для этого запланированы специальные образовательные программы», – сказал он.

    По его словам, количество избранных кандидатов-участников СВО кратно превышает показатели других партий.

    Генсовет остановился на реализации народной программы: построено 60 новых школ, отремонтировано 54 детских сада и 749 школ, более 1300 медицинских учреждений обновлено или возведено. В 2026 году на эти цели выделено 5,9 трлн рублей, а целью остается эффективное распределение средств.

    В 2026 году будет проведен конкурс среди 87 тыс. первичных партийных отделений. Грантовый фонд для победителей конкурса составит 200 млн рублей. Для секретарей организован обучающий курс на базе Высшей партийной школы, на данный момент зарегистрированы более 9,4 тыс. руководителей.

    По итогам Года муниципального депутата проведен конкурс «Народный депутат», определено 407 победителей, подготовлено 350 предложений по совершенствованию работы депутатов. Якушев выразил уверенность, что эти меры активизируют работу муниципальных депутатов.

    В 2025 году молодежное крыло «Единой России» установило рекорд по гуманитарной миссии, а конкурс «ПолитЗавод» превысил ожидания и собрал 15 тыс. участников. Партия провела первый форум с некоммерческими организациями, намерена продолжать взаимодействие в этом направлении.

    Усилилась Высшая партийная школа, открылись филиалы в пяти регионах. Запущена онлайн-подача заявлений на вступление в партию, с октября уже подано почти 4700 заявлений. Ключевые задачи на 2026 год – федеральная кампания, реализация народной программы и подготовка к съезду и выбору кандидатов.

    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 13:50 • Видео
    Любая власть Британии будет русофобской

    Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    Комментарии (0)
    12 декабря 2025, 17:10 • Новости дня
    Путин обсудил с Эрдоганом заморозку активов России в ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На переговорах в Ашхабаде президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган затронули тему блокировки российских активов в Евросоюзе, а также обсудили ситуацию на Южном Кавказе, в Палестине и Сирии, сообщила канцелярия турецкого лидера.

    Президент Турции Тайип Эрдоган во время переговоров с российским президентом Владимиром Путиным подробно обсудил вопрос замороженных российских активов в Евросоюзе, передает ТАСС.

    По информации канцелярии Эрдогана, лидеры также рассмотрели состояние двусторонних отношений между странами и актуальные международные вопросы.

    В ходе диалога значительное внимание уделялось усилиям по достижению мира в конфликте на Украине и поддержке мирных инициатив со стороны Турции. Эрдоган подчеркнул готовность Анкары способствовать мирному урегулированию.

    Стороны провели обмен мнениями по ситуации в Палестине, Сирии, а также по вопросам продвижения мирного процесса на Южном Кавказе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Турции обсудили двусторонние отношения на встрече в Ашхабаде. Лидеры двух стран отметили высокий уровень развития сотрудничества. На форуме в Ашхабаде президенты затронули возможные планы Европы по российским активам, которые в Кремле назвали «грандиозным жульничеством».

    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 16:02 • Новости дня
    Песков: Путин водит автомобиль и любит это делать

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин водит автомобиль и сам признается, что получает от этого удовольствие, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.

    По словам Пескова, глава государства иногда ездит по городу «по-тихому» – как обычный человек, без специального сопровождения, передает РИА «Новости».

    Песков отметил: «Он (президент) водит машину и любит это делать». Журналист уточнил, есть ли шанс у любого автолюбителя встретить Путина за рулем в Москве. На это пресс-секретарь ответил, что такой случай крайне маловероятен, поскольку заметить президента за рулем почти невозможно.

    Ранее президент России Владимир Путин рассказал, как когда-то едва избежал травмы, когда мотоцикл неожиданно перевернулся и упал рядом с ним после опасного маневра.

    Комментарии (5)
    12 декабря 2025, 14:33 • Новости дня
    Премьер Пакистана присоединился к переговорам Путина и Эрдогана

    Премьер Пакистана Шариф присоединился к переговорам Путина и Эрдогана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф около 40 минут ожидал встречи с президентом России Владимиром Путиным из-за затянувшихся переговоров главы российского государства с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

    После этого Шариф присоединился к беседе лидеров России и Турции, передает ТАСС.

    Ранее делегация России по завершении переговоров с турецкими представителями в расширенном составе отправилась на встречу с пакистанской стороной.

    В пятницу Путин провел переговоры с Эрдоганом в Ашхабаде на международном форуме, посвященном Международному году мира и доверия. После этого лидеры побеседовали тет-а-тет.

    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 12:49 • Новости дня
    Посол Венесуэлы рассказал забавную историю о первой встрече Путина и Чавеса

    Посол Венесуэлы рассказал о шутке Уго Чавеса про дзюдо на встрече с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Во время первой встречи в 2000 году бывший президент Венесуэлы Уго Чавес пошутил про спортивную форму президента России Владимира Путина, спросив о его навыках дзюдо, и получил неожиданный ответ, заявил посол Венесуэлы в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.

    Посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес поделился забавным воспоминанием о первой встрече Владимира Путина и Уго Чавеса в 2000 году, передает ТАСС.

    Он рассказал, что на сессии ООН Чавес обратил внимание на спортивную форму Путина и спросил: «Как твое дзюдо?» В ответ президент России предложил показать приемы прямо на месте, на что Чавес поспешил отказаться: «Нет, нет, нет. Это я сказал не для того, чтобы ты показывал мне здесь свое дзюдо».

    По словам Саласара Веласкеса, этот курьезный эпизод часто вспоминается в неофициальных беседах. Он отметил, что регулярно возвращается к этой истории в разговоре с директором латиноамериканского департамента МИД России Александром Щетининым.

    История прозвучала на открытии Третьего российско-венесуэльского молодежного форума.

    Ранее директор латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин заявил, что власти России поддерживают курс Николаса Мадуро на фоне усиливающегося политического давления и угроз в адрес Венесуэлы. Россия выразила солидарность с венесуэльским народом.

    Комментарии (0)
    13 декабря 2025, 14:44 • Новости дня
    Мессенджер Max направил 251 тыс. вопросов на прямую линию с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Мессенджер Max направил 251 тыс. вопросов в адрес программы «Итоги года с Владимиром Путиным», всего на прямую с линию с президентом России поступило более 1,1 млн вопросов, сообщает Кремль.

    Согласно данным в канале Max Кремля, к 12:00 поступило более 1,1 млн вопросов для программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Из них 459 тыс. составили телефонные звонки, а через мессенджер Max было передано 251 тыс. вопросов.

    Только через СМС поступило 176 тыс. вопросов, еще 136 тыс. было получено через социальные сети. Вопросы также оставляли на сайте (40 тыс.), пересылали через ММС (32 тыс.) и направляли через специальное приложение 14 тыс. обращений.

    Как следует из данных нейросети GigaChat, россияне отправили более 1 млн обращений на прямую линию с Владимиром Путиным за неделю до программы.

    Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» запланирована на 19 декабря и начнется в 12.00 по московскому времени.

    Вопросы принимаются сразу по нескольким каналам: через чат-бот на платформе Max, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).

    Кроме того, можно задавать вопросы по номеру: 8-800-200-40-40, а также отправить сообщения по короткому номеру: 0-40-40.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (0)
    12 декабря 2025, 17:04 • Новости дня
    Эрдоган сообщил Путину о готовности Турции принять переговоры по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган в беседе с президентом России Владимиром Путиным выразил готовность принять переговоры любого формата по урегулированию ситуации на Украине.

    «Наш президент заявил, что усилия по прекращению украинско-российской войны справедливым и прочным миром имеют большое значение», – сообщила канцелярия Эрдогана по итогам встречи лидеров Турции и России в Туркмении, передает ТАСС.

    В заявлении уточняется, что Эрдоган отметил возможность достижения прогресса по вопросам, которые имеют практическую ценность для обеих сторон. Он также обозначил, что частичное прекращение огня, особенно в части отказа от ударов по объектам энергетики и портам, может быть полезным для деэскалации ситуации.

    Турецкий лидер подчеркнул, что его страна внимательно следит за переговорным процессом, нацеленным на прекращение конфликта, и сообщила о готовности принять мирные переговоры в любых форматах на своей территории.

    В пятницу Путин провел переговоры с Эрдоганом в Ашхабаде на международном форуме, посвященном Международному году мира и доверия. После этого лидеры побеседовали тет-а-тет.

    Эрдоган заявил о готовности Турции поддержать мирные инициативы по Украине.

    Комментарии (2)
    12 декабря 2025, 14:47 • Новости дня
    Путин и Эрдоган завершили переговоры на форуме в Ашхабаде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом завершились в Ашхабаде.

    Встреча продолжалась почти полтора часа на полях Международного форума мира и доверия, передает ТАСС.

    Сначала президенты провели обсуждение с участием делегаций, затем продолжили общение в узком составе. Уже после завершения официальной части Путин ненадолго пообщался с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, который проводил российского лидера до выхода к кортежу.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что президенты в ходе беседы обстоятельно обменялись мнениями по «украинским делам, по региональным делам, по международным делам».

    В пятницу Путин провел переговоры с Эрдоганом в Ашхабаде на международном форуме, посвященном Международному году мира и доверия. После этого лидеры побеседовали тет-а-тет. К ним присоединился премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

    Песков ранее сообщал, что Путин и Эрдоган в ходе переговоров обсудили развитие отношений России и Турции, а также отметили отсутствие проблем в отношениях двух стран.

    Комментарии (0)
    12 декабря 2025, 18:28 • Новости дня
    Путин и президент Ирака встретились на форуме мира в Туркмении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и президент Ирака Абдель Латиф Рашид начали переговоры в Ашхабаде.

    Встреча проходит на полях Форума мира и доверия, организованного в честь 30-летия постоянного нейтралитета Туркмении, передает ТАСС.

    В пятницу Путин провел переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Ашхабаде на международном форуме, посвященном Международному году мира и доверия. До этого российский лидер встретился в Ашхабаде с президентом Ирана.

    Кроме того, Путин кратко пообщался перед началом форума с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

    Комментарии (0)
    12 декабря 2025, 18:48 • Новости дня
    Визит Путина в Туркмению завершился

    Кремль: Визит Путина в Туркмению завершился

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин завершил свой визит в Туркмению, сообщили в Кремле.

    В Telegram-канале опубликована видеозапись, на которой глава российского государства поднимается по трапу на борт своего самолета в аэропорту Ашхабада.

    Напомним, Путин прибыл в Ашхабад, где его встретила рота почетного караула у президентского терминала «Малая птица». Он возложил венок к Монументу нейтралитета Туркмении. В пятницу президент России приехал в ашхабадский Конгресс-центр для участия в форуме мира.

    Комментарии (0)
    12 декабря 2025, 14:35 • Новости дня
    Песков: Путин и Эрдоган отметили отсутствие проблем в отношениях России и Турции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Турции обсудили отношения между странами на встрече в Ашхабаде, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин и Эрдоган отметили, что отношения между Москвой и Анкарой развиваются стабильно и позитивно, передает ТАСС.

    «В целом отношения развиваются очень хорошо во всех областях, в целом есть какие-то вопросы, но существенных проблем нет между нами», – сообщил представитель Кремля.

    Песков также рассказал о перспективах визита Путина в Турцию, подчеркнув, что поездка состоится при наличии удобной возможности. Он пояснил, что лидеры России и Турции поддерживают регулярный и предметный диалог, что позволяет оперативно обсуждать важнейшие вопросы повестки без дефицита обратной связи.

    В пятницу Путин провел переговоры с Эрдоганом в Ашхабаде на международном форуме, посвященном Международному году мира и доверия. После этого лидеры побеседовали тет-а-тет. К ним присоединился премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

    Песков ранее сообщал, что Путин и Эрдоган в ходе переговоров отметили развитие отношений России и Турции.

    Комментарии (0)
    12 декабря 2025, 14:30 • Новости дня
    Путин и Эрдоган отметили развитие отношений России и Турции

    Песков: Путин и Эрдоган отметили развитие отношений России и Турции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценили развитие двусторонних отношений, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, в ходе переговоров лидеры констатировали положительную динамику сотрудничества во всех сферах, передает РИА «Новости»

    «Отметили, что в целом отношения развиваются очень хорошо во всех областях», – заявил журналистам представитель Кремля.

    После переговоров в расширенном составе Путин и Эрдоган продолжили общение в узком формате, уже без участия делегаций. Песков также добавил, что ему пока неизвестны детали этого разговора.

    В пятницу Путин провел переговоры с Эрдоганом в Ашхабаде на международном форуме, посвященном Международному году мира и доверия. После этого лидеры побеседовали тет-а-тет.

    Комментарии (0)
    12 декабря 2025, 16:36 • Новости дня
    Медведев сообщил о росте числа ветеранов СВО среди кандидатов от ЕР на выборах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В рядах кандидатов «Единой России» на выборах увеличивается число участников спецоперации на Украине – сейчас их уже 890 человек, заявил председатель партии, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании генсовета ЕР.

    Медведев заявил, что число участников специальной военной операции среди кандидатов от партии на выборах будет расти, передает ТАСС.

    «Важно, что среди нас 890 сейчас на соответствующих позициях ветеранов спецоперации, наши герои, участники СВО, защитники Отечества теперь видят то, чем занимается «Единая Россия» непосредственно, участвуют в этой работе, поэтому число участников специальной военной операции среди кандидатов от партии будет расти», – подчеркнул Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» предоставила участникам спецоперации на Украине право на бесплатное получение второго среднего профессионального образования.

    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 13:59 • Новости дня
    Президент поздравил красноярцев с открытием филиала Национального центра «Россия»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил приветствие жителям Красноярска по случаю открытия филиала Национального центра «Россия». Приветствие зачитал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

    Приветствие главы государства зачитал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. В обращении подчеркивается, что открытие Международной выставки-форума «Россия», а затем и Национального центра стало заметным событием для общественной, культурной и деловой жизни страны., сообщается на сайте Кремля.

    Президент отметил, что миллионы людей получили возможность увидеть достижения современников, отечественных компаний и регионов, ознакомиться с богатством традиций и культур, которыми может гордиться вся страна.

    «Ваш сибирский край славится богатой историей, значимым вкладом в укрепление российской государственности, в развитие отечественной экономики, промышленности, топливно-энергетического комплекса. И конечно, особое внимание в экспозиции уделено нынешним свершениям, реализации содержательных программ в сфере науки и образования, культуры и туризма, здравоохранения и спорта», – отметил Путин.

    Президент выразил уверенность, что филиал Национального центра «Россия», расположенный на набережной Енисея, станет важным местом для делового и личного общения как для жителей, так и гостей края. В завершение поздравления Путин пожелал успехов и всего наилучшего.

    В Красноярске открыли второй филиал Национального центра «Россия». В основе концепции центра заложили изучение истории и достижений региона.

    Комментарии (0)
    Уходящий 2025 год стал для американского доллара провальным. Он упал по отношению ко всем основным валютам, даже японской иене. Его индекс показал самое значительное годовое снижение за девять лет. И хотя к концу года доллар немного стабилизировался, в 2026 году его ждет очередная девальвация. К чему приведет падение курса и авторитета доллара?

    Германию ждет сложное принятие новых реалий международной ситуации. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что эпоха Pax Americana («Американского мира») для Европы подошла к концу. По словам канцлера, это требует значительного пересмотра европейской и немецкой политики. Эксперты отмечают: процесс окажется тяжелым для Берлина, поскольку страна долгое время опиралась на интересы трансатлантического сообщества.

    Ровно 200 лет назад началось восстание декабристов на Сенатской площади. В преддверии юбилея министр юстиции РФ Константин Чуйченко осудил попытку переворота и заявил, что «лучше бы декабристы не будили Герцена», однако отказался считать их иностранными агентами. Кто же они тогда?

    Рейтинги руководителей ведущих стран ЕС – Германии и Франции – продемонстрировали в 2025 году рекорды падения. Это стало прямым следствием системного экономического кризиса, который переживают не только эти два государства, но и в целом Евросоюз. В чем причина этих процессов и показатели каких стран позволяют Европе в целом пока еще не свалиться в рецессию окончательно?

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

