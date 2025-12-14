Президент Турции оценил переговоры с Путиным в Ашхабаде

Tекст: Катерина Туманова

«У нас состоялась очень продуктивная, всесторонняя и глубокая встреча с господином Путиным. В ходе встречи я особо подчеркнул, что жду его в любое время. Мы также обсудили необходимость встречи как можно скорее. Он сказал: «Я сдержу свое обещание». Надеюсь, его визит состоится в ближайшее время», – приводит турецкий портал NTV слова Эрдогана.

Турецкий лидер отметил, что отношения Турции с Россией основаны не на краткосрочных расчетах, продиктованных личной выгодой, но на глубокой истории, прочном дипломатическом фундаменте и взаимном доверии.

«В основном мы обсуждали вопросы войны и мирного урегулирования. Как и все участники процесса, господин Путин прекрасно осведомлен о позиции Турции по этому вопросу. Мы считаем, что эта война должна была закончиться давным-давно; и мы открыто заявляем об этом всем нашим партнерам», – добавил он.

Об украинском урегулировании Эрдоган также указал на то, что обе стороны положительно оценивают диалог, инициированный американским президентом Дональдом Трампом, и оценили, какой вклад Турция может внести в мирные усилия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Турции обсудили двусторонние отношения на встрече в Ашхабаде. Лидеры двух стран отметили высокий уровень развития сотрудничества. На форуме в Ашхабаде президенты затронули возможные планы Европы по российским активам, которые в Кремле назвали «грандиозным жульничеством».