В Индии отвергли заключение сделок «под дулом пистолета»

Tекст: Елизавета Шишкова

Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял заявил на конференции Berlin Global Dialogue, что Нью-Дели не собирается заключать двустороннее торговое соглашение с Соединенными Штатами в спешке или под давлением, передает ТАСС.

По его словам, переговоры с США продолжаются, однако решения принимаются исключительно исходя из национальных интересов, и Индия не следует жестким срокам или вынужденным условиям. Гоял подчеркнул: «Мы, конечно, ведем переговоры с Соединенными Штатами, но мы не заключаем сделки в спешке, не заключаем сделки с жесткими сроками или под дулом пистолета».

Министр отметил, что Индия признала введенные в отношении страны тарифы и рассматривает пути их преодоления. Он добавил, что экономика страны показывает устойчивый рост, что позволяет ориентироваться на новые рынки.

Гоял резюмировал: торговое соглашение рассматривается как долгосрочный проект, и Индия будет стремиться к наиболее выгодным условиям для себя в будущем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Индия якобы сократит закупки российской нефти.

Вашингтон и Нью-Дели сократили разногласия по таможенным тарифам, но вопрос импорта российской нефти Индией продолжает вызывать напряженность в переговорах.

Поток российской нефти в Индию, ранее обеспечивавший значительную часть импорта, практически прекратится из-за новых санкций США против крупнейших российских поставщиков.