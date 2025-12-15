По Европе бродит призрак войны с Россией, и даже называется время ее начала – 2030 год. Но что может измениться к этому времени? Во-первых, французы и англичане могут попытаться обзавестись тактическим ядерным оружием, чтобы попытаться реализовать сомнительную идею «ограниченной ядерной войны».0 комментариев
The Guardian: Асад живет на Рублевке рядом с Януковичем
Бывший сирийский президент Башар Асад поселился на Рублевке, изучает русский язык и офтальмологию, а его дочь завершила обучение в МГИМО, пишет издание The Guardian со ссылкой на источники.
Бывший президент Сирии Башар Асад живет на Рублевке и изучает офтальмологию, сообщает The Guardian. По данным издания, Асад также занимается изучением русского языка и вернулся к своей профессиональной страсти – офтальмологии. Его дочь закончила обучение в МГИМО.
В публикации уточняется: «Это его страсть, деньги ему явно не нужны. Еще до начала войны в Сирии он регулярно занимался офтальмологической практикой в Дамаске». Нынешний образ жизни экс-президента отличается от прежних лет.
По словам источников, семья Асада сейчас фактически отрезана от элитных российских и сирийских кругов, которые ранее были для них привычными. Журналисты указывают, что они, вероятно, проживают на Рублевке, в том же районе, где якобы находится бывший президент Украины Виктор Янукович.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать факт пребывания бывшего президента Сирии Башара Асада в России.
После переезда в Москву в 2023 году Башар Асад увлекся онлайн-играми и живет с семьей в апартаментах в «Москва-Сити».
В Сирии суд заочно постановил арестовать Башара Асада по обвинениям, связанным с событиями в Дераа в 2011 году.