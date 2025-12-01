Кремль отказался раскрыть детали пребывания Асада в России

Tекст: Ольга Иванова

Кремль не располагает информацией о пребывании бывшего президента Сирии Башара Асада в России, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

Отвечая на вопрос о возможных визитах Асада на территорию России за последний год, а также о вероятности его личных встреч с президентом Владимиром Путиным, Песков заявил: «Нет, по этому вопросу никакой информацией мы поделиться не можем».

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Башар Асад и его семья находятся в Москве по гуманитарным причинам.

Ранее сообщалось, что Башар Асад после переезда в Москву в 2023 году увлекся онлайн-играми, он живет с семьей в апартаментах в «Москва-Сити».

Суд в Сирии заочно распорядился арестовать Башара Асада. Обвинения связаны с массовыми беспорядками и жертвами в районе Дераа в 2011 году.

До этого МВД Сирии сообщило о задержании двоюродного брата Башара Асада.