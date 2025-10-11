Стало известно, чем занимается Асад в России

Асад посвятил свободное время онлайн-играм в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Свергнутый президент Сирии Башар Асад проживает в Москве и увлечён онлайн-играми, сообщает Ura.Ru.

По сведениям источников, 60-летний Асад проводит много времени за компьютером как в своем доме в Подмосковье, так и в апартаментах комплекса «Москва-Сити». Его семья владеет примерно 20 квартирами в левой башне этого делового центра.

Увлечение видеоиграми у бывшего президента не новое: еще в 2016 году он признавался, что в свободное время играет в компьютерные игры.

Источники уточняют, что Асад часто бывает в загородном доме, а также посещает торговый центр на первом этаже башни «Москва-Сити». После свержения в 2023 году он покинул Сирию при содействии российских военных, а семья заранее перевела значительные финансовые активы за рубеж. Это позволило им приобрести элитную недвижимость в Москве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийский суд распорядился заочно арестовать Башара Асада по обвинениям, связанным с событиями в Дераа в 2011 году. МВД Сирии сообщило о задержании двоюродного брата Башара Асада.