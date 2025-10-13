Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.0 комментариев
Лавров назвал причины нахождения Асада в России
Лавров: Башар Асад и его семья находятся в России по гуманитарным причинам
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Башар Асад и его семья находятся в Москве по гуманитарным причинам, из-за угрозы их жизни.
Лавров подчеркнул, что бывшему президенту Сирии Башару Асаду и его родным угрожала физическая расправа, Россия предоставила ему убежище по сугубо гуманитарным соображениям, передает ТАСС.
Министр также прокомментировал распространяющиеся слухи о якобы «отравлении» Асада в России. По его словам, эта информация не соответствует действительности, у бывшего сирийского президента нет никаких проблем с проживанием в Москве.
Лавров добавил, что подобные домыслы он оставляет на совести тех, кто их распространяет.
Ранее сообщалось, что Башар Асад после переезда в Москву в 2023 году увлекся онлайн-играми, он живет с семьей в апартаментах в «Москва-Сити».
Ранее суд в Сирии заочно распорядился арестовать Башара Асада. Обвинения связаны с массовыми беспорядками и жертвами в районе Дераа в 2011 году.
До этого МВД Сирии сообщило о задержании двоюродного брата Башара Асада.