Чем обернется удар Трампа по крупным нефтяникам России

Tекст: Ольга Самофалова

Президент США Дональд Трамп ввел самые жесткие санкции против российских нефтяных гигантов «Роснефть» и «Лукойл». В SDN-лист попали также их дочерние компании: 28 «дочек» «Роснефти» и шесть «дочек» «Лукойла». Компаниям, которые покупают российскую нефть, дан срок до 21 ноября для сворачивания операцией с Россией.

До сих пор «Роснефть» и «Лукойл» были под секторальными санкциями США, которые носят более мягкий характер.

Между тем у менее крупных нефтяных компаний России уже имеется опыт попадания в SDN-лист. В начале года в нем оказались «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз». Их пример показывает, что Россия умеет выходить даже из такой непростой ситуации.

«Исходя из отчетности обеих компаний за первое полугодие, влияние санкций на их бизнес было ограниченным. Пример «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза» говорит, что российские нефтяники способны функционировать даже при попадании в SDN-лист, хотя и за счет роста дисконта и использования разных серых схем. В то же время основным риском, на наш взгляд, является возможность более активного ввода вторичных санкций со стороны США против покупателей российских нефти и нефтепродуктов», – говорит Сергей Кауфман, аналитик ФГ «Финам».

В отличие от секторальных санкций попадание в список SDN является более жестким, потому что угрожает вторичными санкциями контрагентам, то есть тем компаниям, которые покупают нефть у наших компаний. А крупнейшими покупателями нашей нефти являются Индия и Китай.

Поэтому насколько сильно ударят новые санкции, зависит от реакции этих двух стран. Западные СМИ со ссылкой на некие источники уже начали запугивать. Про то, что Индия то собирается, то уже отказалась от закупки российской нефти, публикации идут уже вторую неделю. После введения санкций подобные неподтвержденные истории стали сообщать и о Китае. Так, источники Reuters сообщают, что китайские компании откажутся от операций, по крайней мере, на какое-то время.

Однако российские эксперты вносят долю скептицизма в такое развитие событий. «В случае Китая вряд ли произойдет отказ от импорта российской нефти, в случае Индии, где выше зависимость от США и больше влияние частных компаний, исход менее определен», – считает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

Китай, который и так находится в состоянии непрерывной торговой войны с США, продолжит покупать российскую нефть практически в любом сценарии, согласен Кауфман. А вот по Индии действительно есть вопросы.

«Индийские нефтепереработчики покупают российскую нефть исключительно из-за ее дешевизны. Если они решат, что покупка российской нефти может грозить санкциями против них самих, то высока вероятность частичного отказа индийских компаний от импорта нефти из РФ», – говорит Кауфман.

По его данным,

«Роснефть» сейчас поставляет порядка 800 тыс. баррелей в сутки в Индию, а «Лукойл» – примерно 250-300 тыс. баррелей в сутки. То есть речь может идти при худшем сценарии о потенциальном снижении экспорта Россией до 1,1 млн баррелей в сутки.

Для мирового рынка нефти – это приличный объем. Единственный, кто может его выкупить, это Китай. Но на время перенаправления потоков нельзя исключать снижения добычи и экспорта из России. Это может стоить мировому рынку нефти резким ростом цен.

Однако пока не факт, что Индия пойдет по такому сценарию. Как минимум индийская нефтеперерабатывающая компания Nayara Energy, скорее всего, продолжит покупать нефть у «Роснефти», считает Кауфман. Во-первых, российская компания владеет долей в этом индийском НПЗ. Во-вторых, индийский НПЗ уже находится под санкциями, поэтому ему терять нечего.

Однако если Индия и Китай устоят, как это было до сих пор, то последствия новых санкций будут незначительными.

«Не думаю, что объемы нашего экспорта снизятся. «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз» пережили такие санкции за счет удлинения цепочки посредников. Эти посредники, как правило, потом тоже попадают под санкции, но создаются новые посредники и так до бесконечности. Новым компаниям, попавшим под санкции, придется тоже строить новую систему трейдеров», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

Даже в период адаптации к новым санкциям общие объемы экспорта нефти из России не изменятся, считает эксперт. Он объясняет, что пока «Роснефть» и «Лукойл» будут перестраивать логистику и отстраивать систему посредников, они будут меньше экспортировать, но будут больше поставлять на внутренний рынок. В это время другая нефтяная компания, у которой выстроена система продаж, просто увеличит экспорт вместо поставок на внутренний рынок. В итоге суммарный объем вывоза нефти из России сохранится примерно на том же уровне, что и раньше, полагает Юшков.

Однако последствия будут даже в таком сценарии, когда ни Индия, ни Китай не отказываются от закупки нашей нефти даже под угрозой вторичных санкций со стороны США. Необходимость выстраивать более длинную цепочку посредников приведет к росту издержек, ведь чем больше посредников, тем больше им надо заплатить. Во-вторых, с увеличением токсичности российской нефти вырастет и скидка на нее.

«В негативном сценарии вероятно расширение дисконтов на российскую нефть в пределах 2-4 долларов за баррель. В последние месяцы дисконт на сорт Urals держится в диапазоне 12-14 долларов за баррель. Во-вторых, возможно также снижение экспорта в пределах 100-300 тыс. баррелей в сутки на фоне необходимости перестроить логистику, а в некоторых случаях найти новых покупателей»,

– считает Кауфман.

«Частично снизится и доход государства, потому что «Роснефть» – это государственная компания, и если компания снизит прибыль, то государство получит меньше в виде дивидендов. Но главное, что нефтяники сохранят объемы производства, потому что основные доходы государство получает от налога на добычу полезных ископаемых. Поэтому главное – это объем добычи и цена на нефть. А рост этих издержек – не катастрофично ни для компаний, ни для бюджета», – говорит эксперт ФНЭБ.

Что касается частной компании «Лукойл», то она может лишиться своих активов в Европе – это НПЗ в Болгарии и Румынии. «Попадание российской компании под санкции может вынудить ее продать доли в этих нефтеперерабатывающих заводах. Также санкции могут затруднить работу трейдингового подразделения «Лукойла» и некоторых из его международных добывающих активов», – говорит Кауфман.

В SDN-лист попадают те «дочки», в которых имеется контрольный пакет у подсанкционной компании. Однако даже снижение доли может не сработать, как это не сработало в случае сербской компании NIS. Владеющая контрольным пакетом «Газпром нефть» снизила свою долю в NIS, но сербский НПЗ все равно попал под санкции.

«Не исключено, что европейцы, как более смелые в отношении давления на Россию, могут даже арестовать активы «Лукойла» в Болгарии и Румынии. Примерно то же самое они уже сделали с активами Газпрома или «Роснефти» в Германии. Тут каждый случай индивидуален», – говорит Игорь Юшков.