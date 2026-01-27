Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.11 комментариев
Прокуратура на Украине потребовала вернуть церковь УПЦ государству
Власти Черкасской области на Украине через суд требуют передать в госсобственность Георгиевскую церковь XVIII века канонической Украинской православной церкви (УПЦ), признанную памятником архитектуры местного значения.
Прокуратура Черкасской области Украины направила в суд обращение с требованием оформить право собственности на Георгиевскую церковь, принадлежащую Украинской православной церкви, за государством, передает РИА «Новости».
В заявлении отмечается, что прокуратура обосновывает свои действия необходимостью «правовой защиты» памятника архитектуры.
Георгиевская церковь, построенная в 1785 году, считается памятником архитектуры местного значения и до настоящего времени находилась на балансе местной религиозной общины УПЦ.
Союз православных журналистов сообщил, что прокуратура требует передать церковь в государственную собственность, поскольку считает этот шаг обоснованным с точки зрения охраны культурного наследия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство национального заповедника «Гетманская столица» выселяет монахинь женского монастыря канонической Украинской православной церкви на Украине.
В Кировоградской области раскольники из так называемой Православной церкви Украины захватили Покровский храм Александрийской епархии канонической УПЦ.
Сотрудники военкомата Черкасской области вывезли священника УПЦ Константина Волового из его дома, несмотря на его право на отсрочку.