    Чеснаков: Путин предостерег Запад от попыток разозлить дремлющего медведя
    Лондон: Россия регулярно пытается глушить британские военные спутники
    В США оценили вероятность поставок «Томагавков» Украине
    Миллиардер Сулейманов задержан в Москве по подозрению в убийстве
    FT: Британия помогает Украине наносить удары вглубь России
    Стало известно о расколе в ЕС по поводу «стены дронов»
    Нидерланды заблокировали ускоренное вступление Украины в Евросоюз
    «Нафтогаз» признал невозможность газовой независимости Украины
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бумеранг национализма и грезы о «Великой Финляндии»

    Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Как СВО оживляет исторические фантомы

    У британской элиты Крым явно чешется. Поэтому общественное мнение этой страны довольно просто увлечь идеей о том, что надо бы что-то сделать с Крымом, нагадить русским именно в Крыму. Тем более если есть возможность совершить преступление чужими руками: ответ-то будет дан не по Лондону, а по Киеву.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов В борьбе с подростковой преступностью поможет опыт Сингапура

    В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.

    3 октября 2025, 11:30 • Экономика

    Европа придумала хитрый и сильный удар по российской нефти
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Французский президент предлагает массово задерживать в море танкеры с российской нефтью, прекрасно понимая, что арестовать их вряд ли получится. Однако смысл в том, чтобы просто задерживать суда теневого флота на пару дней или недель. И это уже способно навредить экспорту российской нефти. Чем это опасно?

    Президент Франции Эммануэль Макрон призвал другие страны последовать своему примеру и тоже начать задерживать суда, перевозящие российскую нефть. По его словам, задерживая эти суда даже на несколько дней или недель, вы нарушите поставки российской нефти.

    Он считает «теневой флот» отличной целью для повышения эффективности давления на Россию и предлагает совместную работу с НАТО в рамках «коалиции желающих».

    Первого октября французские военные захватили находящийся в международных водах нефтяной танкер, который шел под флагом Бенина, и арестовали двух человек: капитана и его помощника (оба – граждане Китая). Макрон признал, что задержание силовиками танкера у берегов Франции является борьбой с так называемым российским теневым флотом в рамках «вторичных санкций» против Москвы.

    Президент Владимир Путин назвал пиратством задержание Францией нефтеналивного танкера в нейтральных водах. «Ну, это пиратство. Да, этот случай мне известен, танкер захвачен в нейтральных водах без всякого основания, и там, видимо, искали какие-то, может быть, военные грузы, беспилотники, еще что-то такое, ничего там этого нет, не было и быть не может», – сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Танкер, заметил он, шел под флагом третьей страны, экипаж был международный. «Я, честно говоря, не знаю, насколько это связано с Россией, но знаю, что такой факт имеет место», – сказал президент.

    Представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что «любые рестрикции, вводимые в обход Совета Безопасности ООН, как всем хорошо известно, являются грубым нарушением международного права». Однако Париж ссылается на статью 110 Конвенции ООН по морскому праву. В этой статьей определяются случаи, когда есть «право на досмотр» иностранных торговых судов в открытом море, например, при подозрении на морское пиратство, работорговлю или незаконное производство наркотиков. Даже если ничего незаконного на борту не будет найдено, судно будет обездвижено не один день.

    Если европейские страны начнут массово гоняться и задерживать нефтяные танкеры, то это может действительно навредить поставкам российской нефти. Теперь понятно, для чего ЕС в каждом новом санкционном пакете вводил бессмысленные, на первый взгляд, санкции против различных судов из так называемого теневого флота. В черном списке огромное число танкеров, и это может быть поводом для того, чтобы ловить и удерживать суда какое-то время. В конце концов есть еще один повод для предъявления обвинений – в нарушении потолка цены, который ЕС снизил вслед за мировым трендом снижения нефтяных котировок.

    «Изначально был риск, что ЕС начнет ловить танкеры с российской нефтью в Балтийском море, но теперь они пошли дальше – в Атлантику. Поразителен тот факт, что президент европейской страны открыто призывает пиратствовать: совершать незаконные действия – задерживать танкеры.

    Макрон это признает, поэтому предлагает задерживать танкеры лишь на несколько дней и недель, а потом отпускать из-за отсутствия оснований для ареста», – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    Для чего это делается? Как бы ни хотел Запад, но полностью прикрыть поставки российской нефти он не может. И не только из-за международного права, но и из-за серьезных экономических последствий для себя самого же.

    «Если полностью нарушить логистику и перекрыть России возможность экспортировать нефть, то падение экспорта нашей нефти приведет к дефициту черного золота на мировом рынке и росту цен. Это реальный риск для всех западных стран, которые являются импортерами сырой нефти, в том числе и для самой Франции», – говорит Юшков. Россия слишком крупный игрок на мировом рынке, чтобы ее уход прошел бесследно: в 2024 году поставила на экспорт 240 млн тонн нефти.

    Поэтому все ограничения, которые вводили западные страны, усложняли поставки нашей нефти, но не останавливали ее полностью.

    Собственно, Макрон предлагает новый способ, как повысить издержки России при экспорте черного золота – задерживать танкеры на несколько недель. Если это станет массовым явлением, то этого действительно будет достаточно, чтобы ударить по финансам российских экспортеров.

    «Поставщики нефти платят собственнику судна за каждые сутки фрахта танкера. Кроме того, владельцы танкеров будут воспринимать это как дополнительные риски и повысят тарифы за фрахт.

    Вот таким образом они хотят повысить издержки наших компаний на перевозку российской нефти. Логика здесь такая же, как и при введении потолка цены, чтобы Россия меньше зарабатывала на продаже нефти. Однако потолок цены не сработал, в том числе пониженный потолок цены», – говорит эксперт ФНЭБ.

    «Это может привести к увеличению издержек при вывозе нашей нефти морским транспортом. Но факт, что это уменьшит объемы нашего экспорта. Постепенно и к этому все привыкнут. Возможно, поменяется география поставок. Условно Россия станет еще меньше экспортировать нефть с Балтики, а еще больше будет экспортировать из Новороссийска с южного направления», – говорит Юшков.

    По его мнению, новые расходы, скорее всего, будут переложены на нефтяные компании, экономика которых пострадает.

    Однако рост уровня токсичности российской нефти может привести и к увеличению дисконта на нее. Сейчас, по словам эксперта, он составляет 10-12 долларов на каждый баррель. При этом цена Urals снижается на фоне общемирового падения цен на нефть. Если еще и дисконт увеличится до 20-30 долларов с каждого барреля, то это скажется уже не только на издержках нефтяных компаний, но и на бюджете РФ.

    «Цена на нефть марки Brent снизилась с начала года почти на 13%. Следом снижается и российская нефть марки Urals – примерно на 10 долларов за баррель, или почти на 15%. В начале года она стоила в среднем 68 долларов за баррель, по данным Минэкономразвития, а в августе уже 58 долларов», – говорит Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам».

    Нефтегазовые доходы за восемь месяцев снизились до шести триллионов рублей. В этом году они должны составить 8,6 трлн рублей против 11,1 трлн рублей в 2024 году. Ослабление рубля может улучшить ситуацию с этими доходами, добавляет Дудченко.

    Российские войска заняли несколько улиц в Северске
    Орбан: Венгры не хотят умирать за Украину
    Неопознанные дроны нарушили работу аэропорта Мюнхена
    Стало известно о причастности депутата ДНР к хищениям в Курской области
    Пассажирка Porsche Cayenne погибла после падения машины в Фонтанку
    Число погибших от отравления метанолом в Ленобласти достигло 41 человека
    Арестованный во Владивостоке французский велопутешественник освоил русский язык

    Французский президент предлагает массово задерживать в море танкеры с российской нефтью, прекрасно понимая, что арестовать их вряд ли получится. Однако смысл в том, чтобы просто задерживать суда теневого флота на пару дней или недель. И это уже способно навредить экспорту российской нефти. Чем это опасно?

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Как инвалидам СВО бесплатно улучшают жилье

    «В квартире должны быть место для хранения инвалидной коляски, широкие коридоры и межкомнатные двери, зоны для подхода и разворота у кровати, шкафов, рабочих поверхностей в кухне, в санузле и многое другое». О том, как государство бесплатно адаптирует жилье для ветеранов, получивших тяжелые ранения в ходе спецоперации, газете ВЗГЛЯД рассказал зампредседателя Всероссийского общества инвалидов Евгений Бухаров. Подробности

    «Чешский Трамп» развеет иллюзии Европы о России

    В Чехии проходят парламентские выборы. По данным опросов, большинство голосов получит партия экс-премьер-министра Андрея Бабиша, но для формирования правительства ему придется создать коалицию с другими партиями. Бабиш обещает радикальные перемены в экономике и сокращение военной помощи Украине. Эксперты предупреждают, что при Бабише разворота Праги на восток не будет, но можно рассчитывать на восстановление испорченных с Россией за последние годы отношений. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    •
