    Стало известно о планах США помочь Киеву с дальнобойными ударами по России
    Фон дер Ляйен заявила о «новом подходе к санкциям» против России
    Маск стал первым в мире полутриллионером
    Россия намерена инициировать процесс выбора генсека ООН
    G7 решила усилить давление на Россию и покупателей российской нефти
    Стало известно о тупике на саммите Евросоюза в Копенгагене
    Генсек НАТО повысил голос на премьера Эстонии из-за российских МиГ-31
    Глава Дагестана осудил нападение толпы подростков на двух школьников в Махачкале
    Борис Акимов Борис Акимов Постмодерн – это деменция человечества

    Сейчас мы с вами находимся ровно в точке победившего «развитого постмодернизма». Кажется, что все уже было, все уже сказано, правды нет, никому и ничему не верю, или верю только в то, во что хочу. А могу сменить и веру, и убеждения, и национальность, да и пол заодно. А потом обратно все вернуть.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Камчатка-блюз» на фоне толп туристов

    Я потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 1990-е. Это два совершенно разных города.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Культ обиженности – путь бесов

    Идеологи, которые пытаются присвоить людям статус жертвы, могут казаться в чем-то привлекательными – в мире действительно много несправедливости. А считать виновным в своих бедах кого-то другого – это путь наименьшего сопротивления, на который очень соблазнительно свернуть.

    2 октября 2025, 08:34 • Экономика

    В чем секрет необычно крепкого рубля
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    От российского рубля уже давно ждут ослабления на рынке. Ведь снижение доходов бюджета происходит в том числе по его вине. Тем более, что многие факторы от падения нефтяных котировок до геополитики играют против рубля, но доллар по-прежнему 83, а не больше 100 как в начале года. В чем секрет необычной крепости российской валюты? И не грозит ли это резким обвалом?

    Российский рубль вновь удивляет своей необычной крепостью. Бюджету, который испытывает трудности с наполнением, нужен более слабый рубль, а экономисты еще с августа ждут ослабления рубля. Исторически осенью его курс, как правило, падает. Более того, на рынке снижаются цены на нефть, акции идут вниз, появляются новые геополитические угрозы, в конце концов процентные ставки в экономике снижаются, но рубль по-прежнему 83 к доллару против 101-104 в январе 2025 года.

    «Мы наблюдаем укрепление рубля и последующее снижение значений до 81-82 за доллар и 95-96 за евро. На данный момент нет серьезных причин для рост курса доллара или евро к рублю», - считает Юлия Хандошко, СЕО европейского брокера Mind Money (бывший «Церих»).

    Главный фундаментальный фактор, который оказывает влияние на рубль в последние несколько лет - это экспортно-импортные операции. Несмотря на снижение импорта, отмечается профицит торговых операций. Это значит, что валюты заходит больше, чем уходит. Однако профицит счета за шесть месяцев этого года был на 40% меньше, чем годом ранее. «И экспорт, и импорт в этом году были подавленными: экспорт – санкциями, крепким рублем и слабой конъюнктурой цен на нефть и газ, а импорт – низким спросом, рекордными ставками и затоваренными складами», - говорит Александр Бахтин, инвестиционный стратег «Гарда Капитал».

    Секрет крепости рубля в 2025 году, судя по всему, кроется в административных мерах.

    «Главный фактор, который оказывает влияние на курс рубля, - это обязательство по продаже валютной выручки. Продажа экспортерами установленного объема валюты повышает спрос на рубль и держит курс в нужных значениях, не позволяя колебаться больше, чем нужно», - говорит Хандошко.

    Кроме того, валюта в страну заходит, а выйти ей не так-то просто. «Государство не только периодически усиливает требования к продаже валютной выручки экспортерами, но также активно управляет ликвидностью в юане через операции Минфина и ЦБ, и в целом сильно ограничивает каналы оттока капитала. Наличными можно вывезти иностранной валюты не больше эквивалента 10 тыс. долларов на человека, больше нельзя даже с декларацией. Безналом со счета в зарубежные банки можно отправить до 1 млн долларов в месяц, но российские банки отключены от системы международных денежных переводов SWIFT, а через системы денежных переводов можно отправлять только до 10 тыс. долларов в месяц», - говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    Однако первый, кто страдает от такого крепкого рубля - это бюджет страны, где изначально закладывался курс на уровне 95 рублей за доллар. Однако в реальности курс ниже. Поэтому при переводе экспортной валюты в рубли, доходы бюджета оказываются меньше плана.

    «Сильный рубль – одна из причин расширения дефицита бюджета над плановыми показателями.

    Отклонение курса доллара на один рубль от заложенных в бюджет данных, приводит к росту дефицита бюджета на 130-150 млрд рублей. То есть порядка трети от всего дефицита бюджета обусловлено более сильным рублем»,

    - посчитал руководитель аналитического управления банка ЗЕНИТ Владимир Евстифеев.

    «Доля доходов от продажи энергоресурсов составляет порядка 30%, поэтому очевидно, что крепкий рубль в серьезной степени виновен в недоборе нефтегазовых поступлений в бюджет в этом году. В этом году нефтегазовые доходы ожидаются на уровне 8,7 трлн рублей против 11,1 трлн в прошлом году. Спад может превысить 20% в годовом выражении», - говорит Бахтин. Более комфортным для экспортеров и бюджета был бы курс 90+ рублей за доллар, но по последним оценкам Минэкономразвития, средний курс рубля к доллару по 2025 году составит 86,1 рубля, добавляет эксперт.

    Однако резкого ослабления российской валюты эксперты не ожидают. Они ждут ослабления курса, но плавными темпами.

    «Рывок к 100 рублям за доллар возможен лишь при сочетании ряда факторов: падения нефти ниже 60 долларов, ускоренного снижения ставки и новых ограничений на экспортные потоки или усиления валютных покупок для бюджета.

    Сейчас ЦБ прямо говорит про осторожные шаги, а нефть уже учла часть негатива, поэтому базовый сценарий - без резких движений», - объясняет Чернов.  Резкое ослабление рубля возможно лишь при существенном падении экспортных доходов, либо резкого снижения ключевой ставки ЦБ РФ, что выглядит маловероятно, согласен Евстифеев.

    Он ждет курс  доллара 84-87 рублей к концу октября и 87-92 рублей к концу текущего года. Бахтин ждет до конца осени курс 83-85 рублей за доллар и 87-88 в декабре.

    Чернов базово ждет коридор по доллару 81–86 в октябре и 86–95 к концу года, по евро 95–98 в октябре и 97–103 к концу года. Ослабление будет плавное, если ЦБ будет снижать ставку осторожно, а нефть удержится около 65 долларов за баррель.

    Российские войска выбили ВСУ из восточной части Полтавки за реку Янчур
    Бригада ВСУ понесла большие потери из-за отъезда офицеров на праздник
    Израиль перехватил суда приближающейся к Газе «Флотилии стойкости»
    На Украине решили переименовать копейки
    Роскачество зафиксировало мошенничество через нейросети с образами умерших
    Суд Москвы обратил в госсобственность имущество владельцев бренда «Кириешки»
    В России решили сузить места для парковки

    В чем секрет необычно крепкого рубля

    От российского рубля уже давно ждут ослабления на рынке. Ведь снижение доходов бюджета происходит в том числе по его вине. Тем более, что многие факторы от падения нефтяных котировок до геополитики играют против рубля, но доллар по-прежнему 83, а не больше 100 как в начале года. В чем секрет необычной крепости российской валюты? И не грозит ли это резким обвалом? Подробности

    Американский адмирал навязывает НАТО очень опасную идею

    Силы НАТО должны сбивать российскую авиацию над своей территорией и готовиться к тому, чтобы сбивать ее еще и над территорией Украины. Таково мнение неординарного военного и бывшего командующего силами Североатлантического альянса в Европе Джеймса Ставридиса, чьим советам власти США прежде следовали. Но зачем отставному адмиралу третья мировая война?

    Как российскую пехоту изменила спецоперация

    «Существенно выросли требования к одиночной подготовке солдата». Такими словами в День сухопутных войск военные эксперты описывают коренные перемены, произошедшие за очень короткий срок с российской пехотой. И это далеко не единственное изменение. О чем идет речь?

    Призыв к России из Британии доказывает проигрыш британцев

    Министр обороны Великобритании Джон Хили публично пообещал, что Россия не победит в конфликте вокруг Украины. Однако, если сравнить это с прошлыми обещаниями Лондона, Россия в этом противостоянии побеждает, а Британию пора объявить проигравшей. В конечном итоге она проиграет еще больше.

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

    • Борис Акимов Борис Акимов
      Постмодерн – это деменция человечества

      Сейчас мы с вами находимся ровно в точке победившего «развитого постмодернизма». Кажется, что все уже было, все уже сказано, правды нет, никому и ничему не верю, или верю только в то, во что хочу. А могу сменить и веру, и убеждения, и национальность, да и пол заодно. А потом обратно все вернуть.

    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      «Камчатка-блюз» на фоне толп туристов

      Я потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 1990-е. Это два совершенно разных города.

    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Культ обиженности – путь бесов

      Идеологи, которые пытаются присвоить людям статус жертвы, могут казаться в чем-то привлекательными – в мире действительно много несправедливости. А считать виновным в своих бедах кого-то другого – это путь наименьшего сопротивления, на который очень соблазнительно свернуть.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

