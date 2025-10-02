В чем секрет необычно крепкого рубля

Tекст: Ольга Самофалова

Российский рубль вновь удивляет своей необычной крепостью. Бюджету, который испытывает трудности с наполнением, нужен более слабый рубль, а экономисты еще с августа ждут ослабления рубля. Исторически осенью его курс, как правило, падает. Более того, на рынке снижаются цены на нефть, акции идут вниз, появляются новые геополитические угрозы, в конце концов процентные ставки в экономике снижаются, но рубль по-прежнему 83 к доллару против 101-104 в январе 2025 года.

«Мы наблюдаем укрепление рубля и последующее снижение значений до 81-82 за доллар и 95-96 за евро. На данный момент нет серьезных причин для рост курса доллара или евро к рублю», - считает Юлия Хандошко, СЕО европейского брокера Mind Money (бывший «Церих»).

Главный фундаментальный фактор, который оказывает влияние на рубль в последние несколько лет - это экспортно-импортные операции. Несмотря на снижение импорта, отмечается профицит торговых операций. Это значит, что валюты заходит больше, чем уходит. Однако профицит счета за шесть месяцев этого года был на 40% меньше, чем годом ранее. «И экспорт, и импорт в этом году были подавленными: экспорт – санкциями, крепким рублем и слабой конъюнктурой цен на нефть и газ, а импорт – низким спросом, рекордными ставками и затоваренными складами», - говорит Александр Бахтин, инвестиционный стратег «Гарда Капитал».

Секрет крепости рубля в 2025 году, судя по всему, кроется в административных мерах.

«Главный фактор, который оказывает влияние на курс рубля, - это обязательство по продаже валютной выручки. Продажа экспортерами установленного объема валюты повышает спрос на рубль и держит курс в нужных значениях, не позволяя колебаться больше, чем нужно», - говорит Хандошко.

Кроме того, валюта в страну заходит, а выйти ей не так-то просто. «Государство не только периодически усиливает требования к продаже валютной выручки экспортерами, но также активно управляет ликвидностью в юане через операции Минфина и ЦБ, и в целом сильно ограничивает каналы оттока капитала. Наличными можно вывезти иностранной валюты не больше эквивалента 10 тыс. долларов на человека, больше нельзя даже с декларацией. Безналом со счета в зарубежные банки можно отправить до 1 млн долларов в месяц, но российские банки отключены от системы международных денежных переводов SWIFT, а через системы денежных переводов можно отправлять только до 10 тыс. долларов в месяц», - говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Однако первый, кто страдает от такого крепкого рубля - это бюджет страны, где изначально закладывался курс на уровне 95 рублей за доллар. Однако в реальности курс ниже. Поэтому при переводе экспортной валюты в рубли, доходы бюджета оказываются меньше плана.

«Сильный рубль – одна из причин расширения дефицита бюджета над плановыми показателями.

Отклонение курса доллара на один рубль от заложенных в бюджет данных, приводит к росту дефицита бюджета на 130-150 млрд рублей. То есть порядка трети от всего дефицита бюджета обусловлено более сильным рублем»,

- посчитал руководитель аналитического управления банка ЗЕНИТ Владимир Евстифеев.

«Доля доходов от продажи энергоресурсов составляет порядка 30%, поэтому очевидно, что крепкий рубль в серьезной степени виновен в недоборе нефтегазовых поступлений в бюджет в этом году. В этом году нефтегазовые доходы ожидаются на уровне 8,7 трлн рублей против 11,1 трлн в прошлом году. Спад может превысить 20% в годовом выражении», - говорит Бахтин. Более комфортным для экспортеров и бюджета был бы курс 90+ рублей за доллар, но по последним оценкам Минэкономразвития, средний курс рубля к доллару по 2025 году составит 86,1 рубля, добавляет эксперт.

Однако резкого ослабления российской валюты эксперты не ожидают. Они ждут ослабления курса, но плавными темпами.

«Рывок к 100 рублям за доллар возможен лишь при сочетании ряда факторов: падения нефти ниже 60 долларов, ускоренного снижения ставки и новых ограничений на экспортные потоки или усиления валютных покупок для бюджета.

Сейчас ЦБ прямо говорит про осторожные шаги, а нефть уже учла часть негатива, поэтому базовый сценарий - без резких движений», - объясняет Чернов. Резкое ослабление рубля возможно лишь при существенном падении экспортных доходов, либо резкого снижения ключевой ставки ЦБ РФ, что выглядит маловероятно, согласен Евстифеев.

Он ждет курс доллара 84-87 рублей к концу октября и 87-92 рублей к концу текущего года. Бахтин ждет до конца осени курс 83-85 рублей за доллар и 87-88 в декабре.

Чернов базово ждет коридор по доллару 81–86 в октябре и 86–95 к концу года, по евро 95–98 в октябре и 97–103 к концу года. Ослабление будет плавное, если ЦБ будет снижать ставку осторожно, а нефть удержится около 65 долларов за баррель.