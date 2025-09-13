  • Новость часаМинобороны сообщило о 42 уничтоженных над регионами России за ночь БПЛА
    13 сентября 2025, 09:22 • Экономика

    Снижение ключевой ставки затронет каждого

    Tекст: Ольга Самофалова

    Ключевая ставка продолжает снижаться. Немного медленнее, чем хотелось бы рынку, но это уже оказывает позитивное влияние на российскую экономику. Как новая ставка Банка Россия скажется на курсе рубля? Когда завершится эпоха выгодных вкладов, а кредиты снова станут массовым явлением? Что будет с ценами на недвижимость?

    Банк России снизил ставку на 1% – до 17%, хотя многие аналитики ожидали большего шага – на 1,5-2%. Более осторожное решение объясняется, во-первых, высокими инфляционными ожиданиями, во-вторых, проинфляционными рисками. Сюда входят вложения в крупные госпроекты, рост бюджетного дефицита и ухудшение внешней торговли.

    «Регулятор явно опасался, что более резкое смягчение может подогреть инфляцию и размыть эффект от денежной политики», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    Решение ЦБ окажет влияние на многие элементы экономики. Рубль уже отреагировал укреплением, хотя в теории снижение ставки должно вести к ослаблению нацвалюты.

    «Рубль укрепился потому, что в его курс заранее закладывался более широкий шаг снижения ставки – рынок ждал минус 200 б.п., а получил только 100. В результате рубль оказался перепроданным, и после решения ЦБ пошла естественная коррекция», – объясняет Чернов. Дальше, по его словам, курс будет зависеть от притока валютной выручки экспортеров и внешнего фона, но в базовом сценарии рубль вернется в коридор 83–86 за доллар с возможными краткосрочными откатами уже в этом месяце.

    «Среднесрочно мы продолжаем ждать, что курс доллара, евро и юаня будут постепенно возвращаться к тем значениям, которые мы видели в начале 2025-го. В ближайшие пару недель станет понятно, с какой скоростью рубль будет ослабевать до конца года: либо с откатами и очень постепенно, либо более стабильно и значительно. Поэтому пока мы не меняем наш прогноз и ожидаем, что к декабрю курс доллара поднимется в район 90-93 рубля», – говорит Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

    Пятничное решение ЦБ положительно скажется на доступности кредитования. Сбербанк удешевил ипотеку на 1-2 п.п. до минимального уровня 17,4% по новостройкам, и это станет главным ориентиром для всего рынка. ВТБ заявил о снижении ставки по кредитам наличными на 4 п.п. и об улучшении условий по ипотеке и автокредитам.

    «В среднем рыночная ипотека сейчас около 23,1% с лучшими предложениями на уровне 19–20%. После решения ЦБ лучшие условия могут уйти к 17–18%. По потребительским и автокредитам снижение также ожидается, но с лагом из-за особенностей фондирования», – говорит Вячеслав Мищенко, эксперт Президентской Академии, приглашенный профессор Universidad Torcuato di Tella. По его словам, рост кредитования будет постепенным, однако массовость ограничивается высокой стоимостью денег и смещением спроса в сторону льготных программ.

    Эпоха «выгодных вкладов» постепенно завершается. «Средние максимальные ставки уже опустились ниже 16% на три месяца, 15% на полгода и 14% на год у ведущих банков. По мере дальнейшего смягчения ключевой ставки тренд продолжится, и к концу 2025 года средние ставки по вкладам сроком от полугода могут снизиться до 12–13%. В ближайшие недели, тем не менее, отдельные продукты будут сохранять двузначные уровни», – говорит Мищенко.

    Ключевая ставка оказывает позитивное влияние и на рынок недвижимости. Однако для оживления рыночной ипотеки и выхода строительной отрасли из кризиса нужно больше.

    «Ипотека под 17% по-прежнему воспринимается многими потенциальными заемщиками как высокая ставка. Сейчас оформляют ипотеку только при острой необходимости, ипотечный рынок находится в состоянии паузы. Однако со снижением ключевой ставки владельцы крупных вкладов будут постепенно возвращаться в недвижимость, т.е. вкладывать капитал в квадратные метры.

    Уже сейчас заметен интерес этой группы покупателей и в дальнейшем, при сохранении тенденций к снижению ключевой, он будет только расти», – говорит Юлия Ружицкая, коммерческий директор девелоперской компании UNIKEY .

    «Что касается цен, то пока на рынке недвижимости нет всплеска спроса, цены будут стагнировать. В течение этого года квартиры не дешевели, поскольку предложение ограничено. И незначительный подъем спроса, который мы наблюдаем с июля этого года, пока не спровоцировал подорожание», – говорит Сергей Шлома, директор направления «Вторичный рынок» ИНКОМ-Недвижимость.

    При этом директор направления «Новостройки» ИНКОМ-Недвижимость Валерий Кочетков уверен, что первичная недвижимость будет дорожать. «Уже этой осенью мы можем увидеть изменения тренда: от стагнации цен к росту на 7–10%. На это может повлиять снижение ключевой ставки и приход на рынок ипотечных клиентов, но сверхспроса ждать пока рано, так как процентная ставка по ипотеке все еще слишком высокая», – говорит Кочетков.

    Рынок девелопмента начнет выходить из кризиса не раньше второй половины 2026 года, потому что для оживления на рынке недвижимости и перехода к активным продажам необходимо снижение ключевой ставки до 10–12%, считает Ружицкая. Только в этом случае ипотека станет доступна широкому кругу покупателей.

    По оценке аналитического центра ДОМ.РФ, ключевая ставка к концу 2025 года составит 15%. «Но это не значит, что снижение еще на 2 п.п. приведет к резкому восстановлению спроса.

    Об устойчивом оживлении рынка ипотеки можно будет говорить, когда ставка по ипотеке упадет ниже 15%. В случае реализации базового сценария ЦБ это произойдет в середине 2026 года»,

    – отмечают в аналитическом центре ДОМ.РФ. ЦБ ждет среднюю ставку в 2026-м на уровне 12-13%.

    Пока же с крупными покупками в целом при возможности стоит повременить. «Для крупных покупок в кредит (авто и квартиры) разумно смотреть на динамику ставок в ближайшие 3–6 месяцев, и, если данные по инфляции подтвердят тренд на замедление и ЦБ продолжит смягчать политику, то не обязательно ждать конца 2026 года – выгодные моменты могут появиться и раньше, примерно в середине 2026 года. Но если хотите минимизировать риск, то имеет смысл отложить решения до более низких ставок в конце 2026 года или первой половине 2027 года», – считает Чернов.

    По его оценке, в этом году ЦБ снизит ставку еще на 100–200 б.п. до 15–16% к концу года, а в 2026 году при устойчивом замедлении инфляции возможен дальнейший постепенный возврат к 12–14%.

