Три мирных жителя ранены после атак ВСУ в Белгородской области

Три мирных жителя пострадали после атак дронов ВСУ в Белгородской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

Об атаке ВСУ в Грайворонском округе сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В селе Новостроевка-Первая двое сотрудников предприятия получили баротравмы и ушиб кисти после детонации дрона во время восстановительных работ.

Бойцы самообороны доставили пострадавших в Грайворонскую ЦРБ, где им оказали помощь, после чего направили на дальнейшее обследование в городскую больницу № 2 Белгорода. На месте происшествия поврежден служебный автомобиль.

А в селе Замостье FPV-дрон сдетонировал рядом с частным домом. Семилетняя девочка, получившая баротравму, была осмотрена и получила помощь на месте, однако родители отказались от госпитализации. В результате взрыва повреждены окна в доме и автомобиль.

Губернатор Гладков отметил, что все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь, ситуация находится под контролем, а оперативные службы продолжают работу на месте происшествий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Белгородской области также три человека пострадали в результате детонации FPV-дрона. В тот же день ВСУ во время ночной атаки выпустили 24 боеприпаса по Белгороду.

А в субботу Гладков сообщил, что Белгород подвергся самому массированному в истории удару из HIMARS, при этом были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, но обошлось без пострадавших.