Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.8 комментариев
Три мирных жителя ранены после атак ВСУ в Белгородской области
Три мирных жителя пострадали после атак дронов ВСУ в Белгородской области
В результате атак беспилотников в Белгородской области пострадали трое жителей, среди которых семилетний ребенок, а также были повреждены автомобили и жилой дом, сообщают власти региона.
Об атаке ВСУ в Грайворонском округе сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В селе Новостроевка-Первая двое сотрудников предприятия получили баротравмы и ушиб кисти после детонации дрона во время восстановительных работ.
Бойцы самообороны доставили пострадавших в Грайворонскую ЦРБ, где им оказали помощь, после чего направили на дальнейшее обследование в городскую больницу № 2 Белгорода. На месте происшествия поврежден служебный автомобиль.
А в селе Замостье FPV-дрон сдетонировал рядом с частным домом. Семилетняя девочка, получившая баротравму, была осмотрена и получила помощь на месте, однако родители отказались от госпитализации. В результате взрыва повреждены окна в доме и автомобиль.
Губернатор Гладков отметил, что все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь, ситуация находится под контролем, а оперативные службы продолжают работу на месте происшествий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Белгородской области также три человека пострадали в результате детонации FPV-дрона. В тот же день ВСУ во время ночной атаки выпустили 24 боеприпаса по Белгороду.
А в субботу Гладков сообщил, что Белгород подвергся самому массированному в истории удару из HIMARS, при этом были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, но обошлось без пострадавших.