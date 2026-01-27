Азербайджан отправил новую партию электрооборудования на Украину

Tекст: Денис Тельманов

Поставку электрооборудования на Украину организовало Министерство энергетики Азербайджана по поручению президента страны Ильхама Алиева, передает ТАСС. Груз был отправлен как гуманитарная помощь на фоне продолжающегося энергетического кризиса на Украине.

Предыдущая партия электрооборудования, включавшая 12 солнечных панелей низкого напряжения, 11 генераторов и 27 тыс. метров кабелей и проводов, была отправлена 20 января. Общая стоимость этого груза составила 1 млн долларов.

На сегодняшний день общий объем гуманитарной помощи Украине со стороны Азербайджана достиг 45 млн долларов. Энергетическая ситуация на Украине значительно осложнилась с конца 2025 года из-за серьезных повреждений объектов инфраструктуры, особенно в Киеве и области.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее призвал жителей покинуть город из-за отсутствия отопления и электроэнергии, отметив, что половина многоквартирных домов в столице осталась без отопления. По его словам, ситуация в энергетической сфере Киева впервые с февраля 2022 года стала настолько тяжелой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в МИД России заявили, что информация о целенаправленных ударах по азербайджанским объектам на Украине не соответствует действительности.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о переводе азербайджанской армии на стандарты НАТО. Алиев также подчеркнул, что армия республики продолжит реформироваться и сотрудничать с Турцией для исполнения стандартов альянса.

