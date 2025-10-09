  • Новость часаКремль заявил о серьезной паузе в диалоге России и США
    На Украине потребовали «декоммунизировать» Бородинскую битву
    Бабиш отказался финансировать поставки оружия Украине из бюджета Чехии
    Для старта процедуры импичмента Пашиняну парламенту Армении не хватило двух голосов
    Bloomberg: Российские удары вывели из строя половину газодобычи Украины
    Политолог Ципис назвал ХАМАС победителем в сделке с Израилем
    Вучич обвинил Турцию в дестабилизации Балкан
    Венгрия согласилась на полный запрет поставок российского СПГ в Европу
    Верховный суд не позволил назначать чрезмерно мягкое наказание за госизмену
    Игорь Караулов Игорь Караулов На смену западным славистам пришли турецкие русисты

    Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

    0 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как тут не материться?

    Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?

    10 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не давайте Трампу медальку

    Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

    9 комментариев
    9 октября 2025, 11:18 • Экономика

    Газпрому грозит национализация в Сербии

    Газпром лишают одного из самых современных НПЗ в Европе

    Tекст: Ольга Самофалова

    У Газпрома забирают один из самых современных в Европе НПЗ – сербский, в который он инвестировал 3 млрд долларов. Если Сербия национализирует его долю, то российская сторона получит значительно меньше, чем вложила в модернизацию местного завода. Почему дружественная России Сербия идет на такой недружественный шаг?

    У Сербии осталась неделя, чтобы договориться с Газпромом и «Газпром нефтью» о продаже доли в сербской энергокомпании NIS. Это необходимо, чтобы избежать санкций США против сербского НПЗ, который входит в NIS.

    Санкции должны были вступить в силу уже 8 октября, однако США отложили их введение еще на одну неделю. По крайней мере об этом сообщило местное издание «Нова экономия» со ссылкой на источники.

    Впервые санкции против сербского НПЗ были объявлены в январе уходящей администрацией Байдена. При администрации Дональда Трампа было выдано шесть отсрочек. Однако в сентябре начало применения ограничений перенесли всего на несколько дней – до 8 октября. Так что текущий перенос сроков – тоже короткий – может стать и последним.

    Газпром купил долю в сербской компании еще в 2008 году. NIS единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов. Ее главный актив – это крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена также в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, в сумме включая более 400 станций.

    Президент Сербии Александр Вучич во вторник заявил, что власти страны продолжат обсуждать судьбу NIS с представителями России, поскольку с США обсуждать «больше нечего». При этом он выразил убежденность, что меры против NIS поддержит и ЕС, в связи с чем поставки нефти могут прекратиться и из Хорватии по трубопроводу JANAF.

    На прошлой неделе Вучич говорил, что Газпром может продать 11,3% акций NIS и разрешить компании начать импорт сырой нефти, произведенной в США. Проблема в том, что Газпром и его нефтяное подразделение «Газпром нефть» вместе владеют около 56% акций компании. «Вопрос в том, примут ли это американцы», – сказал Вучич, добавив, что хотя Россия, возможно, и ищет компромисс, но позиция США, скорее всего, предполагает полный выход российского капитала из сербской компании.

    Дело в том, что в американский SDN-лист, а это самый жесткий вид санкций, попала «Газпром нефть» и следом ее дочерние компании с контрольным пакетом акций, в том числе сербская NIS. Чтобы помочь NIS, «Газпром нефть» сократила свою долю в сербской компании, продав ее Газпрому, который по-прежнему вне санкций. «Формально так можно делать, и, по идее, американцы должны были снять санкции с сербской компании, потому что Газпром не под санкциями. Но, вероятно, американцы после этого решили настоять на том, чтобы вообще российские компании вышли из капитала сербской компании», – рассуждает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    Попадание в санкционный список сербской NIS будет означать, по сути, остановку работы нефтеперерабатывающего завода.

    Даже если «Газпром нефть» продолжит поставлять сырье на НПЗ, его необходимо будет доставить до Сербии. Но никто не решится на это, так как деньги за доставку придется брать у сербской подсанкционной компании. Любые другие нефтяные компании или поставщики сырья, как из России, так и не из России, тоже будут опасаться взаимодействовать с сербской NIS.

    Для Сербии это очень неприятная с экономической точки зрения история. «Во-первых, Сербия лишится своего крупнейшего налогоплательщика, во-вторых, собственного топлива, которое значительно дешевле, чем если бы стране пришлось импортировать топливо из соседних стран. Цены на бензин и дизель на внутреннем рынке сразу поднимутся и разгонят инфляцию», – говорит эксперт ФНЭБ.

    Поэтому единственный выход из этой ситуации – это продать долю и Газпрома, и «Газпром нефти» в сербской NIS. Вопрос – сколько Сербия готова заплатить за него? «Вучич озвучивал 700-800 млн долларов, но это не рыночная цена, а гораздо ниже. Более справедливо было бы, если российские компании получили несколько миллиардов долларов за сербский актив. Как минимум потому, что "Газпром нефть" вложила 3 млрд долларов в модернизацию завода, сделав из него один из наиболее технологически развитых НПЗ в Европе с глубиной переработки больше 99%», – говорит Юшков.

    Однако эксперт сомневается, что Сербия заплатит рыночную цену Газпрому. Во-первых, у сербского государства нет столько денег. Во-вторых, национализировать актив имеет смысл задешево – за 700-800 млн долларов, чтобы потом перепродать его коммерческой компании по рыночной цене и заработать на разнице, говорит Юшков.

    По его мнению,

    Сербия не хочет ссориться с Россией, поэтому, скорее всего, предлагает России два варианта: либо Газпром сам находит покупателя на свою долю и продает по рыночной цене, либо Сербия этот завод национализирует, но платит столько, сколько может, то есть мало (700-800 млн долларов).

    Кому Газпром и «Газпром нефть» могли бы продать свою долю в NIS? Для Сербии было бы выгодно, чтобы новый собственник НПЗ имел свою добычу и гарантировал поставки сырья на завод. Это может быть в теории азербайджанская компания Socar, американская добычная компания и даже венгерская Mol, рассуждает Юшков.

    В шансы на то, что Газпром и его дочка смогут когда-то вернуть этот актив, эксперт не верит. В теории Сербия могла бы выкупить долю российских компаний за эти 700-800 млн долларов и предусмотреть опцион на обратный выкуп акций. Но это создает риски, что США из-за этого не снимут санкции с сербского НПЗ.

    Торг между Сербией, Россией и США идет уже целый год, но, судя по всему, сторонам придется что-то, наконец, решить и поставить точку в этом вопросе.

    NYT: ХАМАС удерживает 20 живых и 25 тел израильских заложников
    Медведев заявил о вечной памяти подвига военных КНДР в Курской области
    Сийярто заявил о потере Зеленским связи с реальностью
    Американского дипломата уволили из-за романа с китайской коммунисткой
    Президент Колумбии обвинил США в ударе по лодке с мирными людьми
    В РАН предупредили о риске затопления ряда российских городов
    В Госдуме предложили ускорить возврат денег на карты после отмены покупки

    Европа научилась мешать Трампу на Украине

    Импульс урегулирования конфликта на Украине, заданный саммитом на Аляске, иссяк, считает российский МИД. По мнению экспертов, основная причина дипломатического тупика – деструктивная позиция Европы, которая нашла рычаги влияния на Трампа. Удастся ли США переломить сложившуюся тенденцию, и какова дальнейшая судьба переговоров? Подробности

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Супруги Тихановские надоели Литве

    Власти Литвы понижают уровень охраны самозваной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской. Вслед за этим офис Тихановской в Вильнюсе сообщил о «приостановке» своей деятельности. Все это происходит на фоне того, что сбежавшими «лидерами белорусской оппозиции» недовольно и литовское руководство, и избиратели – поскольку этот политический проект себя явно не оправдал. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      На смену западным славистам пришли турецкие русисты

      Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

      0 комментариев
    • Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов
      Как тут не материться?

      Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?

      10 комментариев
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Не давайте Трампу медальку

      Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

      9 комментариев
    • Меркель раскрыла заговор русофобов

      Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что позиция Польши и стран Прибалтики насчет переговоров с Россией в 2021 году помешала предотвратить военный конфликт, вызвала в Восточной Европе истерику.

    • Как Петр Первый завел пружину Российской империи

      Одни считают Петра Первого тираном, который насилием и кровью сбил Россию с ее истинного пути. Другие – человеком, принесшим России прогресс через прорубленное в Европу окно. Но есть и третий взгляд, вне этой классической дихотомии. Возможно, он дает возможность лучше понять логику Петровских реформ.

    • Франция шокировала Евросоюз

      Очередная отставка французского правительства всего через месяц после назначения вызвала шок в Брюсселе. Проблемы с бюджетом Франции из-за ее значительной роли в сообществе – это проблемы с бюджетом всего ЕС в условиях, когда нужно срочно наращивать расходы на Украину.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

