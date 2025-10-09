Газпрому грозит национализация в Сербии

Газпром лишают одного из самых современных НПЗ в Европе

Tекст: Ольга Самофалова

У Сербии осталась неделя, чтобы договориться с Газпромом и «Газпром нефтью» о продаже доли в сербской энергокомпании NIS. Это необходимо, чтобы избежать санкций США против сербского НПЗ, который входит в NIS.

Санкции должны были вступить в силу уже 8 октября, однако США отложили их введение еще на одну неделю. По крайней мере об этом сообщило местное издание «Нова экономия» со ссылкой на источники.

Впервые санкции против сербского НПЗ были объявлены в январе уходящей администрацией Байдена. При администрации Дональда Трампа было выдано шесть отсрочек. Однако в сентябре начало применения ограничений перенесли всего на несколько дней – до 8 октября. Так что текущий перенос сроков – тоже короткий – может стать и последним.

Газпром купил долю в сербской компании еще в 2008 году. NIS единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов. Ее главный актив – это крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена также в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, в сумме включая более 400 станций.

Президент Сербии Александр Вучич во вторник заявил, что власти страны продолжат обсуждать судьбу NIS с представителями России, поскольку с США обсуждать «больше нечего». При этом он выразил убежденность, что меры против NIS поддержит и ЕС, в связи с чем поставки нефти могут прекратиться и из Хорватии по трубопроводу JANAF.

На прошлой неделе Вучич говорил, что Газпром может продать 11,3% акций NIS и разрешить компании начать импорт сырой нефти, произведенной в США. Проблема в том, что Газпром и его нефтяное подразделение «Газпром нефть» вместе владеют около 56% акций компании. «Вопрос в том, примут ли это американцы», – сказал Вучич, добавив, что хотя Россия, возможно, и ищет компромисс, но позиция США, скорее всего, предполагает полный выход российского капитала из сербской компании.

Дело в том, что в американский SDN-лист, а это самый жесткий вид санкций, попала «Газпром нефть» и следом ее дочерние компании с контрольным пакетом акций, в том числе сербская NIS. Чтобы помочь NIS, «Газпром нефть» сократила свою долю в сербской компании, продав ее Газпрому, который по-прежнему вне санкций. «Формально так можно делать, и, по идее, американцы должны были снять санкции с сербской компании, потому что Газпром не под санкциями. Но, вероятно, американцы после этого решили настоять на том, чтобы вообще российские компании вышли из капитала сербской компании», – рассуждает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

Попадание в санкционный список сербской NIS будет означать, по сути, остановку работы нефтеперерабатывающего завода.

Даже если «Газпром нефть» продолжит поставлять сырье на НПЗ, его необходимо будет доставить до Сербии. Но никто не решится на это, так как деньги за доставку придется брать у сербской подсанкционной компании. Любые другие нефтяные компании или поставщики сырья, как из России, так и не из России, тоже будут опасаться взаимодействовать с сербской NIS.

Для Сербии это очень неприятная с экономической точки зрения история. «Во-первых, Сербия лишится своего крупнейшего налогоплательщика, во-вторых, собственного топлива, которое значительно дешевле, чем если бы стране пришлось импортировать топливо из соседних стран. Цены на бензин и дизель на внутреннем рынке сразу поднимутся и разгонят инфляцию», – говорит эксперт ФНЭБ.

Поэтому единственный выход из этой ситуации – это продать долю и Газпрома, и «Газпром нефти» в сербской NIS. Вопрос – сколько Сербия готова заплатить за него? «Вучич озвучивал 700-800 млн долларов, но это не рыночная цена, а гораздо ниже. Более справедливо было бы, если российские компании получили несколько миллиардов долларов за сербский актив. Как минимум потому, что "Газпром нефть" вложила 3 млрд долларов в модернизацию завода, сделав из него один из наиболее технологически развитых НПЗ в Европе с глубиной переработки больше 99%», – говорит Юшков.

Однако эксперт сомневается, что Сербия заплатит рыночную цену Газпрому. Во-первых, у сербского государства нет столько денег. Во-вторых, национализировать актив имеет смысл задешево – за 700-800 млн долларов, чтобы потом перепродать его коммерческой компании по рыночной цене и заработать на разнице, говорит Юшков.

По его мнению,

Сербия не хочет ссориться с Россией, поэтому, скорее всего, предлагает России два варианта: либо Газпром сам находит покупателя на свою долю и продает по рыночной цене, либо Сербия этот завод национализирует, но платит столько, сколько может, то есть мало (700-800 млн долларов).

Кому Газпром и «Газпром нефть» могли бы продать свою долю в NIS? Для Сербии было бы выгодно, чтобы новый собственник НПЗ имел свою добычу и гарантировал поставки сырья на завод. Это может быть в теории азербайджанская компания Socar, американская добычная компания и даже венгерская Mol, рассуждает Юшков.

В шансы на то, что Газпром и его дочка смогут когда-то вернуть этот актив, эксперт не верит. В теории Сербия могла бы выкупить долю российских компаний за эти 700-800 млн долларов и предусмотреть опцион на обратный выкуп акций. Но это создает риски, что США из-за этого не снимут санкции с сербского НПЗ.

Торг между Сербией, Россией и США идет уже целый год, но, судя по всему, сторонам придется что-то, наконец, решить и поставить точку в этом вопросе.