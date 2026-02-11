Школьница в Бурятии разбила машину матери при погоне от полиции

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инспекторы заметили автомобиль Nissan Cube, водитель которого проигнорировал законные требования об остановке и попытался скрыться от правоохранителей, передает РИА «Новости».

Водитель в ходе преследования не справился с управлением и въехал в забор жилого дома. Выяснилось, что за рулем была 14-летняя школьница.

В салоне иномарки также находились две подруги девочки. Выяснилось, что мать подростка в это время спала и не подозревала об угоне собственной машины.

Автомобиль перемещен на спецстоянку, материалы дела переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. Рассматривается вопрос о привлечении матери к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

В 2020 году в Москве подросток угнал каршеринговую машину и врезался в здание столичного ГУ МВД.

В апреле сбежавшие из реабилитационного центра подростки угнали автомобиль, чтобы поехать в Сочи.