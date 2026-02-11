Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?9 комментариев
Школьница в Бурятии разбила машину матери при погоне от полиции
Несовершеннолетняя жительница одного из сел в Бурятии взяла без спроса родительский автомобиль и устроила аварию, пытаясь уйти от преследования патрульной машины полиции, сообщили в региональном МВД.
Инспекторы заметили автомобиль Nissan Cube, водитель которого проигнорировал законные требования об остановке и попытался скрыться от правоохранителей, передает РИА «Новости».
Водитель в ходе преследования не справился с управлением и въехал в забор жилого дома. Выяснилось, что за рулем была 14-летняя школьница.
В салоне иномарки также находились две подруги девочки. Выяснилось, что мать подростка в это время спала и не подозревала об угоне собственной машины.
Автомобиль перемещен на спецстоянку, материалы дела переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. Рассматривается вопрос о привлечении матери к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
В 2020 году в Москве подросток угнал каршеринговую машину и врезался в здание столичного ГУ МВД.
В апреле сбежавшие из реабилитационного центра подростки угнали автомобиль, чтобы поехать в Сочи.