Более тысячи пабов Британии отказались пускать депутатов из-за повышения налогов

Tекст: Денис Тельманов

Более 1 тыс. пабов по всей Британии объявили бойкот депутатам от Лейбористской партии, недовольные проводимой властями налоговой политикой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание The Times.

Как отмечается, владельцы заведений не пускают депутатов в знак протеста против повышения налогов, которое уже отразилось на отрасли гостеприимства.

Среди тех, кто оказался под запретом, – министр финансов Рейчел Ривз. В частности, владелец ее излюбленного паба в округе порекомендовал ей не рассчитывать на кружку пива в этом заведении на рождественские праздники, подчеркнув, что и другие посетители поддерживают исключение лейбористов.

Организатор бойкота и владелец паба в Дорсете Энди Леннокс сообщил, что после расширения кампании к ней присоединились более 1 тыс. заведений. Он также пригласил хозяина паба Pineapple в Лондоне, который любят посещать премьер-министр Кир Стармер, поддержать бойкот – однако тот пока не ответил.

К акции присоединился и ведущий Top Gear Джереми Кларксон, который закрыл свой паб The Farmer's Dog для лейбористов в городе Берфорд, графство Оксфордшир.

По данным UKHospitality, налоги на пабы вырастут на 15% уже в следующем году, что в денежном выражении составит 1400 фунтов стерлингов (примерно 1660 тыс. рублей). В последующие годы планируется дальнейший рост фискальной нагрузки.

