Министру финансов Британии Ривс запретили посещать любимый паб из-за налогов

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The Mail on Sunday, по словам Ноулза, посетители с одобрением восприняли новость о черном списке. Он подчеркнул, что «министр сможет вернуться в паб только после снижения налогов», передает ТАСС.

Отмечается, что именно в Marsh Inn Рейчел Ривс отмечала победу лейбористов на всеобщих выборах в июле 2024 года. Владелец паба объяснил запрет недовольством бюджетом, который был представлен новым правительством страны.

Подобное решение ранее принял и телеведущий Джереми Кларксон, который также отказал в посещении своего паба депутатам Лейбористской партии. Он, как уточняет издание, присоединился к всебританской кампании «Нет лейбористским членам парламента», организованной владельцами питейных заведений, не согласными с обновленной налоговой политикой парламента.

Ранее сообщалось, что власти Британии планируют использовать спутниковые снимки для определения дорогих домов для взимания повышенной надбавки к муниципальному налогу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, также власти Британии обсуждают сокращение зарубежной недвижимости для экономии, особенно уделяя внимание дорогим объектам, включая апартаменты в Нью-Йорке.

До этого заместитель премьер-министра страны Анджела Рэйнер подала в отставку из-за скандала с неуплатой налогов.