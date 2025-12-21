Выяснилось, что среди наших соседей – бывших республик СССР и даже стран Восточной Европы – велик запрос на простые человеческие истории о любви и преданности. Что забота о животных и признательность к ним – универсальна.0 комментариев
Министру финансов Британии Ривс запретили посещать любимый паб из-за налогов
Владелец паба Marsh Inn в Британии Мартин Ноулз запретил министру финансов Рейчел Ривс и всем депутатам правящей Лейбористской партии посещать свое заведение из-за роста налогов, сообщили СМИ.
Как пишет The Mail on Sunday, по словам Ноулза, посетители с одобрением восприняли новость о черном списке. Он подчеркнул, что «министр сможет вернуться в паб только после снижения налогов», передает ТАСС.
Отмечается, что именно в Marsh Inn Рейчел Ривс отмечала победу лейбористов на всеобщих выборах в июле 2024 года. Владелец паба объяснил запрет недовольством бюджетом, который был представлен новым правительством страны.
Подобное решение ранее принял и телеведущий Джереми Кларксон, который также отказал в посещении своего паба депутатам Лейбористской партии. Он, как уточняет издание, присоединился к всебританской кампании «Нет лейбористским членам парламента», организованной владельцами питейных заведений, не согласными с обновленной налоговой политикой парламента.
Ранее сообщалось, что власти Британии планируют использовать спутниковые снимки для определения дорогих домов для взимания повышенной надбавки к муниципальному налогу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, также власти Британии обсуждают сокращение зарубежной недвижимости для экономии, особенно уделяя внимание дорогим объектам, включая апартаменты в Нью-Йорке.
До этого заместитель премьер-министра страны Анджела Рэйнер подала в отставку из-за скандала с неуплатой налогов.