Владельцев дорогой недвижимости решили выявлять со спутников для сбора налогов

В Британии дорогую недвижимость решили выявлять со спутников

Tекст: Тимур Шайдуллин

Британское Агентство оценки недвижимости (VOA) намерено применить современные технологии, включая спутниковые снимки, чтобы выявить владельцев домов со стоимостью выше двух млн фунтов стерлингов ( 206 млн рублей) . О планах по введению дополнительных налогов на элитную недвижимость глава Минфина Соединенного Королевства Рейчел Ривс рассказала во время выступления с бюджетным посланием в Палате общин, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

Ривс заявила: «Владельцы домов стоимостью более двух млн фунтов должны будут платить дополнительно 2,5 тыс. фунтов ( 210 тыс. рублей) ежегодно». Размер налога будет зависеть от стоимости жилья. При повышении цены дома, например, до 5 млн фунтов ( 515 млн рублей), сумма налога возрастет до 7,5 тыс. фунтов ежегодно ( около 723 тыс. рублей).

По оценке Бюро по бюджетной ответственности, в случае успешной реализации инициативы доходы бюджета страны могут вырасти на 400 млн фунтов стерлингов, что эквивалентно 41,2 млрд. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, также власти Британии обсуждают сокращение зарубежной недвижимости для экономии, особенно уделяя внимание дорогим объектам, включая апартаменты в Нью-Йорке.

При этом, выяснилось, что глава Минфина Рейчел Ривс сдавала семейный дом в Далуиче без необходимой лицензии с сентября 2024 года.

До этого заместитель премьер-министра страны Анджела Рэйнер подала в отставку из-за скандала с неуплатой налогов.