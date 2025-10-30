The Daily Mail сообщила о незаконной сдаче жилья главой британского Минфина Ривс

Народ Японии аплодирует. Либерал-глобалисты скрежещут зубами. Феминисткам тоже, очевидно, придется рыдать. Такаити – защитница традиционных ролей мужчины и женщины в обществе и семье.3 комментария
The Daily Mail: Глава британского Минфин Ривс незаконно сдавала дом в Лондоне
Канцлер казначейства Британии Рейчел Ривс незаконно сдавала свой дом на юге Лондона без необходимой лицензии, сообщает The Daily Mail.
С сентября 2024 года она получала 3,2 тыс. фунтов стерлингов в месяц за аренду недвижимости в районе Далуич. Согласно местным законам, в этом районе с 2023 года сдавать жилье можно только при наличии специального разрешения, отмечает ТАСС.
После публикации сведений о возможном нарушении Ривс направила обращение независимому консультанту по этике и признала ошибку премьер-министру Киру Стармеру. По ее словам, она не была осведомлена о требованиях, однако, узнав о них, сразу подала заявку на получение лицензии. Представитель министра уточнил, что это было непреднамеренное нарушение, о чем проинформированы все ответственные инстанции, включая парламентского комиссара по стандартам.
Глава правительства Кир Стармер, проконсультировавшись с советником по этике Лори Магнусом, заявил, что дополнительное расследование не требуется. Он подчеркнул, что дело можно считать закрытым после публичных извинений Ривс.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в кабинете министров Британии произошли перестановки. Заместитель премьер-министра Анджела Рэйнер подала в отставку из-за скандала с неуплатой налогов.