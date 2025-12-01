По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.5 комментариев
Новое политическое объединение Джереми Корбина, члена парламента Великобритании и бывшего главы лейбористов, получило официальное название Your Party («Ваша/Твоя партия»), пишет Guardian.
Как пишет Guardian, решение приняли после голосования среди членов партии – за это название проголосовали 37% участников, передает РИА «Новости»
«Новая партия левого толка, основанная Джереми Корбином и Зарой Султаной, будет называться Your Party», – сообщило издание.
Газета Independent отмечает, что большинство – 51,6% – поддержали руководство партией через комитет, а не одного лидера, чего придерживался сам Корбин.
Новое движение Корбин анонсировал еще 24 июля, выразив несогласие с выделением миллиардов на военные нужды. Одним из основателей выступила также независимый депутат Зара Султана, которая покинула лейбористов из-за несогласие с ограничением льгот для многодетных семей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Корбин был руководителем Лейбористской партии с 2015 по 2020 год, после чего его заменил нынешний премьер Британии Кир Стармер. В результате скандала, связанного с темой антисемитизма, Корбин покинул лейбористов и выиграл выборы в парламент как независимый кандидат от Ислингтона. После начала СВО Корбин выступил против военной поддержки Украины, указав, что это усугубит проблему и продлит страдания людей.