Tекст: Дмитрий Бавырин

То, что правительство Британии решило провести парламентские выборы досрочно, в середине лета, можно описать как самоубийство тех, кто не хочет мучительно ждать неминуемой казни еще полгода. Потому что правящая Консервативная партия неизбежно проиграет эти выборы, летом они пройдут или зимой, уступив власть своим многолетним оппонентам – лейбористам.

Чтобы сложилось иначе, кабинету министров Риши Сунака нужно начать творить чудеса, а они и с гораздо более простыми задачами не справляются.

В числе главных предвыборных обещаний тори (то есть консерваторов) было снижение госдолга и ограничение миграции в Британию. По итогам их 14-летнего правления госдолг перевалил за 100% от ВВП, стартуя с 75%, а мигрантов в Соединенное Королевство за тот же период переехало больше, чем за всю его суммарную историю.

Но это далеко не главные причины того, почему подавляющее большинство населения против нынешней власти: инфляция, например, британцев волнует гораздо больше, чем госдолг. Единственная возрастная группа, где тори по-прежнему самая популярная партия, – старше 75 лет. Во всех остальных решительно поддерживают лейбористов (особенно молодежь), они идут к своему рекорду на выборах.

Разгром консерваторов мог стать еще более значительным, если бы выборы прошли в конце этого или начале следующего года, как предполагалось изначально. Особо убийственный фон для тори создали бы вооруженные силы России, если продолжат продвигаться в том же темпе, какой держат сейчас. Внешнеполитическая ставка на военный разгром ВС РФ была главной у уходящей британской власти, так что крах ВСУ – это и крах Даунинг-стрит, что осознается британцами.

К сожалению, выгодополучателями от позора заносчивых русофобов тори станут совсем не те люди. В смысле, лейбористы уже не те. Это во времена первой холодной войны они были в Британии «голосом разума», если слушать их из Москвы. Например, в 1945 году выступали за сохранение военно-политического союза с СССР в пику лидеру тори Уинстону Черчиллю, готовящемуся к противостоянию с Москвой. Примечательно, что лейбористы тогда выиграли выборы, но холодная война все равно началась – с подачи нового президента США Гарри Трумэна и все того же Черчилля.

Эпоха «железной леди» Тэтчер стала для лейбористов, как левой оппозиции, временем упадка, из которого они решили выйти с помощью ребрендинга и пересмотра основ. До 1990-х годов это была левая рабочая партия, которая провозглашала своей целью строительство в Британии социализма. Другими словами, была гораздо ближе к коммунистам, чем «левое полушарие власти» других крупных западноевропейских стран типа социалистов во Франции или социал-демократов в ФРГ. Однако лидеры «обновленцев» исключили пункт про социализм из программы и стали выступать за рыночную экономику с некоторым государственным распределением, чтобы привлечь на свою сторону средний класс. У них получилось, так началась эпоха «новых лейбористов» Блэра – Брауна, и на первых порах они действительно добились успехов в перераспределении, подтянув на несколько уровней многое из общественного – от медицины до образования.

В то же время «новые лейбористы», успехи которых теперь позабылись, даже думать не смели о том, чтобы перечить США в области внешней политики, как в 1940-х или даже 1980-х годах.

Премьер Тони Блэр дежурно проштамповывал все авантюры Джорджа Буша – младшего, вплоть до вторжения в Ирак, что приводило в ужас многих рядовых партийцев.

Не нравилась им и то, что прежде вполне «красная» и смелая в своих предложениях партия стала такой же унылой частью политического пейзажа, как и остальные крупнейшие как бы левые и типа правые партии Западной Европы. Их теперь тяжело отличить друг от друга из-за слияния в общую серую массу еврочиновников – шестеренок глобализма.

Те лейбористы, которые получат власть по итогам разгрома консерваторов в июле, – политики такого же извода. Их тоже допустимо называть «новыми лейбористами», но это может ввести в заблуждение, потому что они такие же старые и пыльные, как Тони Блэр.

Их нынешний лидер Кир Стармер отметился не только призывами всяко помогать Украине – лучше и больше, чем это делает уходящая власть, но и масштабной чисткой в рядах партии, удалив из нее всех, кто смотрел на конфликт иначе. В описаниях британских СМИ это были чуть ли не «российские агенты», но на самом деле это были ставленники и камрады предыдущего лидера лейбористов – Джереми Корбина, возглавлявшего партию (а значит, и теневой кабинет министров, и официальную оппозицию Ее Величества) с 2015 по 2020 год.

После того, как власть объявила о новых выборах, самого Корбина вообще исключили из партии, в которой он состоял примерно с тех пор, когда Кир Стармер на свет появился, – почти 60 лет. Нынешний вождь планировал отправить 75-летнего ветерана на политическую пенсию тихо, выдвинув в его избирательном округе в Лондоне нового кандидата. Но Корбин объявил, что все равно будет баллотироваться – и тут же был изгнан за неподчинение партийной дисциплине, что должно завершить внутрипартийную контрреволюцию имени Кира Стармера.

Когда Корбин в 2015-м оказался у руля партии, он осуществил некоторый камбэк во времена классических лейбористов – неуступчивых и близких к Марксу. При нем партия стала как никогда левой, но другого от Корбина трудно было ожидать.

Он – уникальный в британской политике человек, погнувший все национальные скрепы. Он против монархии. Против существования НАТО. Против Израиля и США. Против того, чтобы удерживать в составе Великобритании ирландский Ольстер и Фолкленды. Против ядерного оружия – настолько против, что предлагает Лондону разоружиться в одностороннем порядке.

Еще он против власти крупного капитала во всех его (и ее) проявлениях. Корбин обещал устроить британцам национализацию и аттракцион неслыханной щедрости, в котором консерваторы разглядели пресловутый «призрак коммунизма». Огромные вливания в социальную сферу должны были оплатить 5% населения – банкиры, промышленники и другие «старые деньги». С такой программой корбинцы не смогли обойти консерваторов на выборах 2017 года, но существенно подтянули свои позиции, а сам Корбин переизбрался лидером партии с огромным отрывом.

Британскую элиту от этого человека буквально трясло. Когда он возглавил лейбористов впервые, тогдашний премьер Дэвид Кэмерон охарактеризовал его как «угрозу для национальной безопасности», «угрозу для экономической безопасности» и «угрозу для безопасности вашей семьи».

В свою очередь, британская разведка на основании американских материалов выпустила доклад, в котором про Корбина было сказано, что он, возможно, не является российским агентом в прямом смысле слова, но он точно «полезный дурак». Этой идиомой англосаксы называют тех политиков, кто чистосердечно симпатизирует России, считая, будто эту идиому придумал Владимир Ленин (на самом деле он ничего подобного не говорил).

Лидера лейбористов в те годы откровенно травили в официозной прессе, но без особого успеха: как человеку Корбину мало что можно предъявить. Его долгожительство в политике объясняется в том числе тем, что он оставался «простым англичанином из рабочего класса» – носил пиджаки и брюки от разных костюмов, как небогатые жители провинции, а на работу (то есть в парламент) ездил на велосипеде.

Человек, которого никогда не интересовали деньги как цель, сам является трудной целью для разоблачителей.

Подвела Корбина его нерешительная позиция про Брекзиту. Он пытался держаться над схваткой партийного большинства, которое хотело остаться в ЕС, и своего традиционного электората – рабочих, которые видели в Евросоюзе источник проблем. Как следствие, многих последовательных евроскептиков перетянули на себя тори во главе с Борисом Джонсоном, разгромив корбинских лейбористов на досрочных выборах 2019 года.

После этого власть в партии перешла к Стармеру, который осуществил правый поворот и стал оттеснять сторонников Корбина к обочине.

Окончательно их отношения испортились после начала СВО, когда Корбин выступил против военной поддержки Украины, указав, что это усугубит проблему и продлит страдания людей. В 2022 году такое было для Британии настоящей фрондой. В 2024 году все больше людей убеждаются, что Корбин был одним из немногих, кто оценивал ситуацию трезво. Однако политические бонусы от этого достанутся Стармеру, который занял место оппозиции, чтобы продолжить политику власти, и инициировал исключение Корбина из партии.

Поводом для этого стали, как ни смешно, обвинения в антисемитизме, хотя Корбин принципиальный антифашист, интернационалист и пацифист, о чем вся Англия знает. Суть обвинений на внутрипартийном процессе была в том, что на посту лидера Корбин недостаточно серьезно относился к антисемитским инцидентам в партии, под которыми, судя по всему, понимается критика действий Израиля в Палестине. Членство Корбина в рядах лейбористов было приостановлено, но из-за угрозы бунта в левом крыле ему вернули партбилет, не разрешив, впрочем, вернуться в парламентскую фракцию.

Теперь, когда происходит окончательный разрыв, а Корбин оформляется как независимый политик и депутат (в случае переизбрания в округе), критика Израиля стала восприниматься как максимально неудачный повод для опалы. Лейбористские низы (часто, кстати, мусульманские) требуют от Стармера решительного осуждения «израильской военщины», но новый лидер не из тех, кто отказывается от работающих методов.

Прямо сейчас гремит скандал вокруг исключения из партии за антиизраильскую статью еще одного ее ветерана – 70-летней Дианы Эббот, первой чернокожей женщины в британском парламенте, у которой с Корбином не только многолетнее товарищество, но и романтические отношения (в прошлом). Это скандал не первой свежести, но он обострился, поскольку Стармер лично закрыл путь к переизбранию в Палату общин и для Эббот тоже.

Тут стоит подчеркнуть, что ее статья и впрямь была весьма глупой – в духе BLM и с соображениями, что черные страдали побольше евреев. А взгляды самого Корбина на некоторые вопросы бытия мало кому могут показаться адекватными (например, он сторонник бесконтрольной миграции с равенством прав мигрантов и граждан). Однако именно эти люди из левого крыла лейбористов – чуть ли не единственные в Британии, кто с самого начала адекватно оценивал конфликт на Украине и противостояние с Россией, предсказав ход развития событий.

Британцы обожглись на новой холодной войне, но вместо того, чтобы отдать дань уважения тем врачам, кто правильно ставил диагноз, сделают премьер-министром саму болезнь, то есть Кира Стармера.

Рассчитывать на то, что остатки несгибаемых корбинцев рано или поздно поднимут в партии власти бунт, было бы нерационально. Про англичан нельзя сказать, что они любят радикальных левых с отнять-поделительными лозунгами и налогами в пользу трансгендерных беженцев из Пакистана. Но они доверяли лично Корбину, которому уже 75 лет: нормальный возраст для того, чтоб наблюдать с парламентской галерки за глупостью воинственных мальчишек, но не для того, чтобы стать лидером британской внутриполитической революции.

Просто зафиксируем, что Джереми Корбин, хотя и британский политик, совестью перед Россией чист – и за любые возможные катастрофы второй холодной войны ответственности не несет. Если сумма этих катастроф приведет к тому, что корабль Соединенного Королевства наконец-то налетит на рифы, было бы справедливо, чтобы Корбин задержался в этот момент на каком-нибудь тихом берегу, объясняя официанту вегетарианского кафе на Гибралтаре, как важно бороться за трудовые права и против колониального господства.

Возможно, этот мощный старик не заслужил света, как и вся остальная Британия. Но он заслужил покой.