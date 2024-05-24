Правительство Британии самоубилось из-за ВСУ

Тимофей Бордачёв
Швецией движет сочетание агрессии и страха
Шведским политикам и военным приходится выдумывать обоснования своего участия в НАТО. Отсюда и появления экзотических идей вроде необходимости укреплять остров Готланд – для отражения русской угрозы.
Андрей Рудалёв
Почему русские никогда не станут европейцами
«Одним из самых тяжелых последствий европеизации является уничтожение национального единства, расчленение национального тела», – писал Николай Трубецкой столетие назад о судьбе народов, пожелавших уподобиться Европе.
Джомарт Алиев
Научную среду пора менять под «альтернативных» ученых
Многое из того, что было создано в последние десятилетия в области HiTech, создано гиками, «альтернативными» учеными. Мало кто из них готов жить по правилам, установленным за прошедшие столетия «настоящими» учеными.