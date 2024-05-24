  • Новость часаПутин: Легитимность Зеленского закончилась
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Япония ревнует Вьетнам к России из-за своей беспомощности
    Самолет Януковича заметили в белорусском аэропорту
    В немецком Гессене начали учить школьников украинскому языку
    Мэр Харькова предложил построить подземный город
    Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной
    Путин рассказал о едином оборонном пространстве России и Белоруссии
    Песков расрыл детали подготовки визита Путина в КНДР
    Военный суд оставил в СИЗО генерала Попова
    В Киеве признали сложной ситуацию для ВСУ в районе Волчанска и Купянска
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Швецией движет сочетание агрессии и страха

    Шведским политикам и военным приходится выдумывать обоснования своего участия в НАТО. Отсюда и появления экзотических идей вроде необходимости укреплять остров Готланд – для отражения русской угрозы.

    3 комментария
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему русские никогда не станут европейцами

    «Одним из самых тяжелых последствий европеизации является уничтожение национального единства, расчленение национального тела», – писал Николай Трубецкой столетие назад о судьбе народов, пожелавших уподобиться Европе.

    14 комментариев
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Научную среду пора менять под «альтернативных» ученых

    Многое из того, что было создано в последние десятилетия в области HiTech, создано гиками, «альтернативными» учеными. Мало кто из них готов жить по правилам, установленным за прошедшие столетия «настоящими» учеными.

    54 комментария
    24 мая 2024, 18:15 • Видео

    Правительство Британии самоубилось из-за ВСУ

    В Великобритании объявлено о проведении досрочных парламентских выборов. Вместо того чтобы держаться за власть до 2025 года, правительство Риши Сунака готовится уйти уже летом. Причина тому – угрожающая для ВСУ ситуация на фронте.

    Главное
    Лукашенко обвинил США в крушении вертолета президента Ирана
    Появились фото уничтоженного состава с украинской техникой под Харьковом
    Суд ООН потребовал от Израиля остановить наступление в Рафахе
    Банк России заявил о перегреве цен на первичном рынке жилья
    Мишустин назначил экс-премьера Чечни своим помощником
    Пашинян не приехал на встречу с премьерами стран СНГ
    Полиция в Петербурге и Ленобласти изъяла более 10 тыс. электросамокатов

    Россия жестко ответила на воровство США

    Желание США не просто заморозить, а именно отобрать российские активы, заставило Россию действовать. Президент России подписал указ, который позволяет России и российским компаниям компенсировать свой ущерб за счет американских активов на территории России. Эксперты считают, что этот шаг России является также предупреждением для Европы. Подробности

    Перейти в раздел

    ЕС перешел к шокирующим угрозам в адрес властей Грузии

    Очередной скандал вспыхнул в отношениях между Тбилиси и Брюсселем. В ЕС сделали премьеру Грузии угрожающий намек на судьбу словацкого премьера Роберта Фицо, на которого было совершено покушение из-за отказа поддерживать эскалацию конфликта на Украине. По мнению экспертов, тем самым Брюссель не только обнажил истинное отношение к покушению на Фицо, но и сделал шантаж убийством нормой в отношениях с лидерами других стран. Подробности

    Перейти в раздел

    Стратегия давления на ВСУ по всей линии фронта показала первые результаты

    Российские войска освободили поселок Клещеевка, бои за который шли аж с лета 2022 года. Перед нами не просто занятие очередного мелкого населенного пункта. Происходящее имеет значение для продвижения российских войск в целом в Донбассе – и даже больше. Почему Клещеевка оказалась настолько важна и что будет дальше? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия раскрыла миру суть швейцарского плана Зеленского

    «Мы добились того, чтобы ведущие страны мира (входящие в БРИКС) отдавали себе отчет в невозможности разрешения этого конфликта без учета российских интересов». Такими словами эксперты комментируют важную дипломатическую победу России: фактический отказ ряда ключевых стран от участия в так называемом саммите мира в Швейцарии. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Правительство Британии самоубилось из-за ВСУ

      В Великобритании объявлено о проведении досрочных парламентских выборов. Вместо того чтобы держаться за власть до 2025 года, правительство Риши Сунака готовится уйти уже летом. Причина тому – угрожающая для ВСУ ситуация на фронте.

    • Европа пошла против США и Израиля

      Ирландия, Испания и Норвегия объявили о том, что скоро признают Палестину независимым государством. По сути это политический бунт против США и Израиля, который уже объявил об отзыве послов из этих стран. К чему приведет распад произраильской коалиции?

    • На сторону России перешла еще одна страна

      По оценке японского издания JB Press, Вьетнам отказался от нейтралитета в российско-украинском конфликте и встал на сторону Москвы, доказательство чему – приглашение посетить страну, адресованное президенту РФ Владимиру Путину. Правы ли японцы в своей оценке? Чего хочет от России Вьетнам?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............