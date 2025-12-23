История говорит о том, что следование правильным принципам создает успех, успех порождает гордыню, гордыня ведет к забвению принципов, а это забвение ведет к провалу. Это про Запад вообще и про санкции против российских ученых, в частности.0 комментариев
В Британии ввели запрет на варку живых лобстеров и крабов
В Британии запретили варить живых лобстеров и крабов ради защиты животных
В рамках новой стратегии по защите животных в Англии решили запретить варить живых лобстеров и крабов в кипятке, поскольку научно подтверждено, что они способны испытывать боль, пишет The Guardian.
Власти Британии решили запретить варить живых лобстеров и крабов, сообщает The Guardian.
Министерство охраны окружающей среды заявило, что живая варка недопустима для ракообразных, поскольку вызывает у животных серьезные страдания, и пообещало подготовить рекомендации по гуманным методам умерщвления.
Такая практика уже запрещена в Швейцарии, Норвегии и Новой Зеландии. Благотворительные организации отмечают, что существующие альтернативные методы – например, оглушение электрическим разрядом или охлаждение до замерзания – намного гуманнее. Руководитель фонда Crustacean Compassion Бен Стерджен подчеркнул: «Когда живых, сознательных животных опускают в кипящую воду, они испытывают несколько минут мучительной боли. Это пытка, которую совершенно можно избежать».
Запрет станет частью масштабной стратегии по защите животных, которую представила Лейбористская партия. Среди прочих инициатив – прекращение содержания кур в клетках и разведения щенков на фермах, обсуждение запрета электрических ошейников для собак и введение более гуманных требований к убою выращиваемой рыбы. Также будут ужесточены правила охоты, включая запрет на отстрел зайцев в брачный период и прекращение тренировочных охот с собаками.
Вопрос стал предметом политической дискуссии: лидер Reform UK Найджел Фараж назвал меры лейбористов «авторитарным контролем», а опросы показывают, что большинство британцев поддерживают ужесточение норм охоты, несмотря на разногласия среди избирателей разных партий. В Лейбористской партии отмечают, что планируется не только усилить права животных, но и одновременно решить социальные вопросы, связанные с ростом цен и очередями в системе здравоохранения.
