Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.10783 комментария
Датский зоопарк попросил жертвовать животных для кормления хищников
РГ: Зоопарк Ольборга попросил отдавать домашних животных на корм
Руководство зоопарка в Ольборге предложило жителям передавать мелких домашних животных для питания хищных обитателей, пояснив причины такого шага.
Зоопарк в датском городе Ольборг выступил с необычным обращением к посетителям, передает «Российская газета». По информации издания, администрация зоопарка предложила жителям жертвовать мелких домашних животных, таких как морские свинки, кролики, цыплята и лошади, чтобы использовать их в качестве пищи для хищников.
В учреждении пояснили, что подобная мера позволяет имитировать естественную пищевую цепочку, что, по их мнению, важно для благополучия плотоядных обитателей зоопарка. Представители зоопарка отметили, что все поступающие животные будут «мягко усыплены» специально обученным персоналом, чтобы избежать жестокого обращения.
В социальных сетях зоопарка размещен соответствующий призыв, сопровождаемый фотографией дикой кошки с оскаленными клыками. Подчеркивается, что администрация намерена придерживаться этических стандартов при реализации инициативы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники норвежского зоопарка Kristiansand Dyrepark обезглавили зебру и на глазах у посетителей скормили ее тиграм. На зверофермах Евросоюза планируется массовое убийство миллионов норок из-за предположений о переносе коронавируса. В США и Канаде норок по этой причине уничтожать не собираются. Уничтожать норок требуют представители политического движения, выступающего за защиту природы.