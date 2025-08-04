Датский зоопарк попросил жертвовать животных для кормления хищников

РГ: Зоопарк Ольборга попросил отдавать домашних животных на корм

Tекст: Денис Тельманов

Зоопарк в датском городе Ольборг выступил с необычным обращением к посетителям, передает «Российская газета». По информации издания, администрация зоопарка предложила жителям жертвовать мелких домашних животных, таких как морские свинки, кролики, цыплята и лошади, чтобы использовать их в качестве пищи для хищников.

В учреждении пояснили, что подобная мера позволяет имитировать естественную пищевую цепочку, что, по их мнению, важно для благополучия плотоядных обитателей зоопарка. Представители зоопарка отметили, что все поступающие животные будут «мягко усыплены» специально обученным персоналом, чтобы избежать жестокого обращения.

В социальных сетях зоопарка размещен соответствующий призыв, сопровождаемый фотографией дикой кошки с оскаленными клыками. Подчеркивается, что администрация намерена придерживаться этических стандартов при реализации инициативы.

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