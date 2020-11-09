Коронавирус позволил экозащитникам убить миллионы животных

На зверофермах Евросоюза планируется массовое убийство животных. Речь идет о миллионах норок, виновных лишь в том, что они предположительно являются переносчиками коронавируса. При этом ни в США, ни в Канаде норок по этой причине уничтожать не собираются. Наибольший же парадокс заключается в том, что уничтожать норок требуют представители политического движения, требующего защищать природу.

Правительство Дании объявило о запланированном уничтожении всех норок, проживающих на зверофермах страны. По разным подсчетам, это от 15 до 17 миллионов особей. «Трудным решением» назвала этот указ премьер-министр страны Метте Фредериксен. Причиной массового убийства животных объявлено то, что они, возможно, передают коронавирус человеку. Фигурирует цифра примерно в 400 заражений, произошедших на зверофермах.

На самом деле у ученых пока нет твердой уверенности, что коронавирус передается от животных к людям. Обратный процесс вполне возможен. Однако на сегодня ученые полагают, что домашние питомцы, куры, свиньи, обезьяны не могут заразить человека. Могут ли передавать вирус норки – этот вопрос еще требует тщательного исследования.

Пока же в ситуации «не все так однозначно». В Испании сотни тысяч норок были отравлены газом еще в июле. Это отнюдь не помешало новой массовой вспышке заболеваемости коронавирусом осенью. Такая же история произошла и в Нидерландах. В то же самое время американские норки спокойно болеют коронавирусом, выздоравливают, дают потомство, а потом идут в производство, обогащая своих хозяев. Никто не собирается их истреблять, несмотря на то, что на 30 октября в Юте и Висконсине насчитывалось больше 14 тысяч норок, умерших от коронавируса.

Все хорошо и у миллионов канадских норок. Сегодня их разведение приносит канадским фермерам миллиард долларов в год. Очевидно, на фоне уничтожения европейских конкурентов им стоит ожидать еще больших прибылей. С не меньшим успехом и совершенно не страшась коронавируса, разводят норок в Китае – это крупнейший игрок и потребитель на рынке мехов. Такое впечатление, что отдуваться за всех пришлось именно европейским норкам. Похоже, меховая отрасль в ЕС просто приговорена к смерти – примерно так же, как турбизнес и аваиаперевозки.

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Странно, что инициатором массового убийства животных стала премьер-министр Дании, возглавляющая левую социал-демократическую партию страны, в чьей программе занимает видное место «зеленая» повестка. Еще удивительнее, что уничтожение миллионов норок радостно приветствуют защитники животных и активисты борьбы за их права. «Наконец-то у фермеров появилась возможность бросить этот жестокий и вымирающий бизнес», – говорится в официальном заявлении влиятельной группировки зоозащитников Humane Society International.

В своей риторике эковоины упускают из вида тот момент, что, если бы не меховая индустрия, миллионы норок просто не появились бы на свет. А сегодняшнее их массовое убийство не даст появиться на свет тем поколениям животных, которым они могли бы дать жизнь.

Надо отдать должное коронавирусу – он с удивительной точностью косит как раз те отрасли промышленности, с которыми долгое время боролись радикальные экоактивисты. Кажется, что весь экономический сценарий пандемии был заранее расписан в речах Греты Тунберг. В полном соответствии с ее методичками люди перестают летать, ездить на машинах, носить кожу и меха. На очереди, если следовать этому плану, находится мясомолочная промышленность.

Весной внезапно оказалось, что рассадником коронавируса являются заводы по обработке и разделке мяса. Их массово стали закрывать, например, в США. Фермерам оказалось некуда поставлять мясо. Денег на корма стало не хватать. Хозяева оказались перед жестоким выбором – разориться или уничтожить все поголовье.

В апреле – мае на фермах США были убиты сотни тысяч животных и миллионы птиц. На переработку у фермеров не было денег, мясо просто сжигали или захоранивали в компосте. Зоозащитники и эковоины даже не обратили внимания на эту крупнейшую экологическую катастрофу. Пару лет назад звездный веган актер Хоакин Феникс спас со скотобойни корову – из этого было очень много шума. Но на этот раз за массово убиваемых свиней, коров и птиц никто не заступился.

У трагедии был и человеческий аспект. В это самое время продуктовые склады по всей стране жаловались на нехватку продуктов для раздачи бедным, а очереди за пайками растягивались на часы. Вынужденные уничтожать свое поголовье, фермеры обрекали себя на банкротство и впадали в депрессию. А ведь американские сельхозпроизводители и так лидируют в стране по числу самоубийств – наряду с ветеранами войн и героиновыми наркоманами.

Впрочем, человеческие страдания волнуют эковоинов меньше всего. Еще в 1970-е – время расцвета экологического терроризма – в их рядах возникла идея, что население Земли пора основательно сократить, чтобы освободить место для флоры и фауны.

Экологи-радикалы 80–90-х приветствовали и СПИД, и массовый голод в бедных странах. Эпидемии, по их мнению, очищали планету от людей. «Медведь гризли, шлепающий вдоль Ручья Пеликанов в Йеллоустонском национальном парке, (...) имеет столько же прав на жизнь, сколько любой человек, и гораздо более важен экологически», – отчеканил гуру экорадикалов Дэвид Форман. Коронавирус вдохнул новую жизнь в «зеленые» идеи. «Земля исцеляется, вирус – это мы!» – так подписывают экоактивисты фотографии опустевших на карантине городов, по улицам которых расхаживают дикие звери.

Вся пандемия подается в прогрессивных СМИ как некое наказание, насланное на безответственное человечество строгой матушкой-природой. Мы слишком много ели мяса, слишком часто летали на самолетах, проводили отпуск за границей, расточительно потребляли. Сегодня нужно меньше есть, хуже одеваться, перестать путешествовать, и тогда, может быть, все эти сложные ритуалы умилостивят божество коронавируса.

Ненависть экорадикалов к человечеству вполне привычна. Удивляет то, что их идеи регулярно оборачиваются кровавой бойней и для животных, которых они, по идее, защищают.

Массовая мода на безлактозное молоко и вегетарианство в крупных городах США уже привела к гибели десятков тысяч коров. Протесты эковоинов, пытающихся взламывать клетки и «освобождать» животных со звероферм, регулярно заканчиваются тем, что привыкшие к неволе звери массово гибнут, оказавшись на природе.

Весь мир потрясла история жирафа Мариуса. Несмотря на многочисленные предложения по его спасению, молодое здоровое животное публично застрелили в копенгагенском зоопарке, а потом так же, на глазах зрителей, среди которых было множество детей, разделали труп и скормили мясо львам. Через месяц этих львов – двух старых и двух детенышей – тоже усыпили. Датские власти позиционировали это кровавое мероприятие как чрезвычайно прогрессивный образовательный аттракцион. Сейчас вот на очереди миллионы датских норок. И вновь ликование экоактивистов и прогрессивной тусовки не знает границ.

Тревогу вызывает не столько агрессивная политика по внедрению нового стандарта потребления. Очевидно, что переживающие крупнейший экономический кризис за последние десятилетия европейцы вынуждены будут во многом ужаться и экономить на всем. Норковые шубы и мясные деликатесы вскоре действительно станут роскошью для избранных.

Страшнее то, что продвижение прогрессивной повестки происходит в форме жестоких и бессмысленных массовых убийств животных. Под флагом инновационных подходов европейцам навязывают совершенно дикое, первобытное зверство.