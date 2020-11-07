В помете японских летучих мышей нашли похожий на COVID-19 вирус

Японские ученые обнаружили в помете обитающих на территории страны летучих мышей вирус, который схож с новым коронавирусом, выявленная форма вируса не передается человеку, сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что специалисты Токийского университета обнаружили вирус, который на 81,5% идентичен новому коронавирусу. Подчеркивается, что вирус был обнаружен в биоматериалах летучих мышей, собранных еще семь лет назад. В то же время подчеркивается, что обнаруженная форма вируса не передается человеку – это было подтверждено в ходе клинических испытаний, передает ТАСС.

По данным телевидения, на территории Японии в животных впервые был обнаружен коронавирус с таким высоким процентом идентичности новому коронавирусу. В то же время подчеркивается, что в летучих мышах, обитающих на территории Китая, ранее специалисты уже обнаруживали вирусы, которые на 95% и выше идентичны новому коронавирусу.

Ранее специалисты Роспотребнадзора в рамках исследования, которое должно помочь оценить возможные пути распространения инфекции и эпидемические риски, обнаружили у летучих мышей в России коронавирусы разных типов.