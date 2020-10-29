Роспотребнадзор обнаружил у летучих мышей неизвестные коронавирусы

Специалисты Роспотребнадзора в рамках исследования, которое должно помочь оценить возможные пути распространения инфекции и эпидемические риски, обнаружили у летучих мышей в России коронавирусы разных типов.

По словам руководителя группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии ведомства Анны Сперанской, у живущих в России летучих мышах есть коронавирусы, но пока что неизвестно, какие именно, передает РИА «Новости».

Также специалисты установили последовательности геномов ряда других вирусов, обнаруженных в организме животных. В настоящее время ученые выясняют, какие именно коронавирусы переносят мыши.

Сперанская отметила, что летучие мыши такие же переносчики вирусов, как лисы и ежи, поэтому людям лучше их не трогать и не лезть в места обитания.

Ранее президент Владимир Путин в ходе заседания совета по культуре и искусству пошутил насчет распространенной гипотезы происхождения коронавирусной инфекции. «Животные, конечно, ни в чем не виноваты. А летучие мыши тоже ни в чем не виноваты? Ладно, шучу», – сказал глава государства.

Тем временем исследователи из Института проблем передачи информации РАН обнаружили необычный характер накопления точечных мутаций в геноме коронавируса, указывающий на то, что недавно он был приспособлен эволюцией для обитания в организме летучих мышей. Таким образом, российские ученые нашли свидетельства естественного происхождения коронавируса.