Путин пошутил про летучих мышей и коронавирус

Президент Владимир Путин в ходе заседания совета по культуре и искусству пошутил насчет распространенной гипотезы происхождения коронавирусной инфекции.

«Животные, конечно, ни в чем не виноваты. А летучие мыши тоже ни в чем не виноваты? Ладно, шучу», – сказал глава государства во время обсуждения финансирования цирков с животными, передает РИА «Новости».

Так президент отреагировал на просьбу своего советника Владимира Толстого изучить возможность помочь циркам, в том числе с животными, сотрудники которых остались без оплаты. Путин отметил, что Минкультуры и аппарат правительства занимаются этим вопросом.

Ранее исследователи из Института проблем передачи информации РАН обнаружили необычный характер накопления точечных мутаций в геноме коронавируса, указывающий на то, что недавно он был приспособлен эволюцией для обитания в организме летучих мышей. Таким образом, российские ученые нашли свидетельства естественного происхождения коронавируса.

Между тем группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отправилась в Китай для определения происхождения коронавируса нового типа.