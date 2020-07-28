Российские ученые нашли свидетельства природного происхождения коронавируса

Исследователи из Института проблем передачи информации РАН обнаружили необычный характер накопления точечных мутаций в геноме коронавируса, указывающий на то, что недавно он был приспособлен эволюцией для обитания в организме летучих мышей, сообщила пресс-служба института со ссылкой на статью в журнале PeerJ.

«Мы выяснили, что доля мутаций гуанина в урацил в геноме SARS-CoV-2 выросла почти в десять раз после того, как вирус передался людям. Эта особенность почти не проявляется в геноме возбудителя атипичной пневмонии SARS и совершенно не характерна для вируса простуды HKU1», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Биологи из Института проблем передачи информации РАН в Москве Александр и Юрий Панчин попытались получить ответы на часть этих вопросов, сравнив то, как накапливаются точечные мутации в геноме возбудителя COVID-19, а также других родственных коронавирусов – вируса атипичной пневмонии SARS и обычной простуды HKU1. Ученые изучали, как изменились относительные частоты мутаций у перечисленных вирусов после заражения людей.

Таким образом, российские ученые проанализировали и сравнили между собой свыше тысячи геномов SARS-CoV-2. Как оказалось, в геномах всех человеческих вирусов присутствует примерно 1-2 тыс. точечных вариаций, предположительно появившихся уже после того, как эти вирусы приспособились к заражению человека. Изучение этих небольших мутаций помогло ученым раскрыть уникальную особенность коронавируса нового типа, нехарактерную для его ближайших родичей.

Ранее группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отправилась в Китай для определения происхождения коронавируса нового типа.