Коронавирус у норок обнаружили еще в двух странах

Заболевших коронавирусом норок вслед за Данией, США, Испанией и Нидерландами обнаружили еще в двух странах, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Инфицированные животные были выявлены на фермах в Италии и Швеции, сказано на сайте ВОЗ.

Как уточняется в сообщении, вирус был передан норкам от человека. При этом отмечается, что животные могут быть «резервуаром» для COVID-19, передавая его как внутри популяции, так и человеку. В ВОЗ предупредили, что от норок люди могут получить коронавирус уже в мутировавшем виде.

Напомним, Власти Дании решили уничтожить около миллиона норок, так как более чем на 40 фермах у норок обнаружили коронавирус.

Ранее коронавирус был выявлен у норок на более чем 20 фермах в Нидерландах, было уничтожено около миллиона животных. Также более 90 тыс. норок уничтожили в Испании из-за риска заражения. По данным СМИ, случаи заражения коронавиурсом у норок выявлены и в США.

Ученые установили, что коронавирус SARS-CoV-2, возбудитель болезни COVID-19, может проникать в организм не только человека, но и многих других млекопитающих. Опыты биологов и наблюдения ветеринаров показывают, что к таким животным относятся макаки-резусы, хорьки, норки и кошки. На некоторых из них инфекция действует почти так же сильно, как на человека.