В Дании из-за коронавируса решили умертвить миллион норок

Власти Дании решили уничтожить около миллиона норок, так как более чем на 40 фермах у норок обнаружили коронавирус, говорится в заявлении датского министерства окружающей среды и продовольствия.

Инфекция выявлена на 41 ферме, затронуты, предположительно, еще 20. Министр окружающей среды и продовольствия Могенс Йенсен, по данным Reuters, заявил в общей сложности о миллионе норок.

«Моя главная цель – обеспечить, чтобы норковые фермы (...) не создавали риска заражения людей, и поэтому правительство решило уничтожить норок», – передает слова министра РИА «Новости».

Ранее коронавирус был выявлен у норок на более чем 20 фермах в Нидерландах, было уничтожено около миллиона животных. Также более 90 тыс. норок уничтожили в Испании из-за риска заражения. По данным СМИ, случаи заражения коронавиурсом у норок выявлены и в США.

Напомним, ученые установили, что коронавирус SARS-CoV-2, возбудитель болезни COVID-19, может проникать в организм не только человека, но и многих других млекопитающих. Опыты биологов и наблюдения ветеринаров показывают, что к таким животным относятся макаки-резусы, хорьки, норки и кошки. На некоторых из них инфекция действует почти так же сильно, как на человека.