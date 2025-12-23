В порту Пусана в Южной Корее загорелось российское судно

На российском рефрижераторе в порту Пусана вспыхнул пожар

Tекст: Тимур Шайдуллин

Возгорание произошло на российском рефрижераторном судне во вторник ( 3.13 мск) в Южной Корее в порту Пусана, в квартале Чхонхакдон. В штурманской рубке корабля вспыхнул огонь. На место происшествия прибыли южнокорейские пожарные, которые сумели полностью ликвидировать пламя к полудню по местному времени ( 6 утра по мск), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ренхап.

По информации Ренхап, в результате пожара пострадал 70-летний охранник российского судна. Его обнаружили сотрудники скорой помощи с остановкой сердца, однако после госпитализации пульс удалось восстановить.

Правоохранительные органы Южной Кореи теперь занимаются выяснением точных причин возгорания. Полицейские и пожарные продолжают расследование обстоятельств инцидента, чтобы установить, что стало источником пожара на борту российского судна.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее танкер Kairos, шедший под флагом Гамбии в Новороссийск, загорелся у побережья Турции после внешнего воздействия.

До этого в октябре на нефтяном танкере в Индонезии произошел пожар, в результате которого погибли десять человек. А Танкер с топливом для ВМС США вспыхнул после столкновения с контейнеровозом у берегов Британии.



