История говорит о том, что следование правильным принципам создает успех, успех порождает гордыню, гордыня ведет к забвению принципов, а это забвение ведет к провалу. Это про Запад вообще и про санкции против российских ученых в частности.0 комментариев
В порту Пусана в Южной Корее загорелось российское судно
На российском рефрижераторе в порту Пусана вспыхнул пожар
Рефрижераторное судно под российским флагом загорелось у причала в Южной Корее, в результате получил травмы 70-летний охранник, пишут информагенства.
Возгорание произошло на российском рефрижераторном судне во вторник ( 3.13 мск) в Южной Корее в порту Пусана, в квартале Чхонхакдон. В штурманской рубке корабля вспыхнул огонь. На место происшествия прибыли южнокорейские пожарные, которые сумели полностью ликвидировать пламя к полудню по местному времени ( 6 утра по мск), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ренхап.
По информации Ренхап, в результате пожара пострадал 70-летний охранник российского судна. Его обнаружили сотрудники скорой помощи с остановкой сердца, однако после госпитализации пульс удалось восстановить.
Правоохранительные органы Южной Кореи теперь занимаются выяснением точных причин возгорания. Полицейские и пожарные продолжают расследование обстоятельств инцидента, чтобы установить, что стало источником пожара на борту российского судна.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее танкер Kairos, шедший под флагом Гамбии в Новороссийск, загорелся у побережья Турции после внешнего воздействия.
До этого в октябре на нефтяном танкере в Индонезии произошел пожар, в результате которого погибли десять человек. А Танкер с топливом для ВМС США вспыхнул после столкновения с контейнеровозом у берегов Британии.