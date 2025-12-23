Мошенники выманили у пенсионерки в Москве почти 45 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Жертва несколько раз встречалась с курьерами, передавая им деньги на улице Маршала Тухачевского, пояснил глава управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Владимир Васенин, передает РИА «Новости».

Общая сумма ущерба составила более 44,8 млн рублей.

Васенин сообщил, что мошенники более месяца представлялись работниками силового ведомства, угрожали женщине уголовной ответственностью и убеждали ее перевести сбережения на так называемый безопасный счет. В течение 10 дней пенсионерка четыре раза отдавала курьерам крупные суммы денег.

По данным следствия, задержанная курьер передала часть похищенных средств своим соучастникам за денежное вознаграждение. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, ей может грозить до десяти лет лишения свободы.

Полиция продолжает устанавливать все эпизоды преступления, а также личности организатора и других соучастников, отметили в МВД.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Москвы и ее супруг лишились более 42,5 млн рублей после того, как им начали названивать мошенники под предлогом замены ключей от домофона.