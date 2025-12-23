История говорит о том, что следование правильным принципам создает успех, успех порождает гордыню, гордыня ведет к забвению принципов, а это забвение ведет к провалу. Это про Запад вообще и про санкции против российских ученых в частности.0 комментариев
Мошенники выманили у пенсионерки в Москве почти 45 млн рублей
В Москве задержали 26-летнюю жительницу Подольска, которую подозревают в участии в крупном мошенничестве против пенсионерки, сообщили в ГУ МВД по столице.
Жертва несколько раз встречалась с курьерами, передавая им деньги на улице Маршала Тухачевского, пояснил глава управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Владимир Васенин, передает РИА «Новости».
Общая сумма ущерба составила более 44,8 млн рублей.
Васенин сообщил, что мошенники более месяца представлялись работниками силового ведомства, угрожали женщине уголовной ответственностью и убеждали ее перевести сбережения на так называемый безопасный счет. В течение 10 дней пенсионерка четыре раза отдавала курьерам крупные суммы денег.
По данным следствия, задержанная курьер передала часть похищенных средств своим соучастникам за денежное вознаграждение. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, ей может грозить до десяти лет лишения свободы.
Полиция продолжает устанавливать все эпизоды преступления, а также личности организатора и других соучастников, отметили в МВД.
